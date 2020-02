Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A felgyógyultak száma ugyanakkor tízezer fölé emelkedett Kínában.","shortLead":"A felgyógyultak száma ugyanakkor tízezer fölé emelkedett Kínában.","id":"20200217_Koronavirus_70_ezer_fole_emelkedett_a_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c897d2-e828-45fa-9c08-05230633db6e","keywords":null,"link":"/vilag/20200217_Koronavirus_70_ezer_fole_emelkedett_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. február. 17. 06:22","title":"Koronavírus: 70 ezer fölé emelkedett a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0ace9b-1671-4090-b74c-29377f77470e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Felsővezetékek kiépítésével vagy akkumulátortöltő állomások hálózatával érdemes villamosítani a kamionforgalmat? A német autópályákon ezt igyekeznek kísérletekkel eldönteni.","shortLead":"Felsővezetékek kiépítésével vagy akkumulátortöltő állomások hálózatával érdemes villamosítani a kamionforgalmat...","id":"202007__tehertroli__draga_de_takarekos_kamionok__magyarnemet_kiserletezes__aramszedovel_azorszaguton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd0ace9b-1671-4090-b74c-29377f77470e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec827c89-d4f4-4b12-97ab-c0741beb34eb","keywords":null,"link":"/360/202007__tehertroli__draga_de_takarekos_kamionok__magyarnemet_kiserletezes__aramszedovel_azorszaguton","timestamp":"2020. február. 16. 08:15","title":"Van egy 5 km-es autópálya-szakasz, ahol a jövő kamionjaival kísérleteznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","shortLead":"Neki is kérnie kell a letelepedett státuszt, ez nem igazán ment elsőre.","id":"20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31b321e0-598e-45c8-906c-6e7c7d1c7dd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7301b2b2-c1c3-48a3-8221-dcfd565ae5a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Felszolitottak_a_Brexit_miatt_egy_101_eves_ferfit_hogy_a_szuleivel_igazolja_magat","timestamp":"2020. február. 15. 18:41","title":"Felszólítottak a Brexit miatt egy 101 éves férfit, hogy a szüleivel igazolja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ff0ca1-91e7-43ca-a79e-02632d6e7411","c_author":"Hadházy Ákos","category":"itthon","description":"Ez 2020. kérdése.","shortLead":"Ez 2020. kérdése.","id":"20200215_Hadhazy_Churchill_vagy_Chamberlain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34ff0ca1-91e7-43ca-a79e-02632d6e7411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0921726-cb6d-4510-8bcd-a7c6e2df1f7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Hadhazy_Churchill_vagy_Chamberlain","timestamp":"2020. február. 15. 13:01","title":"Hadházy: Churchill vagy Chamberlain?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5c7040-6a3c-494d-9f95-c77514ab0e87","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Emmanuel Macron pártjának jelöltje visszalépett a választástól. Pjotr Pavlenszkijt azonban eredetileg nem ebben az ügyben vitték be, de vasárnap a szexvideó miatt is kiterjesztették ellene az eljárást.","shortLead":"Emmanuel Macron pártjának jelöltje visszalépett a választástól. Pjotr Pavlenszkijt azonban eredetileg nem ebben...","id":"20200216_benjamin_griveaux_pjotr_pavlenszkij_szexbotrany_parizs_fopolgarmester_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa5c7040-6a3c-494d-9f95-c77514ab0e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e470c691-2bc0-4e73-b7a9-62cc3a6a7528","keywords":null,"link":"/elet/20200216_benjamin_griveaux_pjotr_pavlenszkij_szexbotrany_parizs_fopolgarmester_jelolt","timestamp":"2020. február. 16. 11:51","title":"Őrizetbe vették az orosz performanszművészt, aki kirobbantotta a párizsi főpolgármester-jelölt szexbotrányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc0fb67-a076-4206-9bee-962b18a90343","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dolgozó ukránok, egymilliárddal többet az egy évvel korábbinál.","shortLead":"Tavaly csaknem 12 milliárd dollárt utaltak haza a külföldön dolgozó ukránok, egymilliárddal többet az egy évvel...","id":"20200216_12_milliard_dollart_utaltak_haza_az_ukranok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecc0fb67-a076-4206-9bee-962b18a90343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef31c92-5226-4dac-aaca-2b02031320b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_12_milliard_dollart_utaltak_haza_az_ukranok","timestamp":"2020. február. 16. 21:52","title":"12 milliárd dollárt utaltak haza az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49a36fb-57d1-4bc6-83f3-573e5885f2ac","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha a gyerekek a korai éveikben nem kapják meg, amire szükségük van, könnyen beleragadhatnak a folytonos figyelemfelkeltés állapotába. Ez pedig idegesítővé válhat nekünk – és a többi felnőttnek is. Philippa Perry brit pszichoterapeuta tanácsai ennek elkerülésére.","shortLead":"Ha a gyerekek a korai éveikben nem kapják meg, amire szükségük van, könnyen beleragadhatnak a folytonos...","id":"20200216_A_gyereket_a_szulok_teszik_idegesitove_Hogyan_lepjunk_ki_az_ordogi_korbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e49a36fb-57d1-4bc6-83f3-573e5885f2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b807c5-dedd-4900-b192-9bc3f628f593","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200216_A_gyereket_a_szulok_teszik_idegesitove_Hogyan_lepjunk_ki_az_ordogi_korbol","timestamp":"2020. február. 16. 19:15","title":"A gyereket a szülők teszik idegesítővé. Hogyan lépjünk ki az ördögi körből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277f4187-6be4-40ba-b879-2c787a3bbf60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Karagyorgyevo-rendet adományozta Szerbiáért tett kimagasló érdemeiért Peter Handke Nobel-díjas osztrák írónak Aleksandar Vucic szerb elnök.","shortLead":"A Karagyorgyevo-rendet adományozta Szerbiáért tett kimagasló érdemeiért Peter Handke Nobel-díjas osztrák írónak...","id":"20200216_Peter_Handke_magas_szerb_kituntetest_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=277f4187-6be4-40ba-b879-2c787a3bbf60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510d2581-398d-457b-a736-346e57ac821e","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Peter_Handke_magas_szerb_kituntetest_kapott","timestamp":"2020. február. 16. 19:20","title":"Peter Handke magas szerb kitüntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]