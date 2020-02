Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb62c45f-d34d-490f-a76f-74ebe299b91b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi életét egy új applikáció segítségével sikerült megmenteni.","shortLead":"A férfi életét egy új applikáció segítségével sikerült megmenteni.","id":"20200217_A_szinpadon_kellett_ujraeleszteni_egy_enekest_egy_Baranya_megyei_fesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb62c45f-d34d-490f-a76f-74ebe299b91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5445b35-d8bf-435a-93c5-b096aa7d0fdb","keywords":null,"link":"/elet/20200217_A_szinpadon_kellett_ujraeleszteni_egy_enekest_egy_Baranya_megyei_fesztivalon","timestamp":"2020. február. 17. 13:18","title":"A színpadon kellett újraéleszteni egy énekest egy Baranya megyei fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72fb2a8-74cb-4804-956d-e494acf7696e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyiptom, Dubaj és a Szahara is látható madártávlatból azokon a képeken, melyeket műholdtechnika és az Earth programja segítségével rögzített a Google. A fotók háttérképnek sem rosszak.","shortLead":"Egyiptom, Dubaj és a Szahara is látható madártávlatból azokon a képeken, melyeket műholdtechnika és az Earth programja...","id":"20200217_google_earth_view_ingyenes_hatterkep_windowshoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c72fb2a8-74cb-4804-956d-e494acf7696e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b91428-ecd4-4d56-9a36-c78d5c555ed1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_google_earth_view_ingyenes_hatterkep_windowshoz","timestamp":"2020. február. 17. 08:03","title":"1000 gyönyörű háttérképet tett közzé a Google, itt mindet letöltheti ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30677b4-0d72-4bc9-9925-3b307e99b644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre nagyobb a hiány Hong Kong boltjaiban, ahogy pánikszerűen vásárolnak fel az emberek mindent a koronavírus miatt. Két embert most azért tartóztattak le, mert fegyverrel raboltak vécépapírt.","shortLead":"Egyre nagyobb a hiány Hong Kong boltjaiban, ahogy pánikszerűen vásárolnak fel az emberek mindent a koronavírus miatt...","id":"20200217_Fegyveres_rablok_vittek_el_Hongkongban_hatszaz_guriga_vecepapirt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a30677b4-0d72-4bc9-9925-3b307e99b644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96586b9a-2e25-45f0-8d3f-4f9c6afcb004","keywords":null,"link":"/vilag/20200217_Fegyveres_rablok_vittek_el_Hongkongban_hatszaz_guriga_vecepapirt","timestamp":"2020. február. 17. 08:59","title":"Fegyveres rablók vittek el Hongkongban hatszáz guriga vécépapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rumnapló című filmből vett kölcsön egy mondatot a kormányfő. Abban négerezés is van.","shortLead":"A Rumnapló című filmből vett kölcsön egy mondatot a kormányfő. Abban négerezés is van.","id":"20200217_orban_viktor_evertekelo_rasszizmus_bunozo_hunter_s_thompson_rumnaplo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d555fed3-58d1-4b10-8378-ecb31259e89f","keywords":null,"link":"/elet/20200217_orban_viktor_evertekelo_rasszizmus_bunozo_hunter_s_thompson_rumnaplo","timestamp":"2020. február. 17. 15:58","title":"Rasszista bűnöző szavait idézte értékelőjében Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadékra sem kell számítani a hét első napján.","shortLead":"Csapadékra sem kell számítani a hét első napján.","id":"20200217_Megdolhet_a_melegrekord_hetfon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4b73a9-4124-4e3a-8daf-76ea887f58d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Megdolhet_a_melegrekord_hetfon","timestamp":"2020. február. 17. 06:09","title":"Megdőlhet a melegrekord hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5c7040-6a3c-494d-9f95-c77514ab0e87","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Emmanuel Macron pártjának jelöltje visszalépett a választástól. Pjotr Pavlenszkijt azonban eredetileg nem ebben az ügyben vitték be, de vasárnap a szexvideó miatt is kiterjesztették ellene az eljárást.","shortLead":"Emmanuel Macron pártjának jelöltje visszalépett a választástól. Pjotr Pavlenszkijt azonban eredetileg nem ebben...","id":"20200216_benjamin_griveaux_pjotr_pavlenszkij_szexbotrany_parizs_fopolgarmester_jelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa5c7040-6a3c-494d-9f95-c77514ab0e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e470c691-2bc0-4e73-b7a9-62cc3a6a7528","keywords":null,"link":"/elet/20200216_benjamin_griveaux_pjotr_pavlenszkij_szexbotrany_parizs_fopolgarmester_jelolt","timestamp":"2020. február. 16. 11:51","title":"Őrizetbe vették az orosz performanszművészt, aki kirobbantotta a párizsi főpolgármester-jelölt szexbotrányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a61e29-2d7b-46e5-aa6b-cea71396d440","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új veszély fenyegeti a kenyai Ruma Nemzeti Parkban élő keskenyszájú orrszarvúkat: az antibiotikum-rezisztencia, amelynek oka a kutatók szerint az antibiotikum féktelen használata mind az emberek, mind a haszonállat-állomány körében a kelet-afrikai országban.","shortLead":"Új veszély fenyegeti a kenyai Ruma Nemzeti Parkban élő keskenyszájú orrszarvúkat: az antibiotikum-rezisztencia...","id":"20200216_antibiotikum_rezisztencia_keskenyszaju_orrszarvuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38a61e29-2d7b-46e5-aa6b-cea71396d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe1e25b-4da0-4df9-989c-3427e863cf36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_antibiotikum_rezisztencia_keskenyszaju_orrszarvuk","timestamp":"2020. február. 16. 14:03","title":"Az antibiotikum-rezisztencia veszélyezteti az egyébként is nehéz helyzetben lévő orrszarvúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf75baa2-2712-4131-8ab2-fbd719941470","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","timestamp":"2020. február. 16. 12:03","title":"Ez történt: nehéz körülmények között szállt le egy Wizz Air-járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]