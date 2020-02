Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók szerint súlyos társadalmi károkat fog okozni, ha a nemzeti konzultáció kérdőívein valóban megjelenik a gyöngyöspatai roma diákok szegregációjával kapcsolatos kártalanítás témája.","shortLead":"Az aláírók szerint súlyos társadalmi károkat fog okozni, ha a nemzeti konzultáció kérdőívein valóban megjelenik...","id":"20200217_gyongyospata_szegregacio_nemzeti_konzultacio_tiltakozas_pszichologusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f846d10-bc78-4d31-a5a0-2d0cb654c401","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_gyongyospata_szegregacio_nemzeti_konzultacio_tiltakozas_pszichologusok","timestamp":"2020. február. 17. 18:07","title":"Több száz pszichológus tiltakozik a nemzeti konzultáció ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff1604c-267c-4efc-9f26-fbfa8b2b1cf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképesztő jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera a kaliforniai Long Beachen.","shortLead":"Elképesztő jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera a kaliforniai Long Beachen.","id":"20200217_korforgalom_repulo_auto_long_beach","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ff1604c-267c-4efc-9f26-fbfa8b2b1cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d4783-9039-45bf-9a08-82924a1cffec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_korforgalom_repulo_auto_long_beach","timestamp":"2020. február. 17. 16:58","title":"Filmbe illő ugratás lett abból, hogy a sofőr nem vette észre a körforgalmat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy az Apple saját 5G-s antennát épít majd az ősszel érkező új iPhone-okba, hogy ne kelljen módosítani a készülék méretein.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy az Apple saját 5G-s antennát épít majd az ősszel érkező új iPhone-okba, hogy ne kelljen módosítani...","id":"20200217_apple_iphone_5g_qualcomm_x55_modem_qtm525_antenna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a325a6b-90f0-45ba-bb75-03c9f3e1b1ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_apple_iphone_5g_qualcomm_x55_modem_qtm525_antenna","timestamp":"2020. február. 17. 09:33","title":"Ejtheti az Apple a Qualcomm 5G-antennáját, nem fér bele az új iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A GDP 2,1 százaléka lehetett az államháztartási hiány 2019-ben az első becslés szerint, az államadósság a GDP 66,4 százalékára csökkent.","shortLead":"A GDP 2,1 százaléka lehetett az államháztartási hiány 2019-ben az első becslés szerint, az államadósság a GDP 66,4...","id":"20200217_Kozel_4_szazalekponttal_csokkent_egy_ev_alatt_az_allamadossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=290ff07c-50c0-4252-859e-440d755b3438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab9dcab-c1d3-422d-b420-9ae90b7624bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_Kozel_4_szazalekponttal_csokkent_egy_ev_alatt_az_allamadossag","timestamp":"2020. február. 17. 09:50","title":"Közel 4 százalékponttal csökkent egy év alatt az államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d31eef-b418-4d1d-b4c0-4b81e5c911a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden lóerőért elkérnek több mint kétmillió forintot. ","shortLead":"Minden lóerőért elkérnek több mint kétmillió forintot. ","id":"20200216_A_Pagani_Imola_54_millio_dollarba_kerul_alapbol_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d31eef-b418-4d1d-b4c0-4b81e5c911a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fe3353-1bb2-45b4-84e4-742092055c46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200216_A_Pagani_Imola_54_millio_dollarba_kerul_alapbol_is","timestamp":"2020. február. 16. 17:17","title":"1,7 milliárd forintba kerül a Pagani legújabb, 827 lóerős autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4eccf1-6727-497c-ac10-679c3c27a240","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a BMW nagy sportkupéja, mellyel adott esetben akár egy komplett család is elegánsan és meglehetősen dinamikusan suhanhat. Túlméretezett vese nélkül, csodaszép formatervvel hódít az új nagy 8-as.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a BMW nagy sportkupéja, mellyel adott esetben akár egy komplett család is elegánsan és...","id":"20200216_bmw_m850i_gran_coupe_4_ajto_v8_biturbo_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e4eccf1-6727-497c-ac10-679c3c27a240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fda2b3f-cb8a-4073-a1b6-55e4cdb73cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200216_bmw_m850i_gran_coupe_4_ajto_v8_biturbo_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. február. 16. 13:00","title":"2x2 néha 5: teszten a 4 ajtós V8-as biturbó BMW M850i Gran Coupe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A tavaszi és az őszi ülésszakok elején Orbán Viktor rendre felszólal napirend előtt és ismerteti, mi áll mögöttünk, illetve előttünk. Vasárnap évértékelőt tartott, de ettől függetlenül még arra lehetett számítani, hogy hétfőn a Házban is szólásra emelkedik. Nem így történt. Szabó Tímea szerint nem mert felszólalni, aminek az oka a dunaújvárosi Fidesz-vereség. Hadházy megint táblákkal akciózott a Házban.","shortLead":"A tavaszi és az őszi ülésszakok elején Orbán Viktor rendre felszólal napirend előtt és ismerteti, mi áll mögöttünk...","id":"20200217_Mindenki_legnagyobb_meglepetesere_Orban_nem_szolalt_fel_a_parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a78ff2-c054-4beb-8424-259811470c31","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Mindenki_legnagyobb_meglepetesere_Orban_nem_szolalt_fel_a_parlamentben","timestamp":"2020. február. 17. 13:21","title":"„Orbán nem mert felszólalni a dunaújvárosi vereség után”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4310156f-03a6-4fbc-8f8c-605478442da5","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kövér László kitiltotta Hadházy Ákost az ülésről.","shortLead":"Kövér László kitiltotta Hadházy Ákost az ülésről.","id":"20200217_Stop_propaganda__megint_tablat_logatott_be_Hadhazy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4310156f-03a6-4fbc-8f8c-605478442da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90752aa6-5f2e-41c7-b018-536f5b5c7c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Stop_propaganda__megint_tablat_logatott_be_Hadhazy","timestamp":"2020. február. 17. 14:00","title":"Stop propaganda! Megint táblával akciózott Hadházy a parlamentben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]