Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szerint sokkal jobban ki kellene fejezni a pártcsalád sokszínűségét.","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint sokkal jobban ki kellene fejezni a pártcsalád sokszínűségét.","id":"20200218_orban_viktor_europai_neppart_wilfried_martens_novak_katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907614fd-4ce0-4027-a9dc-1252f5d774b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_orban_viktor_europai_neppart_wilfried_martens_novak_katalin","timestamp":"2020. február. 18. 16:33","title":"Orbán megírta a Néppártnak, szerinte mi a helyes irány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Átmeneti fennakadásokról számolt be a Budapest Airport.","shortLead":"Átmeneti fennakadásokról számolt be a Budapest Airport.","id":"20200217_liszt_ferenc_repter_budapest_airport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed3caf6-79f3-406b-a7b6-edbedcdb8626","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_liszt_ferenc_repter_budapest_airport","timestamp":"2020. február. 17. 13:53","title":"Technikai hibák miatt vannak fennakadások a Liszt Ferenc Repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151611c9-a546-48cf-a5cb-54d149248090","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A spanyol hatóságok sem értik, miért pusztult el hirtelen több száz madár egy országút közelében. Környezetvédő csoportok szerint az ügynek valamilyen mérgezéshez lehet köze.","shortLead":"A spanyol hatóságok sem értik, miért pusztult el hirtelen több száz madár egy országút közelében. Környezetvédő...","id":"20200218_madarpusztulas_madarak_madartetem_spanyolorszag_mergezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=151611c9-a546-48cf-a5cb-54d149248090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491e2153-9ec7-439d-9762-21d37a5a5fed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_madarpusztulas_madarak_madartetem_spanyolorszag_mergezes","timestamp":"2020. február. 18. 12:43","title":"Tömeges madárpusztulás sokkolja a spanyolokat, még rejtély, mi áll a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0a9b5b-b4d1-49d4-88b4-c7eb42c9a6f2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szimbolizáció, sűrítés és a többi, amitől álmaink filmnek tűnnek. ","shortLead":"Szimbolizáció, sűrítés és a többi, amitől álmaink filmnek tűnnek. ","id":"20200216_Igy_rakja_ossze_az_agyunk_az_almainkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d0a9b5b-b4d1-49d4-88b4-c7eb42c9a6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0282409a-861c-4ddc-8385-564c7a69ad0e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200216_Igy_rakja_ossze_az_agyunk_az_almainkat","timestamp":"2020. február. 16. 20:15","title":"Így rakja össze az agyunk az álmainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f96ce70-6bec-4045-a6b3-afff3d00d2e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nyolcéves malamut evett belőle, végül el kellett altatni.","shortLead":"Egy nyolcéves malamut evett belőle, végül el kellett altatni.","id":"20200217_Csavarokkal_teleszurkalt_virsli_miatt_pusztult_el_egy_kutya_Dorogon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f96ce70-6bec-4045-a6b3-afff3d00d2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b765aa5-46d3-4ad4-93b5-e4038fd904a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Csavarokkal_teleszurkalt_virsli_miatt_pusztult_el_egy_kutya_Dorogon","timestamp":"2020. február. 17. 10:28","title":"Csavarokkal teleszurkált virsli miatt pusztult el egy kutya Dorogon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy oklahomai iskolásnál súlyos szívrendellenességet diagnosztizáltak az orvosok, amire a fiú kezén lévő okosórának, egy Apple Watchnak köszönhetően derült fény.","shortLead":"Egy oklahomai iskolásnál súlyos szívrendellenességet diagnosztizáltak az orvosok, amire a fiú kezén lévő okosórának...","id":"20200218_tinedzser_apple_watch_szivproblema_szivritmuszavar_szupraventrikularis_tachikardia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1df289-bcef-4640-9422-e28a04b22ff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_tinedzser_apple_watch_szivproblema_szivritmuszavar_szupraventrikularis_tachikardia","timestamp":"2020. február. 18. 13:03","title":"A tinédzser fiú csak ült a teremben, amikor az Apple Watch jelzett: baj van a szívével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók régóta zúgolódnak, hogy az ismerőseik bejegyzését nem időrendi sorrendben jeleníti meg az Instagram. A képmegosztó alkalmazás androidos változatában most egy olyan részletre bukkantak, amely arra utal, az Instagram fejlesztői hamarosan orvosolják a problémát.","shortLead":"A felhasználók régóta zúgolódnak, hogy az ismerőseik bejegyzését nem időrendi sorrendben jeleníti meg az Instagram...","id":"20200217_instagram_latest_posts_bejegyzesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6caf26-d843-405f-b922-873f279185dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_instagram_latest_posts_bejegyzesek","timestamp":"2020. február. 17. 11:33","title":"Sokak által várt funkció érkezik az Instagramba: időrendben láthatjuk a képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kína rengeteg fontos alapanyagot szállít a világ gyógyszeriparának, ezért ha elhúzódik a koronavírus-válság, akkor hiány lehet néhány gyógyszerből. ","shortLead":"Kína rengeteg fontos alapanyagot szállít a világ gyógyszeriparának, ezért ha elhúzódik a koronavírus-válság, akkor...","id":"20200218_Gyogyszerhiany_fenyegeti_Europat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdcfaeb-f8bc-4c86-bac3-97b8ee6f5c9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_Gyogyszerhiany_fenyegeti_Europat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 18. 11:59","title":"Gyógyszerhiány fenyegeti Európát a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]