Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60727ffc-a1c9-4373-97a8-554f4cedb303","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kutatást végzett az Apple egyik fejlesztője, aki nem a mai telefonokat, hanem töltőik képességeit hasonlította az Apollo-missziók által használt fedélzeti számítógép teljesítményéhez.","shortLead":"Érdekes kutatást végzett az Apple egyik fejlesztője, aki nem a mai telefonokat, hanem töltőik képességeit hasonlította...","id":"20200221_apollo_11_fedelzeti_szamitogep_mobiltolto_kulso_akkumulator_apollo_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60727ffc-a1c9-4373-97a8-554f4cedb303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635ecc6c-d1ad-4510-a36c-bb6c7f87a99e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_apollo_11_fedelzeti_szamitogep_mobiltolto_kulso_akkumulator_apollo_program","timestamp":"2020. február. 21. 12:03","title":"A mai mobilok töltője erősebb, mint az Apollo-11 komplett számítógépe volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tamási rendőrök őrizetbe vették azt a 44 éves helyi férfit, aki több hónapja tartó rossz viszonya miatt folyamatosan fenyegette, és egy alkalommal megkötözte feleségét. Ebben 17 éves fia is a segítségére volt.","shortLead":"A tamási rendőrök őrizetbe vették azt a 44 éves helyi férfit, aki több hónapja tartó rossz viszonya miatt folyamatosan...","id":"20200222_Elkaptak_egy_ferfit_es_a_fiat_akik_megkotoztek_az_anyat_es_megfenyegettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e421bbc5-818c-4209-9bd6-c08cf946cf3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200222_Elkaptak_egy_ferfit_es_a_fiat_akik_megkotoztek_az_anyat_es_megfenyegettek","timestamp":"2020. február. 22. 10:58","title":"Elkaptak egy férfit és a fiát, akik megkötözték az anyát és megfenyegették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66223a9-fc34-4eb3-874d-663152f5d6a1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az említett időszakban a Föld népessége is megduplázódott.","shortLead":"Az említett időszakban a Föld népessége is megduplázódott.","id":"20200222_Huszonot_ev_alatt_mintegy_harmadaval_nott_a_vilagban_a_rakos_megbetegedesben_elhunytak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d66223a9-fc34-4eb3-874d-663152f5d6a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4b8c79-7834-43fe-b7c5-da5c243f5a65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Huszonot_ev_alatt_mintegy_harmadaval_nott_a_vilagban_a_rakos_megbetegedesben_elhunytak_szama","timestamp":"2020. február. 22. 12:20","title":"Huszonöt év alatt harmadával nőtt a rákos megbetegedésben elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2012 óta évről évre egyre jobban rászorul a főváros az állam támogatására, most is leginkább csak a kötelező feladatokra van pénz. Az új városvezetés legjobb lehetősége minél olcsóbban megmutatni egy saját arculatot, csak eközben a napi működést is finanszírozni kell valamiből.","shortLead":"2012 óta évről évre egyre jobban rászorul a főváros az állam támogatására, most is leginkább csak a kötelező...","id":"20200221_budapest_koltsegvetes_karacsony_tarlos_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a71318-d431-4afd-b1e2-78df6ee5ca84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_budapest_koltsegvetes_karacsony_tarlos_bkk","timestamp":"2020. február. 21. 14:00","title":"Karácsonyékra szakadhat rá, hogy a Tarlós-érában kivéreztették Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05ba42a-538d-40ef-b9dc-0261e6a2818f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nem terrorcselekmény történt.","shortLead":"A rendőrség szerint nem terrorcselekmény történt.","id":"20200220_Megkeseltek_egy_muezzint_Londonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c05ba42a-538d-40ef-b9dc-0261e6a2818f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed347b3-5804-4bb3-826f-c5a41a733ac7","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Megkeseltek_egy_muezzint_Londonban","timestamp":"2020. február. 20. 17:56","title":"Megkéseltek egy müezzint Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nekimentek Matolcsynak a párbeszédesek, a fóti gyermekotthonban cenzúráznak, rajzfilmen Európa történelme. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Nekimentek Matolcsynak a párbeszédesek, a fóti gyermekotthonban cenzúráznak, rajzfilmen Európa történelme. Ez a hvg360...","id":"20200221_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0853de5-9ae6-4ad0-994f-48bc3adb232f","keywords":null,"link":"/360/20200221_Radar360","timestamp":"2020. február. 21. 17:30","title":"Radar360: Persányi ment, Gyurcsány jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vagyis az idő tényleg pénz.","shortLead":"Vagyis az idő tényleg pénz.","id":"20200221_Van_olyan_orszag_ahol_az_IKEAban_mar_fizethetunk_az_idonkkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248b57f2-6370-4952-a7e7-b6ccee363896","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Van_olyan_orszag_ahol_az_IKEAban_mar_fizethetunk_az_idonkkel","timestamp":"2020. február. 21. 13:38","title":"Van olyan ország, ahol az IKEA-ban már fizethetünk az időnkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c78d5c-2da8-4c29-a524-48d3bf2e8c4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állatkert főigazgatója év végén állt elő egy újabb 20 milliárdos igénnyel, ezt a kormány és a főváros új vezetése sem tudta hova tenni.","shortLead":"Az állatkert főigazgatója év végén állt elő egy újabb 20 milliárdos igénnyel, ezt a kormány és a főváros új vezetése...","id":"20200221_tarlos_persanyi_lemondas_milliardok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2c78d5c-2da8-4c29-a524-48d3bf2e8c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fcccc83-62d0-40e0-951c-d62795ac98a7","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_tarlos_persanyi_lemondas_milliardok","timestamp":"2020. február. 21. 19:37","title":"Tarlós nem érti, Persányi miért hallgatott a hiányzó milliárdokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]