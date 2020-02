Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendes Facebook appban még nem, de a közösségi oldal mobilkímélőbb programváltozatában azonban már elérhető napjaink egyik kedvelt szoftverfunkciója, a sötét kinézet.","shortLead":"A rendes Facebook appban még nem, de a közösségi oldal mobilkímélőbb programváltozatában azonban már elérhető napjaink...","id":"20200221_facebook_lite_android_ios_sotet_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa33590c-117e-4125-9d40-06b6a5d31a0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_facebook_lite_android_ios_sotet_mod","timestamp":"2020. február. 21. 20:03","title":"Ha letölti az aksival spóroló Facebook appot, abban már elérheti az elsötétítős funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709b481e-8852-4098-8a43-3a71c9d0fd1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm Snapdragon X60 néven mutatta be az új 5G-modemét, amely nemcsak kisebb lett az elődjénél, de kevesebbet is fogyaszt.","shortLead":"A Qualcomm Snapdragon X60 néven mutatta be az új 5G-modemét, amely nemcsak kisebb lett az elődjénél, de kevesebbet is...","id":"20200221_qualcomm_snapdragon_x60_5g_modem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=709b481e-8852-4098-8a43-3a71c9d0fd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54314d57-4842-4b65-9821-e9079bbd3948","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_qualcomm_snapdragon_x60_5g_modem","timestamp":"2020. február. 21. 18:03","title":"Kisebb és jobb: ez a chip kerül majd a 2021-es csúcsmobilokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9418b509-c3c2-4946-ac0c-94d3e5676212","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hol máshol, mint Japánban.","shortLead":"Hol máshol, mint Japánban.","id":"20200222_Megcsinaltak_a_szeletelt_majonezt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9418b509-c3c2-4946-ac0c-94d3e5676212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1856af11-5177-4c87-b08b-61ef717232ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200222_Megcsinaltak_a_szeletelt_majonezt","timestamp":"2020. február. 22. 11:44","title":"Megcsinálták a szeletelt majonézt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18e691e-1c29-458e-a079-19a4839d07b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még nem tudja, kap-e pénzt a Nemzeti Tudománypolitikai Tanácstól.","shortLead":"Még nem tudja, kap-e pénzt a Nemzeti Tudománypolitikai Tanácstól.","id":"20200221_Oettinger_szerint_nem_Paks_miatt_neveztek_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d18e691e-1c29-458e-a079-19a4839d07b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2d5fc2-cc83-4f9b-a65e-31bba2b5d3b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Oettinger_szerint_nem_Paks_miatt_neveztek_ki","timestamp":"2020. február. 21. 17:56","title":"Oettinger szerint nem Paks miatt nevezték ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Újhartyánnál borult fel a teherautó.","shortLead":"Újhartyánnál borult fel a teherautó.","id":"20200221_Halalos_kamionbaleset_tortent_az_M5oson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51316efc-044d-40e3-9eae-9b3c2bd8a083","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Halalos_kamionbaleset_tortent_az_M5oson","timestamp":"2020. február. 21. 19:55","title":"Halálos kamionbaleset történt az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Columbus néven futó funkció lényege, hogy a telefon hátoldalára koppintva is parancsot adhatunk a telefonnak.","shortLead":"A Columbus néven futó funkció lényege, hogy a telefon hátoldalára koppintva is parancsot adhatunk a telefonnak.","id":"20200221_google_android_11_uj_funkcio_operacios_rendszer_columbus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a675980f-c5d7-4f3e-8673-075c58071676","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_google_android_11_uj_funkcio_operacios_rendszer_columbus","timestamp":"2020. február. 21. 17:03","title":"Különleges funkciót találtak az Android 11-ben, és nem tudni, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39b7538-6c34-4274-8414-930f47881d66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt egyszerű kibogozni a drótokból.","shortLead":"Nem volt egyszerű kibogozni a drótokból.","id":"20200221_Harom_orat_logott_egy_sarkanyrepulos_a_villanyoszlopon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c39b7538-6c34-4274-8414-930f47881d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9fab94-04a4-4bc9-99fd-bfb56122a5df","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Harom_orat_logott_egy_sarkanyrepulos_a_villanyoszlopon","timestamp":"2020. február. 21. 20:42","title":"Három órát lógott egy sárkányrepülős a villanyoszlopon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De hogyan különböztetik meg egy vietnamitól vagy egy koreaitól?","shortLead":"De hogyan különböztetik meg egy vietnamitól vagy egy koreaitól?","id":"20200221_Veszjelzest_kell_adniuk_az_orosz_buszsoforoknek_ha_kinait_latnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09c87ab-c686-48cd-8f36-97e28a278e1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Veszjelzest_kell_adniuk_az_orosz_buszsoforoknek_ha_kinait_latnak","timestamp":"2020. február. 21. 19:10","title":"Vészjelzést kell adniuk az orosz buszsofőröknek, ha kínait látnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]