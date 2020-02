Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54f429aa-58f9-42b2-a2b0-584011beb55a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Huszonnégy órát töltöttünk el a Samsung most bemutatott Galaxy Z Flipjével, amely főleg egyetlen tulajdonságával vonzza a figyelmet – és az ujjlenyomatokat. A kagylószerűen csukható, több mint félmillió forintos telefon értelmét azonban nehéz megfogalmazni.","shortLead":"Huszonnégy órát töltöttünk el a Samsung most bemutatott Galaxy Z Flipjével, amely főleg egyetlen tulajdonságával vonzza...","id":"20200222_samsung_galaxy_z_flip_telefonteszt_velemeny_osszecsukhato_telefon_motorola_razr_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54f429aa-58f9-42b2-a2b0-584011beb55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec883211-78c9-4d96-833b-0fb9bbe1c86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_samsung_galaxy_z_flip_telefonteszt_velemeny_osszecsukhato_telefon_motorola_razr_2019","timestamp":"2020. február. 22. 16:00","title":"Félmilliós \"sminktükör” a Samsungtól: kipróbáltuk az új Z Flipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509d6795-0c73-434f-acbf-5acdd848ed75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha van rá egymilliárd forintja, élete végéig száguldozhat egy katamaránnal.","shortLead":"Ha van rá egymilliárd forintja, élete végéig száguldozhat egy katamaránnal.","id":"20200223_Ezzel_a_napelemes_jachttal_orokke_bolyonghat_a_tengeren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=509d6795-0c73-434f-acbf-5acdd848ed75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a159d04b-f638-4bd5-b6d3-e15c07450993","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_Ezzel_a_napelemes_jachttal_orokke_bolyonghat_a_tengeren","timestamp":"2020. február. 23. 16:10","title":"Ezzel a napelemes jachttal örökké bolyonghat a tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","shortLead":"Vörösben úszó felhőket kapott le az MTI fotósa Budapest felett.","id":"20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2075935a-8df9-4ac5-b626-90e7d260ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c47e5a3-199a-4015-b834-8062ece0f4e9","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Gyonyoru_naplementet_fotoztak_Budapesten","timestamp":"2020. február. 23. 19:24","title":"Gyönyörű naplementét fotóztak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9454993-508a-4eb0-b44d-9ffad13b667c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három újabb országban jelent meg a koronavírus, Mongólia lezárta a határait, Dél-Koreában pedig megugrott a fertőzöttek száma. Iránban a hivatalos adatok szerint 12-en haltak meg, míg egy hírügynökség már 50 halálos áldozatról számolt be.","shortLead":"Három újabb országban jelent meg a koronavírus, Mongólia lezárta a határait, Dél-Koreában pedig megugrott a fertőzöttek...","id":"20200224_Ujabb_orszagokban_jelent_meg_a_koronavirus_Iranban_legalabb_12_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9454993-508a-4eb0-b44d-9ffad13b667c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752d1195-3815-4c9e-8153-1b3a48654e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Ujabb_orszagokban_jelent_meg_a_koronavirus_Iranban_legalabb_12_meghaltak","timestamp":"2020. február. 24. 12:20","title":"Újabb országokban jelent meg a koronavírus, Iránban legalább 12-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7202ab-dcb9-4fe8-9c5b-1d167425d986","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"4,2 milliárdos eredményt hozott 2019-ben a Pallas Athéné-alapítványoknak a jegybank által rájuk bízott 266 milliárd. Az alapítványok PADME néven egyesültek, az új szervezet már vagyona 84 százalékát egyik megörökölt leányvállalatában tartotta. A Pallas-birodalomban alig maradt ingatlan, bár nem kizárt, hogy ezeket is csak kiszervezték.","shortLead":"4,2 milliárdos eredményt hozott 2019-ben a Pallas Athéné-alapítványoknak a jegybank által rájuk bízott 266 milliárd...","id":"20200223_Papiron_283_milliard_forintot_er_az_egyesult_Matolcsyalapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7202ab-dcb9-4fe8-9c5b-1d167425d986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1eb5dd-a7ea-4fe2-a726-cf8015f2b36c","keywords":null,"link":"/kkv/20200223_Papiron_283_milliard_forintot_er_az_egyesult_Matolcsyalapitvany","timestamp":"2020. február. 23. 11:30","title":"Papíron már 283 milliárd forintot ér az egyesült \"Matolcsy-alapítvány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f24814-c92f-4728-8527-d710e6c3baf9","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Mekkora húzás a Fordtól, hogy a hat évtizedes legendás izomautó nevét adja a legújabb elektromos autójának? Marketingszempontból isteni ötlet, de termékoldalról is? Megpróbáltuk megfejteni.","shortLead":"Mekkora húzás a Fordtól, hogy a hat évtizedes legendás izomautó nevét adja a legújabb elektromos autójának...","id":"20200223_mustang_mach_e_teszt_menetproba_velemeny_ford_elektromos_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84f24814-c92f-4728-8527-d710e6c3baf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630a3c2c-9e1c-4261-828c-0a4060f46d92","keywords":null,"link":"/cegauto/20200223_mustang_mach_e_teszt_menetproba_velemeny_ford_elektromos_auto","timestamp":"2020. február. 23. 18:30","title":"Kipróbáltuk a Mustang Mach-E-t, a Ford elektromos kirakatautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy szülőből hárman aggódnak a gyermeküket veszélyeztető okoseszköz-függőségtől, minden negyedik szülő pedig már tapasztalt is függőségi tüneteket gyermekénél – derült ki a Huawei hazai kutatásából, amely az Y-generációs szülők digitális nevelési szokásait vizsgálta. A felmérés szerint a szülők jellemzően csak rövid időre adják készülékeiket gyermekeik kezébe, azonban akadnak olyan helyzetek is, amikor egy hároméves gyermek naponta 5 óránál többet használt okoseszközt. A szülők túlnyomó többsége felügyeli, mire használja csemetéje az okoseszközöket.","shortLead":"Négy szülőből hárman aggódnak a gyermeküket veszélyeztető okoseszköz-függőségtől, minden negyedik szülő pedig már...","id":"20200222_gyerekek_okotelefon_hasznalata_fuggoseg_szulok_huawei_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fed9351-07ec-4ff7-a489-56930b4ccb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_gyerekek_okotelefon_hasznalata_fuggoseg_szulok_huawei_felmeres","timestamp":"2020. február. 22. 19:03","title":"Négyből három magyar szülő félelemmel áll 3-10 éves gyermeke és az okostelefonja előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979beb41-ef9a-4a04-ba49-21bc81528b76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Idő előtt lesz vége az eseménynek.","shortLead":"Idő előtt lesz vége az eseménynek.","id":"20200223_A_koronavirus_vet_veget_a_velencei_karnevalnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=979beb41-ef9a-4a04-ba49-21bc81528b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab49fa2-daf3-4c8e-962e-bba488f94f05","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_A_koronavirus_vet_veget_a_velencei_karnevalnak","timestamp":"2020. február. 23. 13:20","title":"A koronavírus miatt korábban vége lett a velencei karneválnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]