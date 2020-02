Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Régóta tárgyal a kormány a tulajdonszerzésről, a Magyar Nemzet szerint kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy a magyar kormány és az osztrák Rail Cargo Group megállapodjon a Rail Cargo Hungaria részleges visszavásárlásáról.","shortLead":"Régóta tárgyal a kormány a tulajdonszerzésről, a Magyar Nemzet szerint kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy a magyar...","id":"20200225_Bevasarolna_magat_a_magyar_allam_a_Rail_Cargo_Hungariaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5260f6e2-df04-44b4-b412-eb02469f740a","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_Bevasarolna_magat_a_magyar_allam_a_Rail_Cargo_Hungariaba","timestamp":"2020. február. 25. 06:18","title":"Bevásárolná magát a magyar állam a Rail Cargo Hungariába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió ragaszkodni fog elképzeléseihez, és nem fog minden áron, és a lehető leghamarabb megállapodásra törekedni Londonnal. Az egyik legfontosabb vitapont a szabad munkavállalás lehet.","shortLead":"Az Európai Unió ragaszkodni fog elképzeléseihez, és nem fog minden áron, és a lehető leghamarabb megállapodásra...","id":"20200225_Brexit_EU_targyalasi_allaspont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec4b135-543c-4678-9e0d-e0f40bbf6008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b70e6-56ce-4f0b-b480-a562a4e273f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_Brexit_EU_targyalasi_allaspont","timestamp":"2020. február. 25. 18:54","title":"Kezdődhet a Brexit-tárgyalások újabb köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8328188b-2722-4ed2-904f-6bb629e805bc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balogh Csaba Work in progress című kiállításán a \"fenntartható művészet\" jegyében láthatók \"ökofundamentalista\" alkotások.","shortLead":"Balogh Csaba Work in progress című kiállításán a \"fenntartható művészet\" jegyében láthatók \"ökofundamentalista\"...","id":"202008_tarlat__allando_korforgasban_balogh_csaba_work_in_progress","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8328188b-2722-4ed2-904f-6bb629e805bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2b1e52-240c-432e-954e-f44392013373","keywords":null,"link":"/360/202008_tarlat__allando_korforgasban_balogh_csaba_work_in_progress","timestamp":"2020. február. 24. 16:00","title":"Restaurátori \"melléktermékekből\" készült művekkel nyitott Budapest új galériája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a8a2bd-5529-4a60-8886-05e996e2449e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős pillanatokat hozott az egyik amerikai elnökjelölt-aspiráns választási gyűlése, amikor üzenetet kapott egy 9 éves kisfiútól.","shortLead":"Erős pillanatokat hozott az egyik amerikai elnökjelölt-aspiráns választási gyűlése, amikor üzenetet kapott egy 9 éves...","id":"20200224_Segitenel_elmondani_a_vilagnak_hogy_en_is_meleg_vagyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87a8a2bd-5529-4a60-8886-05e996e2449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2c2825-860c-4362-a5bd-41c74e7ad478","keywords":null,"link":"/elet/20200224_Segitenel_elmondani_a_vilagnak_hogy_en_is_meleg_vagyok","timestamp":"2020. február. 24. 10:59","title":"„Segítenél elmondani a világnak, hogy én is meleg vagyok?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f090bac-9abb-4e9f-bc45-aaa1b3fe3dde","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Hiába lassult nagyot az építőipari termelés, rendkívül sok új céget alapítottak 2020 elején.","shortLead":"Hiába lassult nagyot az építőipari termelés, rendkívül sok új céget alapítottak 2020 elején.","id":"20200226_epitoipar_opten_cegalapitas_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f090bac-9abb-4e9f-bc45-aaa1b3fe3dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46834590-6049-4b57-be56-bc62e3cea3c3","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_epitoipar_opten_cegalapitas_epitkezes","timestamp":"2020. február. 26. 07:46","title":"Hiába közeledik az aranykor vége, százával alapítják az építőipari cégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kimutatták a koronavírust a Japán mellett karanténba helyezett óceánjáró, a Diamond Princess egyik magyar alkalmazottjánál – jelentette be sajtótájékoztatóján Menczer Tamás, a Külügyminisztérium államtitkára. Mint mondta, február 19-én feloldották a karantént a hajón, a személyzet jelentős része, köztük három magyar is azonban a hajón maradt. ","shortLead":"Kimutatták a koronavírust a Japán mellett karanténba helyezett óceánjáró, a Diamond Princess egyik magyar...","id":"20200224_Koronavirus_van_mar_magyar_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688629ca-a22a-4e25-8a91-8c90933134da","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Koronavirus_van_mar_magyar_fertozott","timestamp":"2020. február. 24. 15:27","title":"Koronavírus: van már magyar fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Húsz nap alatt 19 haláleset történt.","shortLead":"Húsz nap alatt 19 haláleset történt.","id":"20200225_Mar_141en_fagytak_halalra_iden_telen_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda6d39d-afc8-486c-9ff7-2a6a87038840","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Mar_141en_fagytak_halalra_iden_telen_Magyarorszagon","timestamp":"2020. február. 25. 10:52","title":"Már 141-en fagytak halálra ezen a télen Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb829e2-745b-4355-8762-fcf84e70a0eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 százalékos plusz érkezik júliustól. Az intézkedés közel 170 ezer embert érint.","shortLead":"10 százalékos plusz érkezik júliustól. Az intézkedés közel 170 ezer embert érint.","id":"20200224_kasler_miklos_pedagugosok_beremeles_tanarfizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bb829e2-745b-4355-8762-fcf84e70a0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7d73c-4268-43af-b64e-d9053da2d783","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_kasler_miklos_pedagugosok_beremeles_tanarfizetes","timestamp":"2020. február. 24. 15:25","title":"Kásler béremelést jelentett be a pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]