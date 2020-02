Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac0ff9a9-2536-4c24-9cf3-cc950795e455","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évvel azután, hogy a Huawei bemutatta a cég első összecsukható mobilját, most itt a második verzió – az ugyancsak méregdrága Mate Xs. A processzor erősebb lett, de több szempontból változatlan maradt a kép.","shortLead":"Egy évvel azután, hogy a Huawei bemutatta a cég első összecsukható mobilját, most itt a második verzió – az ugyancsak...","id":"20200225_huawei_mate_xs_osszecsukhato_okostelefon_bejelentes_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac0ff9a9-2536-4c24-9cf3-cc950795e455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589456ca-c6f1-4e13-99c8-0d7ff24247bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_huawei_mate_xs_osszecsukhato_okostelefon_bejelentes_specifikacio","timestamp":"2020. február. 24. 15:12","title":"Itt a Huawei új mobilja, az egymillió forintos Mate Xs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf6687-4ad9-4d5c-846b-ba3f5d85d396","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átmenetileg felfüggesztette a Samsung a munkát a Gumiban található gyárában. A termelés hétfőn már újraindult, a dolgozók egy része viszont karanténba vonult.","shortLead":"Átmenetileg felfüggesztette a Samsung a munkát a Gumiban található gyárában. A termelés hétfőn már újraindult...","id":"20200224_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_okostelefon_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4bf6687-4ad9-4d5c-846b-ba3f5d85d396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e74520e-f1da-4295-b756-835e0d0324da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_samsung_galaxy_z_flip_osszecsukhato_okostelefon_koronavirus","timestamp":"2020. február. 24. 09:03","title":"Koronavírus: a Samsungot is elérte a baj, le kellett állítani a Galaxy Z Flip gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681ac627-e25f-4071-b384-f6c09a127d72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fontos a környezetvédelem, de azért menjen a paripa. ","shortLead":"Fontos a környezetvédelem, de azért menjen a paripa. ","id":"20200224_Kozel_160_loeros_egy_atlag_uj_auto_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681ac627-e25f-4071-b384-f6c09a127d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847ef035-812c-4a7f-8820-9128cdcc5cb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Kozel_160_loeros_egy_atlag_uj_auto_Nemetorszagban","timestamp":"2020. február. 24. 12:32","title":"Már közel 160 lóerős egy átlagos új autó Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db56f225-026a-4c7e-9b99-352fc4dd86a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Svájcban egyelőre nem mutattak ki koronavírusos beteget, de a genfi szervezők folyamatosan konzultálnak, mi legyen az autókiállítással.","shortLead":"Svájcban egyelőre nem mutattak ki koronavírusos beteget, de a genfi szervezők folyamatosan konzultálnak, mi legyen...","id":"20200224_Egyelore_nem_fujtak_le_a_Genfi_Autoszalont_de_kozlemenyt_adtak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db56f225-026a-4c7e-9b99-352fc4dd86a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0cfc1d-4f72-4c2c-8d3d-c69437cb05fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Egyelore_nem_fujtak_le_a_Genfi_Autoszalont_de_kozlemenyt_adtak_ki","timestamp":"2020. február. 24. 14:39","title":"Még nem fújták le a Genfi Autószalont, de közleményt adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf054d9-fb23-49a9-ba35-fead7a15e246","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Havi 35 ezerrel keresnek majd többet a közlekedési cég dolgozói. ","shortLead":"Havi 35 ezerrel keresnek majd többet a közlekedési cég dolgozói. ","id":"20200225_bermegallapodas_BKV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cf054d9-fb23-49a9-ba35-fead7a15e246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c4b882-6095-497b-a983-8ea7d8def474","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200225_bermegallapodas_BKV","timestamp":"2020. február. 25. 19:57","title":"Aláírták a megállapodást: átlag 10 százalékkal nőnek az alapbérek a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció politikusáról a Mi Hazánk Mozgalom parlamenti szakértője állította egy videóban, hogy zaklatta. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció politikusáról a Mi Hazánk Mozgalom parlamenti szakértője állította egy videóban, hogy zaklatta. ","id":"20200225_greczy_zsolt_pesti_sracok_per_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabaeea7-a66f-43ed-bbc2-ef914db660e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_greczy_zsolt_pesti_sracok_per_zaklatas","timestamp":"2020. február. 25. 12:13","title":"Gréczy Zsolt pert nyert a Pesti Srácokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e511773c-968a-4275-ac6a-e51af9f38565","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két off-road jármű értéke négymillió forint. ","shortLead":"A két off-road jármű értéke négymillió forint. ","id":"20200225_Furgonokban_csempesztek_a_lopott_quadokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e511773c-968a-4275-ac6a-e51af9f38565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8526161c-b6bc-4ea6-95c9-078d5dd8b1b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_Furgonokban_csempesztek_a_lopott_quadokat","timestamp":"2020. február. 25. 17:56","title":"Furgonokban csempészték a lopott quadokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0785b347-597f-4b35-b296-038edbf466b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fejfájás, pattanásos bőr, fáradtság, alvászavar és hasi panaszok – pár probléma, amik a ketogén diéta során előfordulhatnak a szakember szerint.","shortLead":"Fejfájás, pattanásos bőr, fáradtság, alvászavar és hasi panaszok – pár probléma, amik a ketogén diéta során...","id":"20200224_dietetikus_ketogen_dieta_hatasa_veszelye_ketozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0785b347-597f-4b35-b296-038edbf466b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3eb943-8982-454c-b142-c02b3435d44b","keywords":null,"link":"/elet/20200224_dietetikus_ketogen_dieta_hatasa_veszelye_ketozis","timestamp":"2020. február. 24. 15:06","title":"Több szól a ketogén diéta ellen, mint mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]