[{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Több ezer oldalnyi nyomozati anyagot adott át a NAV az ügyészségnek egy három éve lekapcsolt adócsaló csoport ügyében.","shortLead":"Több ezer oldalnyi nyomozati anyagot adott át a NAV az ügyészségnek egy három éve lekapcsolt adócsaló csoport ügyében.","id":"20200226_afacsalas_hus_ado_hajlektalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af250866-75b5-44af-92ad-174abf94356b","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_afacsalas_hus_ado_hajlektalan","timestamp":"2020. február. 26. 11:20","title":"Hajléktalanok nevére alapítottak áfacsaló cégeket, 800 millió forint a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A magyar irodalom könyve olyan könyv, amelyet régiek és maiak együtt írnak – mondja Lackfi János költő, aki a HVG-nek adott interjújában beszél a belső emigrációjáról, a kultúrharcról, a kollaboránsokról, Demeter Szilárdról és a Térey-ösztöndíjáról is.\r

\r

","shortLead":"A magyar irodalom könyve olyan könyv, amelyet régiek és maiak együtt írnak – mondja Lackfi János költő, aki a HVG-nek...","id":"202009__lackfi_janos__natrol_demeter_szilardrol__kenyer_es_kaviarharc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c361164-ef26-46ea-8888-b6353e1c0feb","keywords":null,"link":"/360/202009__lackfi_janos__natrol_demeter_szilardrol__kenyer_es_kaviarharc","timestamp":"2020. február. 27. 19:00","title":"Lackfi János: Agyarországban a székletet is kétfelé vágják, és ilyen- vagy olyanpárti szalaggal díszítik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf490e1c-4638-4d92-8069-92c5eeb3ab0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Operatív Törzs azt kéri, ne engedjék a gyereket iskolába, ha Észak-Olaszországban járt, és a dolgozók is maradjanak otthon ilyen esetben. Ebben kérik a cégek együttműködését. Gulyás Gergely miniszter azt mondta, az éjjel hét újabb minta érkezett be, egyelőre nincs pozitív minta. Kövesse velünk a Kormányinfót. ","shortLead":"Az Operatív Törzs azt kéri, ne engedjék a gyereket iskolába, ha Észak-Olaszországban járt, és a dolgozók is maradjanak...","id":"20200227_Gulyas_Gergely_koronavirus_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf490e1c-4638-4d92-8069-92c5eeb3ab0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5071ad-7947-434e-b6d0-511c4203e367","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Gulyas_Gergely_koronavirus_kormanyinfo","timestamp":"2020. február. 27. 10:54","title":"Gulyás Gergely: Hét mintát vizsgálnak koronavírusra, egyelőre nincs pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hősök terén építhetnek ideiglenes kosárpályát, ugyanis itt rendezik a női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs tornát.","shortLead":"A Hősök terén építhetnek ideiglenes kosárpályát, ugyanis itt rendezik a női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai...","id":"20200226_16_milliardot_adott_a_kormany_egy_mini_kosarlabdatorna_budapesti_rendezesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cda9214-534e-4a50-8a8e-db89bfc259e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_16_milliardot_adott_a_kormany_egy_mini_kosarlabdatorna_budapesti_rendezesere","timestamp":"2020. február. 26. 08:21","title":"1,6 milliárdot adott a kormány egy mini kosárlabdatorna budapesti rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c5e5d8-6f63-49cd-bf6e-b31dd50c924c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Londoni pénzügyi elemzők szerint úgy tűnik, hogy az új típusú koronavírus okozta, Kínából kiindult járvány terjedése a vártnál nagyobb negatív globális keresleti sokkot okoz, és emiatt a kínai és a világgazdaság idei növekedési üteme valószínűleg elmarad az eddigi előrejelzésektől.","shortLead":"Londoni pénzügyi elemzők szerint úgy tűnik, hogy az új típusú koronavírus okozta, Kínából kiindult járvány terjedése...","id":"20200227_A_vartnal_nagyobb_sokk_erheti_a_vilaggazdasagot_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0c5e5d8-6f63-49cd-bf6e-b31dd50c924c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde71552-219c-4320-919b-88de23926ef0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200227_A_vartnal_nagyobb_sokk_erheti_a_vilaggazdasagot_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 27. 21:29","title":"A vártnál nagyobb sokk érheti a világgazdaságot a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b4268a-f404-46fd-939d-66d95843ad56","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Milánóból érkező utasoknál használt lázmérők közül az egyik irreális értékeket mutatott. A reptér szerint, amikor ezt észlelték, egy másikkal folytatták a vizsgálatokat.","shortLead":"A Milánóból érkező utasoknál használt lázmérők közül az egyik irreális értékeket mutatott. A reptér szerint, amikor ezt...","id":"20200226_Debreceni_repuloter_rossz_volt_az_egyik_lazmerojuk_de_mindenkit_megvizsgaltak_egy_masikkal_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3b4268a-f404-46fd-939d-66d95843ad56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6353f6a5-d4f5-40c8-ae19-752e1ec9cf83","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Debreceni_repuloter_rossz_volt_az_egyik_lazmerojuk_de_mindenkit_megvizsgaltak_egy_masikkal_is","timestamp":"2020. február. 26. 21:49","title":"Debreceni repülőtér: rossz volt az egyik lázmérőjük, de mindenkit megvizsgáltak egy másikkal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae673f52-2a58-46d8-b1dc-9b3e6913e883","c_author":"Horn Andrea","category":"itthon","description":"Elhalaszthatják azokat a bajnoki meccseket, amelyeken a napokban Olaszországból hazatért két vízilabdacsapat is játszana. ","shortLead":"Elhalaszthatják azokat a bajnoki meccseket, amelyeken a napokban Olaszországból hazatért két vízilabdacsapat is...","id":"20200226_koronavirus_jarvany_olaszorszag_vizilabda_bajnoksag_eger_osc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae673f52-2a58-46d8-b1dc-9b3e6913e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751e2b40-dc34-46db-8f32-4ef8ba63c557","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_koronavirus_jarvany_olaszorszag_vizilabda_bajnoksag_eger_osc","timestamp":"2020. február. 26. 15:02","title":"Az OSC vízilabdacsapata is volt Olaszországban – két magyar bajnoki marad el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súrolnak, mosnak, fertőtlenítenek.","shortLead":"Súrolnak, mosnak, fertőtlenítenek.","id":"20200226_mav_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce26138-9a0a-41cc-bd87-595c2a41dc09","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_mav_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 18:56","title":"A MÁV büszkén jelenti, felkészültek a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]