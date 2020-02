Korábban ismeretlen koronavírus miatt tört ki járvány Kína hatodik legnépesebb városában, a 10 millió fős Vuhanban. Az azóta a világ mind több országában felbukkanó, tüdőgyulladással járó megbetegedés néhány hét alatt kétezernél is több halálos áldozatot szedett, tízezrek fertőződtek meg. A koronavírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

„Kicsit olyan érzésünk van, mint amikor páncéllal kellene a csatába mennünk, de csak szalmakalapot kapunk” – jellemezte a koronavírus miatt kialakult helyzetet a hvg.hu-nak egy vidéki háziorvos.

Lapunknak ő és kollégái is arra panaszkodtak, hogy a hivatalos eljárásrend szerint ugyan nekik kellene megvizsgálni a gyanús eseteket, de

ehhez nincs megfelelő védőfelszerelésük, és nem is tudják azt beszerezni.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ február 25-én adott ki frissített eljárásrendet a koronavírus miatt, amelyet minden háziorvosnak eljuttattak. A lapunk birtokába került dokumentum a többi közt azt írja le, mi a teendő, ha egy beteg esetében felmerül a fertőzés gyanúja. Fontos, hogy ehhez nem elég, hogy valakinek tünetei (38 fok feletti láz, köhögés, légszomj) legyenek. Az is kell, hogy szoros kapcsolatban álljon egy vírushordozóval, vagy kiderüljön: olyan területen járt, ahol elterjedt a koronavírus.

Bár az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján megerősítették, hogy reggel a büntetés-végrehajtás 300 ezer szájmaszkot adott át a Hungaropharmának, a háziorvosoknak az eljárásrend szerint az egyszerű szájmaszknál speciálisabb felszerelésre van szükségük a vizsgálathoz.

Ha az alapos kikérdezés után egy betegnél felmerül a gyanú, az orvosoknak a következőket kell magukra venniük:

FFP2 vagy FFP3 légzésvédő, védőszemüveg (vagy arcvédő), kesztyű, valamint vízlepergető hatású köpeny, természetesen mind egyszer használatos.

Az FFP2 és FFP3 maszkok nem azonosak a gyógyszertárban kapható, szövetből készültekkel, ezek különleges, részecskeszűrővel ellátott munkavédelmi eszközök. Ilyennel viszont a legtöbben nem rendelkeznek, és nem is tudják őket beszerezni.

„Lehet, hogy egy-két helyen még lehet kapni, de amikor például a kollégáim elmentek a segédeszközboltba, ott már az ajtóra ki volt írva, hogy elfogyott a maszkjuk” – mondta az egyik névtelenséget kérő orvos.

Egy kollégája pedig arról beszélt, hogy még ha be is tudnák szerezni az eszközöket, akkor is problémát jelentene, hogy hol és hogyan semmisítsék meg őket. Az eljárásrend ugyanis jelenleg erről nem rendelkezik.

„Ötpercenként csörög a telefonom, kollégák hívogatnak, hogy mit csináljanak” – tette hozzá.

Információink szerint a háziorvosok folyamatosan tárgyalnak a hatóságokkal, és a Nemzeti Népegészségügyi Központtól azt az ígéretet kapták, hogy „folyamatban van az eszközök beszerzése”, de hogy mikor, egyelőre kérdéses.

Lapunk természetesen megkereste az NNK sajtóosztályát is, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Az első védvonal

A háziorvosok jelenleg a riasztórendszer első vonalát jelentik, hiszen ha valaki tüneteket észlel magán és a fertőzött területen járt az elmúlt két hétben, elsőként őket vagy az NNK zöld számát kell hívniuk. Ők alaposan kikérdezik a telefonálót, és ez alapján döntenek arról, hogy fennáll-e a gyanú. Ha igen, akkor mentővel kórházba viszik őket mintavételre, de akkor is karanténban kell maradniuk két hétig, ha az eredmény negatív lesz.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ korábban azt írta lapunknak, hogy bár több olyan laboratórium működik az országban, ahol ki lehetne mutatni a koronavírust, járványügyi érdekből minden mintát a Nemzeti Népegészségügyi Központban működő Légúti vírusok Nemzeti Referencia Laboratóriumába kell küldeni. Itt történik a minták vizsgálata, valamint az eredmény hitelesítése. A laborvizsgálatok központosítására azért van szükség, hogy egy esetleges járvány idején megfelelő intézkedéseket tudjanak hozni.

Müller Cecília országos tisztifőorvos korábban pedig arról is beszélt, hogy azt a helyzetet is tudják kezelni, ha esetleg megugrana azok száma, akiknek megfigyelése kórházi karantént igényel; több embert is el tudnak helyezni az erre kijelölt helyeken.