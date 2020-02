Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83e6be13-e27c-443a-a0aa-b478765d61ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság a jegyek iránti igények visszaesésével indokolta a döntést.","shortLead":"A légitársaság a jegyek iránti igények visszaesésével indokolta a döntést.","id":"20200227_wizz_air_olaszorszag_jaratcsokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83e6be13-e27c-443a-a0aa-b478765d61ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713fdbda-5e35-48b6-b80b-fb7c90d12270","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_wizz_air_olaszorszag_jaratcsokkentes","timestamp":"2020. február. 27. 11:28","title":"Koronavírus: csökkenti Olaszországba tartó járatainak számát a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f24069-50d4-4b07-ab58-60f319458335","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehéz lesz vis maiorra hivatkozni idén kötött szerződés esetén, vagy ha másik gyártótól is beszerezhette volna a szükséges alapanyagot a cég.","shortLead":"Nehéz lesz vis maiorra hivatkozni idén kötött szerződés esetén, vagy ha másik gyártótól is beszerezhette volna...","id":"20200228_Komoly_jogi_hatasa_is_lehet_a_koronavirusnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59f24069-50d4-4b07-ab58-60f319458335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287da368-7b4d-4fe6-8efe-3a70190db6a8","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_Komoly_jogi_hatasa_is_lehet_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 28. 10:38","title":"Komoly jogi hatása is lehet a koronavírusnak a hazai cégekre nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3c41a3-ee4c-4b10-89f8-0da38c1a795e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt szocialista képviselő és honvédelmi miniszter beadványát érdemi vizsgálat nélkül visszautasították, mert az Alkotmánybíróság Varga Zs. András vezette öt tagú tanácsa nem találta meg benne, mit tart alkotmánysértőnek a politikus.","shortLead":"A volt szocialista képviselő és honvédelmi miniszter beadványát érdemi vizsgálat nélkül visszautasították, mert...","id":"20200227_Ab_Szekeres_Imre_nem_tudta_megindokolni_miert_serti_ha_korrupt_maffiabaloldalinak_nevezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d3c41a3-ee4c-4b10-89f8-0da38c1a795e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d7174c-1fb7-4749-b6f3-6bb9b5a8e8b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Ab_Szekeres_Imre_nem_tudta_megindokolni_miert_serti_ha_korrupt_maffiabaloldalinak_nevezik","timestamp":"2020. február. 27. 13:13","title":"Ab: Szekeres Imre nem tudta megindokolni, miért alkotmánysértő, ha korrupt maffiabaloldalinak nevezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Eldőlt, hogy Kecskeméten folytatódik a Czeglédy-per, miután a szegedi bírók elfogultságra hivatkozva egymás után kapitulálva kiszálltak az utóbbi idők legátpolitizáltabb peréből. Csakhogy a baloldali politikus szerint a Kecskeméti Törvényszék sem járhatna el törvényesen.","shortLead":"Eldőlt, hogy Kecskeméten folytatódik a Czeglédy-per, miután a szegedi bírók elfogultságra hivatkozva egymás után...","id":"20200227_Czegledy_Csaba_kiakadt_uj_birosag_dont_a_buntetopereben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f47b8c-daf7-46e1-b764-02059b0dcc7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Czegledy_Csaba_kiakadt_uj_birosag_dont_a_buntetopereben","timestamp":"2020. február. 27. 12:21","title":"Czeglédy Csaba kiakadt: új bíróság dönt a büntetőperében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1b11b5-fd56-44ab-a6b1-df608a1ce87f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az emberi tevékenység volt a legjelentősebb befolyásoló tényezője az ázsiai porviharnak kétezer évvel ezelőtt is – állapították meg kínai kutatók, akik a Nature Communications című folyóiratban publikálták eredményeiket.","shortLead":"Az emberi tevékenység volt a legjelentősebb befolyásoló tényezője az ázsiai porviharnak kétezer évvel ezelőtt is –...","id":"20200228_emberi_tevekenyseg_azsiai_porvihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b1b11b5-fd56-44ab-a6b1-df608a1ce87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d1c11b-8424-4032-9424-fbb09a240844","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_emberi_tevekenyseg_azsiai_porvihar","timestamp":"2020. február. 28. 14:03","title":"Új felfedezés született a 2000 évvel ezelőtti porviharokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Rendkívüli kongresszuson választanak maguknak elnököt a német kereszténydemokraták, miközben a vezetési válságot kirobbantó türingiai politikai patthelyzet nem változik.","shortLead":"Rendkívüli kongresszuson választanak maguknak elnököt a német kereszténydemokraták, miközben a vezetési válságot...","id":"202009__nemet_cdu__erfurt_kontra_berlin__uzenet_hamburgbol__megvalto_kerestetik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f160c56c-31da-488d-b740-6f1a93f96c7f","keywords":null,"link":"/360/202009__nemet_cdu__erfurt_kontra_berlin__uzenet_hamburgbol__megvalto_kerestetik","timestamp":"2020. február. 27. 13:00","title":"A türingiai választás miatt megbénult Merkelék elkezdhetnek félni választóiktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6758308d-aa21-4e90-9039-1752589fed42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hagyományos hűtőrács és külső visszapillantótükör sincs a Volvóhoz köthető márka legfrissebb modelljén.","shortLead":"Hagyományos hűtőrács és külső visszapillantótükör sincs a Volvóhoz köthető márka legfrissebb modelljén.","id":"20200228_androidot_futtat_a_polestar_precept_futurisztikus_uj_villanyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6758308d-aa21-4e90-9039-1752589fed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79478c70-a95f-4023-89b0-af7c1decacb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_androidot_futtat_a_polestar_precept_futurisztikus_uj_villanyauto","timestamp":"2020. február. 28. 07:59","title":"Androidot futtat a Polestar futurisztikus új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95cb12b8-7e88-461f-98c4-bcf7bc0ce578","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházi iskolák tanárai szerint a NAT és a kerettantervek nem segítik, hanem akadályozzák a magyar oktatás megújulását.","shortLead":"Az egyházi iskolák tanárai szerint a NAT és a kerettantervek nem segítik, hanem akadályozzák a magyar oktatás...","id":"20200228_Majd_ezer_egyhazi_iskolaban_tanito_pedagogus_ment_neki_a_NATnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95cb12b8-7e88-461f-98c4-bcf7bc0ce578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd62009d-b38d-4204-af1f-207b99647d1f","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Majd_ezer_egyhazi_iskolaban_tanito_pedagogus_ment_neki_a_NATnak","timestamp":"2020. február. 28. 09:24","title":" Az egyházi iskolák tanárai is nekimentek a NAT-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]