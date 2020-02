Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ostya is kockázatos, és úgy általában a templombajárás is most.","shortLead":"Az ostya is kockázatos, és úgy általában a templombajárás is most.","id":"20200228_Koronavirus_ovakodjunk_a_szenteltviztol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=014d0647-85f7-481a-998c-16e623391f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709f22ce-d705-4eb6-87c9-2520fee0f925","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Koronavirus_ovakodjunk_a_szenteltviztol","timestamp":"2020. február. 28. 09:27","title":"Koronavírus: a szenteltvíztől is óvakodni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a805d6a5-22b7-4624-b73a-fabfcfcc7907","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Korunk melyik nagy filmrendezője tudott Hitchcock nyomába érni? Létezik thriller gyilkosság nélkül? És vajon a magyar alkotók mennyire tudnak ráérezni a feszült idegállapotra? A hvg.hu 10 részes videoesszé-sorozatában Lichter Péter filmrendező, filmesztéta jóvoltából ötperces gyorstalpalókat kapunk a meghatározó filmes műfajokból – ezúttal a nézőt elárasztó feszültség és a fenyegetettség érzése van napirenden. ","shortLead":"Korunk melyik nagy filmrendezője tudott Hitchcock nyomába érni? Létezik thriller gyilkosság nélkül? És vajon a magyar...","id":"20200227_Egy_dolog_kepes_gyilkossag_nelkul_is_halalra_remiteni_a_vilagjarvany__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a805d6a5-22b7-4624-b73a-fabfcfcc7907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98dec3be-1e21-4147-8588-89a5d20cb969","keywords":null,"link":"/kultura/20200227_Egy_dolog_kepes_gyilkossag_nelkul_is_halalra_remiteni_a_vilagjarvany__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. február. 27. 19:45","title":"Egy dolog képes gyilkosság nélkül is halálra rémíteni, a világjárvány – Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A svájci kutatók a mesterséges intelligenciát is bevetették, hogy kiderítsék, mikor robbant ki a koronavírus-járvány. Az eredmény szerint hamarabb, mint eddig tudtuk.","shortLead":"A svájci kutatók a mesterséges intelligenciát is bevetették, hogy kiderítsék, mikor robbant ki a koronavírus-járvány...","id":"20200228_koronavirus_mesterseges_intelligencia_svajc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df01e489-ee9f-42f7-974d-a9d8bbdc0d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_koronavirus_mesterseges_intelligencia_svajc","timestamp":"2020. február. 28. 20:03","title":"Hamarabb robbanhatott ki a koronavírus-járvány, mint amiről eddig beszéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9671fdbd-592e-4177-93bb-af826164938f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli Weizmann Tudományos Intézet kutatói az egereken végzett kísérletek során újabb olyan tényezőre bukkantak, ami az autizmus spektrumzavar (ASD) kialakulásához vezethet.","shortLead":"Az izraeli Weizmann Tudományos Intézet kutatói az egereken végzett kísérletek során újabb olyan tényezőre bukkantak...","id":"20200227_autizmus_spektrumzavar_ads_weizmann_tudomanyos_intezet_agykereg_kiserlet_egerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9671fdbd-592e-4177-93bb-af826164938f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e27980-64f6-4005-83c3-f20287169135","keywords":null,"link":"/tudomany/20200227_autizmus_spektrumzavar_ads_weizmann_tudomanyos_intezet_agykereg_kiserlet_egerek","timestamp":"2020. február. 27. 18:03","title":"Újabb kutatási eredmény ad választ arra, miért alakulhat ki az autizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Van olyan terület, ahol akár 10 centiméternél is több hó hullhat. \r

","shortLead":"Van olyan terület, ahol akár 10 centiméternél is több hó hullhat. \r

","id":"20200227_Jelentos_havazasra_figyelmeztet_a_kozut_az_eszaki_megyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdcb4f6-5453-4d93-b92f-4adc08b21036","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Jelentos_havazasra_figyelmeztet_a_kozut_az_eszaki_megyekben","timestamp":"2020. február. 27. 17:32","title":"Jelentős havazásra figyelmeztet a közút az északi megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae07ec1-ef99-4cc5-8a7a-f91fd0ed0230","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíró Amandát fényképes felhívással keresi a rendőrség.","shortLead":"Bíró Amandát fényképes felhívással keresi a rendőrség.","id":"20200228_eltunt_lany_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ae07ec1-ef99-4cc5-8a7a-f91fd0ed0230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa60a71-45a6-46c3-9f9c-71e63d73d434","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_eltunt_lany_budapest","timestamp":"2020. február. 28. 07:21","title":"Eltűnt egy 17 éves lány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f6da9c-f2be-45f3-8ec1-f5758f714fd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"A sofőr a helyszínen életét vesztette.","id":"20200228_Villanyoszlopnak_utkozott_es_meghalt_egy_ferfi_Kecskemeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70f6da9c-f2be-45f3-8ec1-f5758f714fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b2aa0e-c4ee-4c80-a732-d3232e34a19b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_Villanyoszlopnak_utkozott_es_meghalt_egy_ferfi_Kecskemeten","timestamp":"2020. február. 28. 21:54","title":"Villanyoszlopnak ütközött és meghalt egy férfi Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos utasítása alapján sürgősen, a jövő hét elejéig valamennyi arra alkalmas egészségügyi intézménynek elkülönítőt kell kialakítania a fertőzésgyanús betegek ellátására. Az utasításban van egy ellentmondás is - szúrta ki a Népszava: nem tiltották meg teljesen a potenciálisan koronavírussal fertőzött emberek látogatását. ","shortLead":"Az országos tisztifőorvos utasítása alapján sürgősen, a jövő hét elejéig valamennyi arra alkalmas egészségügyi...","id":"20200229_Mozgositjak_a_korhazakat__elkulonitoket_kell_letrehozni_a_koronavirusgyanus_betegek_szamara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f9ea3-6e5b-4ac3-be2d-118816403269","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Mozgositjak_a_korhazakat__elkulonitoket_kell_letrehozni_a_koronavirusgyanus_betegek_szamara","timestamp":"2020. február. 29. 09:30","title":"Mozgósítják a kórházakat - elkülönítőket kell létrehozni a koronavírus-gyanús betegek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]