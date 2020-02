Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindkét országban felgyorsult a járvány terjedése.","shortLead":"Mindkét országban felgyorsult a járvány terjedése.","id":"20200228_Koronavirus_tovabb_emelkedett_a_fertozottek_szama_Nemetorszagban_es_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45dc2208-ceb2-421d-8c35-ada946fa0f08","keywords":null,"link":"/vilag/20200228_Koronavirus_tovabb_emelkedett_a_fertozottek_szama_Nemetorszagban_es_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 28. 20:31","title":"Koronavírus: tovább emelkedett a fertőzöttek száma Németországban és Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ad9a6e-b2fd-4416-85fa-6267011292e4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Közösség Pártja és az eddig parlamenti magyar-szlovák párt, a Híd-Most ezúttal sem jutott dűlőre egymással, így könnyen előfordulhat, hogy egyik sem éri el a bejutási küszöböt a hétvégi választáson.","shortLead":"A Magyar Közösség Pártja és az eddig parlamenti magyar-szlovák párt, a Híd-Most ezúttal sem jutott dűlőre egymással...","id":"202009__szlovakiai_magyar_partok__valasztas__kiutes__ami_szetvalaszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ad9a6e-b2fd-4416-85fa-6267011292e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1144ffa6-3045-4027-b2c0-f3fc653112ea","keywords":null,"link":"/360/202009__szlovakiai_magyar_partok__valasztas__kiutes__ami_szetvalaszt","timestamp":"2020. február. 29. 08:15","title":"Kieshetnek a magyarok a szlovák parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3fbc3-71a4-4447-8b43-1bc81d50b6bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyolc tagú társaság öt hónap alatt kétmillió forintot zsákmányolt.","shortLead":"A nyolc tagú társaság öt hónap alatt kétmillió forintot zsákmányolt.","id":"20200228_betores_rendorseg_fiatal_elkovetok_zsakmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3fbc3-71a4-4447-8b43-1bc81d50b6bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971604aa-09ed-405e-bc1e-d50834b646e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200228_betores_rendorseg_fiatal_elkovetok_zsakmany","timestamp":"2020. február. 28. 22:17","title":"Hatvanöt üzletet rabolt ki egy tinikből álló banda Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a92660d-cd35-4687-9954-c5758c83bbfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor is ugyanez a sors várt volna rá, ha betonból készül? ","shortLead":"Akkor is ugyanez a sors várt volna rá, ha betonból készül? ","id":"20200228_Egy_terelotabla_elete_es_halala_egy_percben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a92660d-cd35-4687-9954-c5758c83bbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0ef197-9924-4366-a640-f157f1393fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_Egy_terelotabla_elete_es_halala_egy_percben__video","timestamp":"2020. február. 28. 08:59","title":"Egy terelőjelzés reménytelen élete egy percben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Made in China felirat helyett a jövőben egyre többször találkozhatunk majd a Made In Vietnam címkével. A koronavírus-járvány miatt ugyanis a nagy technológiai cégek is menekülnnek Kínából. Egy sajtóértesülés szerint a Google és a Microsoft is csatlakozhat a körhöz.","shortLead":"A Made in China felirat helyett a jövőben egyre többször találkozhatunk majd a Made In Vietnam címkével...","id":"20200228_google_microsoft_kina_termeles_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d8adae3-3678-4f1f-a06e-f41f7e006d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a51e217-d88b-44a7-955e-6898fa602a6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200228_google_microsoft_kina_termeles_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 10:03","title":"A Google és a Microsoft is menekülhet Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01c3d9-03ee-4b15-8425-c10675bd3706","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Erőteljes nyomással reagált a kormány az egyházi iskolák több mint ezer tanára által aláírt, a NAT-ot kritizáló nyílt levelére, amely a piaristák honlapján jelent meg.","shortLead":"Erőteljes nyomással reagált a kormány az egyházi iskolák több mint ezer tanára által aláírt, a NAT-ot kritizáló nyílt...","id":"20200228_Telefonon_kertek_szamon_az_egyhazi_vezetoket_a_NATot_biralo_nyilt_level_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f01c3d9-03ee-4b15-8425-c10675bd3706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bc133d-7f89-4c20-9607-da989bf11f17","keywords":null,"link":"/360/20200228_Telefonon_kertek_szamon_az_egyhazi_vezetoket_a_NATot_biralo_nyilt_level_miatt","timestamp":"2020. február. 28. 13:30","title":"Telefonon kérték számon az egyházi vezetőket a NAT-ot bíráló nyílt levél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f6b335e-c766-40f9-a008-ce019915a256","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sáskajárás pusztít Pakisztánban, a rovarok mindent megrágnak. Kína állítólag egy régi \"technikával\" készül visszaverni a sáskák támadását.","shortLead":"Súlyos sáskajárás pusztít Pakisztánban, a rovarok mindent megrágnak. Kína állítólag egy régi \"technikával\" készül...","id":"20200229_kacsahadsereg_kacsak_saskak_saskajaras_szocskek_pakisztan_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f6b335e-c766-40f9-a008-ce019915a256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939d97a3-70f9-4827-94cd-0ce207b295bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200229_kacsahadsereg_kacsak_saskak_saskajaras_szocskek_pakisztan_kina","timestamp":"2020. február. 29. 08:03","title":"Kacsahadsereget irányítanának Pakisztánba, hogy fölfalják a sok sáskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfc77d6-ba3a-4636-bb05-43f81e38dcd9","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Aki középkorú nő létére olyan szerencsés, hogy nem kínozzák erőteljes menopauzás tünetek, minden bizonnyal soha nem teszi fel a kérdést: hormonnal vagy anélkül? A kevésbé szerencsések számára azonban, akiknek a klimax rémálmokká változtatja a mindennapjaikat, komoly dilemma az ideális választás. \r

","shortLead":"Aki középkorú nő létére olyan szerencsés, hogy nem kínozzák erőteljes menopauzás tünetek, minden bizonnyal soha nem...","id":"remifeminplus_20200228_klimax_valtozokor_tippek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecfc77d6-ba3a-4636-bb05-43f81e38dcd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c2c83b-4266-4b1b-996f-1b13ab54872b","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200228_klimax_valtozokor_tippek","timestamp":"2020. február. 28. 07:30","title":"Mi segíthet, hogy ne legyen rémálom a klimax?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"}]