[{"available":true,"c_guid":"3cd9d068-abd3-4a80-9254-874418446320","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közösségi médiát és a sajtót is ellepték a hazai üzletek üres polcairól készült fotók, nem érdemes azonban felhalmoznunk otthon az élelmiszereket, áruhiánytól tartva. ","shortLead":"A közösségi médiát és a sajtót is ellepték a hazai üzletek üres polcairól készült fotók, nem érdemes azonban...","id":"20200228_Tenyleg_felesleges_panikolva_a_boltokba_rohannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cd9d068-abd3-4a80-9254-874418446320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b37890-f328-41d8-b649-b83918f215f5","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_Tenyleg_felesleges_panikolva_a_boltokba_rohannia","timestamp":"2020. február. 28. 06:08","title":"Tényleg felesleges pánikolva a boltokba rohannia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában ötre nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma csütörtökön.\r

","shortLead":"Ausztriában ötre nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma csütörtökön.\r

","id":"20200227_Ujabb_14_koronavirusfertozottet_talaltak_a_nemetorszagi_EszakRajnaVesztfaliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04536fd4-56ef-4224-a0f3-adaea57c005d","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Ujabb_14_koronavirusfertozottet_talaltak_a_nemetorszagi_EszakRajnaVesztfaliaban","timestamp":"2020. február. 27. 20:20","title":"Újabb 14 koronavírus-fertőzöttet találtak a németországi Észak-Rajna-Vesztfáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a92660d-cd35-4687-9954-c5758c83bbfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor is ugyanez a sors várt volna rá, ha betonból készül? ","shortLead":"Akkor is ugyanez a sors várt volna rá, ha betonból készül? ","id":"20200228_Egy_terelotabla_elete_es_halala_egy_percben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a92660d-cd35-4687-9954-c5758c83bbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0ef197-9924-4366-a640-f157f1393fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_Egy_terelotabla_elete_es_halala_egy_percben__video","timestamp":"2020. február. 28. 08:59","title":"Egy terelőjelzés reménytelen élete egy percben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai rendező producerként viszont támogatja a sorozat következő részét.","shortLead":"Az amerikai rendező producerként viszont támogatja a sorozat következő részét.","id":"20200227_Eloszor_nem_Steven_Spielberg_rendezi_az_Indiana_Jones_filmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18b73991-4825-4bd6-bdcc-d9209f7f8a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f22f16-0bca-4047-b9ec-da21614989aa","keywords":null,"link":"/kultura/20200227_Eloszor_nem_Steven_Spielberg_rendezi_az_Indiana_Jones_filmet","timestamp":"2020. február. 27. 16:06","title":"Először nem Steven Spielberg rendezi az Indiana Jones-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1c1aea-7ec1-4e6e-9ccf-54d98481cf63","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Ha a „Fukarok” és a „Kohézió Barátai” nem tudnak megegyezni a következő hétéves költségvetésről, abból nagy baj lehet, állítja a Bizottság költségvetési igazgatója. Reméli azonban, hogy lehiggadnak a kedélyek, és ahogy eddig mindig, a végén győz a józan ész.","shortLead":"Ha a „Fukarok” és a „Kohézió Barátai” nem tudnak megegyezni a következő hétéves költségvetésről, abból nagy baj lehet...","id":"20200228_A_kevesbe_jo_a_rossz_es_a_nagyon_rossz_forgatokonyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c1aea-7ec1-4e6e-9ccf-54d98481cf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523955b9-2a5b-4306-b710-e767aed92b01","keywords":null,"link":"/360/20200228_A_kevesbe_jo_a_rossz_es_a_nagyon_rossz_forgatokonyv","timestamp":"2020. február. 28. 13:05","title":"EU-büdzsé: egy kevésbé jó, egy rossz és egy nagyon rossz forgatókönyv van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f84741-7f65-4a28-96ee-89b2d186e77a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs megbetegedés, kizárólag elővigyázatossági okokból döntött így a polgármester.","shortLead":"Nincs megbetegedés, kizárólag elővigyázatossági okokból döntött így a polgármester.","id":"20200227_Meg_tobb_mint_egy_hetig_zarva_lesz_az_egri_uszoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60f84741-7f65-4a28-96ee-89b2d186e77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67aa4d2f-4a9a-41f4-a7db-65607aafb0f8","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Meg_tobb_mint_egy_hetig_zarva_lesz_az_egri_uszoda","timestamp":"2020. február. 27. 17:06","title":"Még több mint egy hétig zárva lesz az egri uszoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos utasítása alapján sürgősen, a jövő hét elejéig valamennyi arra alkalmas egészségügyi intézménynek elkülönítőt kell kialakítania a fertőzésgyanús betegek ellátására. Az utasításban van egy ellentmondás is - szúrta ki a Népszava: nem tiltották meg teljesen a potenciálisan koronavírussal fertőzött emberek látogatását. ","shortLead":"Az országos tisztifőorvos utasítása alapján sürgősen, a jövő hét elejéig valamennyi arra alkalmas egészségügyi...","id":"20200229_Mozgositjak_a_korhazakat__elkulonitoket_kell_letrehozni_a_koronavirusgyanus_betegek_szamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f9ea3-6e5b-4ac3-be2d-118816403269","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Mozgositjak_a_korhazakat__elkulonitoket_kell_letrehozni_a_koronavirusgyanus_betegek_szamara","timestamp":"2020. február. 29. 09:30","title":"Mozgósítják a kórházakat - elkülönítőket kell létrehozni a koronavírus-gyanús betegek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab62df79-64a9-4ca8-9d97-01aea1af938a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikó Fanninak nincsenek tünetei, de a múlt héten Olaszországban járt, egy napot töltött a velencei karnevál forgatagában.","shortLead":"Mikó Fanninak nincsenek tünetei, de a múlt héten Olaszországban járt, egy napot töltött a velencei karnevál...","id":"20200228_miko_fanni_szepsegkiralyno_karanten_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab62df79-64a9-4ca8-9d97-01aea1af938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3d9e06-aa85-4230-addd-df279dcbfb35","keywords":null,"link":"/elet/20200228_miko_fanni_szepsegkiralyno_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 09:35","title":"Önkéntes karanténba vonult a koronavírus miatt a magyar szépségkirálynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]