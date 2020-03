Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Koreában közben 3500 fölé emelkedett a fertőzöttek száma.","shortLead":"Dél-Koreában közben 3500 fölé emelkedett a fertőzöttek száma.","id":"20200301_Thaifoldon_es_Ausztraliaban_is_meghalt_egyegy_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d912af4-ad13-4b40-bac8-d26e90ecc5e1","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Thaifoldon_es_Ausztraliaban_is_meghalt_egyegy_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 01. 12:05","title":"Thaiföldön és Ausztráliában is meghalt egy-egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9114ebcd-4498-49f1-8fba-2f050229e723","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Súlyos betegség után hunyt el Morvay Péter, aki a HVG-n is publikált.","shortLead":"Súlyos betegség után hunyt el Morvay Péter, aki a HVG-n is publikált.","id":"20200302_Elhunyt_Morvay_Peter_ujsagiro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9114ebcd-4498-49f1-8fba-2f050229e723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109ea9f9-34cf-4238-8cdc-80d42bedf449","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Elhunyt_Morvay_Peter_ujsagiro","timestamp":"2020. március. 02. 14:37","title":"Meghalt Morvay Péter újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb3388b-e80f-4537-86a3-12b236ee5613","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy hasznát veszik a szoftverfejlesztésben és terméktervezésben éppen úgy, mint az üzleti stratégiák kialakításánál, és mára egyre inkább a mindennapi életvezetésben is. 