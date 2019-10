Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Vanessa Research nevű amerikai orvosbiológiai cég vásárolja fel a Hungaro-Gal Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.-t.
Magyarországon vásárolt be egy amerikai gyógyszercég Másfél évvel a legutóbbi album megjelenése után, a The Edge során meghatározott irányvonalon haladva egy még szabadabb és nyersebb albumot rakott össze a túlfűtött energiáiról ismert alkotóközösség. A lemezt a hvg.hu-n mutatjuk be. Útmutatás a csillagoktól – Ethnofil lemezpremier A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének elnöke szerint a sertéspestissel fertőzött területekről rengeteg vendégmunkás érkezik, és ez veszélyes.
Sertéstenyésztők: A vendégmunkások miatt egész Európa veszélyben van Az orosz gyártó új automata egysége az eddigieknél nagyobb komforttal és alacsonyabb fogyasztással kecsegtet. Bírja az extrém hideget: új automataváltót vezet be a Lada Kizárólag nálunk gyártják a jövőben a Mercedes-Benz AMG Performance kompakt modelljeit.
Szintet lépett Kecskemét: a 421 lóerős AMG Mercedesek is itt készülnek A mások életének rendezőjének új filmje, a Mű szerző nélkül monumentális történelmi tabló.
Meghajolhatunk-e a diktatúrák előtt úgy, hogy aztán tükörbe tudjunk nézni? Európa-bajnokságra a magyar válogatott, és csak akkor, ha a szlovákok legalább egyet ikszelnek. De ha ez nem jön össze, egy halvány reménysugár még akkor is felcsillan.
Győzelem vagy halál, esetleg mázli - így juthat még ki az Eb-re a magyar válogatott A kontinens legfiatalabb, 41 éves kormányfőjétől azt várják, hogy kibékíti a kelet-afrikai ország etnikai ellentéteit, mert azok akár Jugoszlávia-típusú széteséshez is vezethetnek. A HVG 2018 áprilisában készült portréja az akkor kormányfővé lett, most Nobel-békedíjat kapó etióp politikusról.
Ahmed Abiy: Etiópia első oromo és muszlim kormányfője