[{"available":true,"c_guid":"44de31b8-6720-47c8-aa98-be295902a47a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az autó- és a tömegközlekedésre is hatással lesz egy demonstráció.","shortLead":"Az autó- és a tömegközlekedésre is hatással lesz egy demonstráció.","id":"20200301_Tobb_lezaras_lesz_Budapesten_vasarnap_delutan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44de31b8-6720-47c8-aa98-be295902a47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6296b4b5-bb8c-4b8e-a23b-b530dc531993","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Tobb_lezaras_lesz_Budapesten_vasarnap_delutan","timestamp":"2020. március. 01. 08:16","title":"Több lezárás lesz Budapesten vasárnap délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4014ce01-a0b3-471b-89aa-2404e786c4e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyakotlatilag bezárja a tranzitzóna kapuját a kormány a koronavírusra hivatkozva - ez azon a 14 órás sajtótájékoztatón hangzott el, amelyen mindeddig a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs szóvivője tájékoztatott a járványügyi helyzetről. ","shortLead":"Gyakotlatilag bezárja a tranzitzóna kapuját a kormány a koronavírusra hivatkozva - ez azon a 14 órás sajtótájékoztatón...","id":"20200301_tranzitzona_koronavirus_bakondi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4014ce01-a0b3-471b-89aa-2404e786c4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c6d2fb-8cf7-467a-a3da-b04683094f40","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_tranzitzona_koronavirus_bakondi","timestamp":"2020. március. 01. 14:35","title":"Bakondit beküldték migránsozni a koronavírusos sajtótájékoztatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9956dac-a437-4719-8fc8-52061f1c046e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 19 éves endrefalvi fiatal majdnem tragédiát okozott.","shortLead":"A 19 éves endrefalvi fiatal majdnem tragédiát okozott.","id":"20200302_Tiz_honap_fegyhazat_kapott_egy_tini_aki_140nel_elozott_egy_belathatatlan_kanyarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9956dac-a437-4719-8fc8-52061f1c046e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca913b24-6a60-4ef0-a370-28e17b25b8ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_Tiz_honap_fegyhazat_kapott_egy_tini_aki_140nel_elozott_egy_belathatatlan_kanyarban","timestamp":"2020. március. 02. 14:26","title":"Tíz hónap fogházat kapott egy tini, aki 140-nel előzött egy beláthatatlan kanyarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák annak az új szabályozásnak a tervét, amely komoly változást hozhat az európai telefonpiacon. Ha valóban hatályba lép, újra általános jelenséggé válhatnak a cserélhető akkumulátorú mobilok.","shortLead":"Elsősorban környezetvédelmi okokkal magyarázzák annak az új szabályozásnak a tervét, amely komoly változást hozhat...","id":"20200302_mobiltelefon_akkumulator_csere_jogszabaly_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86718ff8-9844-4cfc-a256-4a09e84ff3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c1b7d-0551-4904-b9c6-f9d567efe2f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_mobiltelefon_akkumulator_csere_jogszabaly_europai_unio","timestamp":"2020. március. 02. 08:33","title":"Ha tényleg bevezetik az EU-ban az otthoni akkumulátorcserét, új korszak jöhet a mobiloknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b367f6-bc8d-4148-93a0-06c13b0bde95","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200301_Marabu_Feknyuz_Pedagogusoromok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73b367f6-bc8d-4148-93a0-06c13b0bde95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c170859-0fff-4026-9e92-4b0dc2fffe0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Marabu_Feknyuz_Pedagogusoromok","timestamp":"2020. március. 01. 18:15","title":"Marabu Féknyúz: Pedagógusörömök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal szakember 33 napon át szünet nélkül dolgozott a járvány miatt.","shortLead":"A fiatal szakember 33 napon át szünet nélkül dolgozott a járvány miatt.","id":"20200301_Egy_kinai_orvos_ugy_lett_a_koronavirus_aldozata_hogy_meg_sem_fertozodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed6cf76-66a7-4430-a764-42ab03b609dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f080973e-b9c4-4c38-8493-2a1b3a83392d","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Egy_kinai_orvos_ugy_lett_a_koronavirus_aldozata_hogy_meg_sem_fertozodott","timestamp":"2020. március. 01. 10:57","title":"Egy kínai orvos úgy lett a koronavírus áldozata, hogy meg sem fertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c194ba-a63e-4147-8896-0cdd53e82b95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"30-40 embert ejtett túszul egy manilai pláza biztonsági őre.","shortLead":"30-40 embert ejtett túszul egy manilai pláza biztonsági őre.","id":"20200302_Tuszejto_akcioba_kezdett_egy_manilai_biztonsagi_or_miutan_kirugtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51c194ba-a63e-4147-8896-0cdd53e82b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a91c2e-e5ee-4780-baca-c8d36f0e161a","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Tuszejto_akcioba_kezdett_egy_manilai_biztonsagi_or_miutan_kirugtak","timestamp":"2020. március. 02. 09:06","title":"Túszejtő akcióba kezdett egy manilai biztonsági őr, miután kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2dbeec-4e0e-4a2e-a656-3776ccfb6f29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki ül a saját kanapéján és másoktól várja, hogy történjen valami - ezt mondta az RTL híradónak adott interjújában Rubin Eszter író. Bár magát sem tartja nagy forradalmárnak, regényeiben szereti a karakterein keresztül elmondani a véleményét. Tavaly jelent meg a harmadik regénye, de már dolgozik a következőn. Folytatta az RTL írókkal készült sorozatát.\r

","shortLead":"Mindenki ül a saját kanapéján és másoktól várja, hogy történjen valami - ezt mondta az RTL híradónak adott interjújában...","id":"20200229_Rubin_Eszter_mar_dolgozik_a_negyedik_regenyen_amihez_szakacskonyvet_is_irt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc2dbeec-4e0e-4a2e-a656-3776ccfb6f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8636558c-eb46-4fd2-a22c-722bbc3bbd22","keywords":null,"link":"/kultura/20200229_Rubin_Eszter_mar_dolgozik_a_negyedik_regenyen_amihez_szakacskonyvet_is_irt","timestamp":"2020. február. 29. 21:02","title":"Rubin Eszter már dolgozik a negyedik regényén, amihez szakácskönyvet is írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]