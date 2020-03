Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0507b79a-b537-4b36-a567-850156e6005a","c_author":"Ny. M.","category":"vilag","description":"Egyre vörösebb a világtérkép, ahogy továbbra is megállíthatatlanul terjed a világjárvány. Interaktív infografikán mutatjuk be, hogy eddig merre terjedt és hány áldozatot szedett a vuhani koronavírus.","shortLead":"Egyre vörösebb a világtérkép, ahogy továbbra is megállíthatatlanul terjed a világjárvány. Interaktív infografikán...","id":"20200304_vuhani_koronavirus_fertozesek_halalesetek_interaktv_terkep_infografika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0507b79a-b537-4b36-a567-850156e6005a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f8a184-9d97-4b7c-96ae-b699e1c66aee","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_vuhani_koronavirus_fertozesek_halalesetek_interaktv_terkep_infografika","timestamp":"2020. március. 04. 17:05","title":"Naponta 80 halott, 2000 új fertőzött – interaktív térképen a járvány világhódító útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362927de-9afc-468e-9a58-e78c1e6d38c2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne ijedjen meg, ez természetes. Inkább aknázza ki a bennük rejlő potenciált. Nógrádi Csilla pszichológus írása.","shortLead":"Ne ijedjen meg, ez természetes. Inkább aknázza ki a bennük rejlő potenciált. Nógrádi Csilla pszichológus írása.","id":"20200305_Folyton_eroszakrol_es_szexrol_almodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=362927de-9afc-468e-9a58-e78c1e6d38c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e19fb4d-5f29-440c-bb6d-dda0cde2225f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200305_Folyton_eroszakrol_es_szexrol_almodik","timestamp":"2020. március. 05. 07:10","title":"Folyton erőszakról és szexről álmodik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még négyezer, a koronavírus miatt karanténban élő polgár szavazatai hiányoznak, de ezek nem befolyásolják érdemben a végeredményt. ","shortLead":"Még négyezer, a koronavírus miatt karanténban élő polgár szavazatai hiányoznak, de ezek nem befolyásolják érdemben...","id":"20200304_Tovabbra_is_politikai_patthelyzet_van_Izraelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21db0da-94bd-4eb1-8a61-0c66e50f8da8","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Tovabbra_is_politikai_patthelyzet_van_Izraelben","timestamp":"2020. március. 04. 14:36","title":"Továbbra is politikai patthelyzet van Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47772481-171d-4b7c-9fc3-489f534a66fc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szakemberek az Oroszlán-csillagképet tanulmányozták, amikor egy homályos mozgó objektumot fedeztek fel.","shortLead":"A szakemberek az Oroszlán-csillagképet tanulmányozták, amikor egy homályos mozgó objektumot fedeztek fel.","id":"20200304_Ez_egy_potencialis_veszely__uj_aszteroidat_fedeztek_fel_kinai_csillagaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47772481-171d-4b7c-9fc3-489f534a66fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7342cdfa-1ec5-435a-bec3-7163214923ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_Ez_egy_potencialis_veszely__uj_aszteroidat_fedeztek_fel_kinai_csillagaszok","timestamp":"2020. március. 04. 07:09","title":"\"Ez egy potenciális veszély\" - új aszteroidát fedeztek fel kínai csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tüttő Kata vezeti a főváros koronavírus-ellenes törzsét.","shortLead":"Tüttő Kata vezeti a főváros koronavírus-ellenes törzsét.","id":"20200305_Budapest_nem_mondja_le_a_rendezvenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b15ef3-9aff-4e71-bdf3-6bd70887d82c","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Budapest_nem_mondja_le_a_rendezvenyeket","timestamp":"2020. március. 05. 16:15","title":"Budapest nem mondja le a rendezvényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A karbantartásoknak köszönhetően egyes járatok fordulóideje is csökkenhet.","shortLead":"A karbantartásoknak köszönhetően egyes járatok fordulóideje is csökkenhet.","id":"20200303_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloter_futopalyait_tavasszal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ca3225-a3eb-4697-a174-445461872200","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloter_futopalyait_tavasszal","timestamp":"2020. március. 03. 18:27","title":"Ismét lezárják a ferihegyi repülőtér kifutópályáit tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok szerint két törzse is terjed az emberek között a járványt okozó új koronavírusnak.","shortLead":"Kínai tudósok szerint két törzse is terjed az emberek között a járványt okozó új koronavírusnak.","id":"20200304_koronavirus_ket_torzs_lappangasi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52b8e65-0530-4aad-a164-5fc5da98d719","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_koronavirus_ket_torzs_lappangasi_ido","timestamp":"2020. március. 04. 20:10","title":"Mutálódhatott a koronavírus, már kétféle fertőz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f9733c-ec44-4c76-972f-28a01faf74e4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Misi bácsi a 8. kerület fiataljait tanítja bokszolni, hogy a drogok helyett inkább a sporttal foglalkozzanak. Tudja miről beszél: korábban ő is bűnözőként élt. Tanítványai között van Zolika, akiben sokat lát mentora, még saját nappalijában is edzést tart neki. ","shortLead":"Misi bácsi a 8. kerület fiataljait tanítja bokszolni, hogy a drogok helyett inkább a sporttal foglalkozzanak. Tudja...","id":"20200303_Getto_Balboa_elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82f9733c-ec44-4c76-972f-28a01faf74e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3589f315-f8b7-4a26-9810-c11cd60639b7","keywords":null,"link":"/360/20200303_Getto_Balboa_elso_resz","timestamp":"2020. március. 03. 19:00","title":"Doku360: \"Tudták, hogy le kell lőjenek, különben kivégzem őket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]