[{"available":true,"c_guid":"8b36f3ab-9c20-483a-8613-c2afba141104","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok 14 tagállamában a szuperkeddi előválasztásokon több millióan járulnak az urnákhoz.","shortLead":"Az Egyesült Államok 14 tagállamában a szuperkeddi előválasztásokon több millióan járulnak az urnákhoz.","id":"20200303_Milliok_szavaznak_Amerikaban_a_szuperkedden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b36f3ab-9c20-483a-8613-c2afba141104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13096a3b-eaa1-47f0-a552-b988a5bb2162","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Milliok_szavaznak_Amerikaban_a_szuperkedden","timestamp":"2020. március. 03. 21:39","title":"Milliók szavaznak Amerikában a szuperkedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az operációs rendszerek és a böngészők piaci elterjedtségére vonatkozó februári adatok egyértelműen a korábbi piacvezetők további térnyerésére utalnak.","shortLead":"Az operációs rendszerek és a böngészők piaci elterjedtségére vonatkozó februári adatok egyértelműen a korábbi...","id":"20200304_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesede_2020_februar_netmarkatshare","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730a09da-c937-4491-a38c-798e7474a671","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_operacios_rendszerek_es_bongeszok_piaci_reszesede_2020_februar_netmarkatshare","timestamp":"2020. március. 04. 12:03","title":"Önnek mi van a gépén? Tarol a Windows 10 és a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A januári madárinfluenza miatt 160 ezer állatot kellett leölni.","shortLead":"A januári madárinfluenza miatt 160 ezer állatot kellett leölni.","id":"20200304_Kevesebb_lesz_iden_a_pulykahus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27ed247-5ee0-4b9c-9b66-5c439ecc18b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e4dc7c-7b2b-476c-8e1a-1734ed5044ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Kevesebb_lesz_iden_a_pulykahus","timestamp":"2020. március. 04. 05:44","title":"Kevesebb lesz idén a pulykahús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b35611-70d2-49c7-99cf-337c8793ac9f","c_author":"Tuba Lajos","category":"360","description":"Korrupcióellenes programmal aratott győzelmet Szlovákiában a populizmustól sem visszariadó jobboldali Igor Matovic, akinek koalíciója arra épülhet, hogy kiszorítsa a Smert és Robert Ficót a hatalomból, de nem lesz egyszerű koherens kormányprogramot összeállítani Pozsonyban.","shortLead":"Korrupcióellenes programmal aratott győzelmet Szlovákiában a populizmustól sem visszariadó jobboldali Igor Matovic...","id":"20200304_Szlovakia_valasztott_uj_fejezet_leszerepelt_Smer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b35611-70d2-49c7-99cf-337c8793ac9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccaca14f-3026-4740-8a1a-7af1c415aa71","keywords":null,"link":"/360/20200304_Szlovakia_valasztott_uj_fejezet_leszerepelt_Smer","timestamp":"2020. március. 04. 15:00","title":"Orbánéknak is feladta a leckét Ficóék és a magyar pártok bukása Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW konszern cseh márkájának első részben elektromos RS modellje kizárólag automataváltóval készül. Szedán és kombi változatban.","shortLead":"A VW konszern cseh márkájának első részben elektromos RS modellje kizárólag automataváltóval készül. Szedán és kombi...","id":"20200304_zold_rendszamos_sportolo_itt_a_skoda_octavia_rs_iv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a9de3-4bcb-4064-bba6-9db19a8718ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_zold_rendszamos_sportolo_itt_a_skoda_octavia_rs_iv","timestamp":"2020. március. 04. 07:59","title":"Zöld rendszámos sportoló: itt a hibrid Skoda Octavia RS iV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11bab2c-e459-4fdc-a4ef-ee06f88b77ab","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A szíriai kormányerők ellen offenzívát kezdett Törökország, és azzal próbál nagyobb támogatást kizsarolni az EU-tól és a NATO-tól, hogy bejelentette: kiengedi az unióba tartó menekülteket.","shortLead":"A szíriai kormányerők ellen offenzívát kezdett Törökország, és azzal próbál nagyobb támogatást kizsarolni az EU-tól és...","id":"20200304_Erdogan_zsarol_a_menekultekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d11bab2c-e459-4fdc-a4ef-ee06f88b77ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f811df6e-7a3e-43e5-8d11-65de8802943d","keywords":null,"link":"/360/20200304_Erdogan_zsarol_a_menekultekkel","timestamp":"2020. március. 04. 13:00","title":"Erdogan azért zsarol a menekültekkel, hogy az oroszokat fúrja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az első színes magyar film, a Ludas Matyi pártállami filmgyártás első nagy dobása volt. Hetven éve mutatták be.","shortLead":"Az első színes magyar film, a Ludas Matyi pártállami filmgyártás első nagy dobása volt. Hetven éve mutatták be.","id":"20200304_Ha_Matyi_akkor_Rakosi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2983530b-8fa1-4633-b6a3-13a4a4c56f7b","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_Ha_Matyi_akkor_Rakosi","timestamp":"2020. március. 04. 16:10","title":"Ha Matyi, akkor Rákosi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322720b4-c7f8-472e-a4bc-d198c19f9200","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs mese, járvány idején is meg kell élni valamiből.","shortLead":"Nincs mese, járvány idején is meg kell élni valamiből.","id":"20200304_fodraszat_fodrasz_hajvagas_kina_borbely_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=322720b4-c7f8-472e-a4bc-d198c19f9200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119d6ffc-6a50-4795-a4b8-15555d58c0ea","keywords":null,"link":"/elet/20200304_fodraszat_fodrasz_hajvagas_kina_borbely_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 18:01","title":"Fura új technikával vágják a hajakat a kínai fodrászok a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]