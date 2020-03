Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Víztechnológia, hulladék- és műanyagújrahasznosítás valamint fenntartható energiatermelés lesz a kutatások középpontjában, de a turizmus mellett a jövő városainak fejlesztésén is dolgoznak majd várhatóan 2023-tól. ","shortLead":"Víztechnológia, hulladék- és műanyagújrahasznosítás valamint fenntartható energiatermelés lesz a kutatások...","id":"20200306_mol_kf_beruhazas_veszprem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c106ec91-b297-4874-963f-9986e3f3d462","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_mol_kf_beruhazas_veszprem","timestamp":"2020. március. 06. 11:52","title":"Közel 5 milliárdból tervezheti meg a Mol a jövő városait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik a NASA névadási gyakorlata, már ami a Mars-járókat illeti. Most is egy diák nevezte el a vörös bolygóra tartó eszközt.","shortLead":"Folytatódik a NASA névadási gyakorlata, már ami a Mars-járókat illeti. Most is egy diák nevezte el a vörös bolygóra...","id":"20200306_nasa_marsjaro_robot_perseverance","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1ef70d-9dbf-4574-9a78-7d901a87449c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_nasa_marsjaro_robot_perseverance","timestamp":"2020. március. 06. 09:35","title":"Megvan a NASA új robotjának a neve, ez is a Marsra megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerület polgármestere szerint a rendelő egyik orvosa koronavírus gyanúját állapította meg egy betegnél.","shortLead":"A kerület polgármestere szerint a rendelő egyik orvosa koronavírus gyanúját állapította meg egy betegnél.","id":"20200306_koronavirus_pestszentlorinc_zsebok_zoltan_szakrendelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c65e21-d539-41f5-8776-b3f6fcdb636c","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_koronavirus_pestszentlorinc_zsebok_zoltan_szakrendelo","timestamp":"2020. március. 06. 12:35","title":"Koronavírus gyanúja miatt fertőtlenítették a pestszentlőrinci Zsebők Zoltán Szakrendelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5446475-456f-431b-8131-27797b3a8e7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírus éppen azokra a legveszélyesebb, akiknek más betegségük is van. Az olasz áldozatok több mint fele 80, 90 év fölötti volt.","shortLead":"A vírus éppen azokra a legveszélyesebb, akiknek más betegségük is van. Az olasz áldozatok több mint fele 80, 90 év...","id":"20200306_Olasz_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5446475-456f-431b-8131-27797b3a8e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b1f0b2-8d84-4a74-9fa4-aefab138ef11","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Olasz_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 06. 09:55","title":"Kikre a legveszélyesebb a koronavírus? Az olasz áldozatok adatai megmutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pácienst a pozsonyi egyetemi kórházban ápolják.","shortLead":"A pácienst a pozsonyi egyetemi kórházban ápolják.","id":"20200306_koronavirus_fertozes_szlovakia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d761515-2bae-4821-b6b1-3dd2d3d61047","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_koronavirus_fertozes_szlovakia","timestamp":"2020. március. 06. 12:59","title":"Ötvenkét éves az első szlovákiai koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac375323-e345-454f-85e5-dc3a2c9e3d7f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére van, aki igen.","shortLead":"Szerencsére van, aki igen.","id":"20200305_Gondolt_mar_ra_milyen_lehet_Donald_kacsa_koponyaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac375323-e345-454f-85e5-dc3a2c9e3d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939ca4fa-b18b-4e2f-8a99-820e394d928a","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Gondolt_mar_ra_milyen_lehet_Donald_kacsa_koponyaja","timestamp":"2020. március. 05. 21:09","title":"Gondolt már rá, milyen lehet Donald kacsa koponyája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Foldit nevű játékban a fehérjék működéséről szerezhetünk fontos információkat, az elért eredményeket pedig a koronavírus ellen küzdő tudósok is hasznosíthatják.","shortLead":"A Foldit nevű játékban a fehérjék működéséről szerezhetünk fontos információkat, az elért eredményeket pedig...","id":"20200306_foldit_videojatek_puzzle_koronavirus_ellenszer_feherje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01113d6-bba5-4bb6-b954-a6ee365d49ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_foldit_videojatek_puzzle_koronavirus_ellenszer_feherje","timestamp":"2020. március. 06. 10:42","title":"Ezzel a videojátékkal ön is segíthet kifejleszteni a koronavírus ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334fade5-5dfa-4158-aa39-753f0b5b16c5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Televízióra megy a The Last of Us, sorozat lesz Ellie és Joel szívbe markoló kalandjából.","shortLead":"Televízióra megy a The Last of Us, sorozat lesz Ellie és Joel szívbe markoló kalandjából.","id":"20200305_the_last_of_us_sorozat_hbo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=334fade5-5dfa-4158-aa39-753f0b5b16c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c96cc9-15f0-4678-a5f4-561cfb797e5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_the_last_of_us_sorozat_hbo","timestamp":"2020. március. 05. 20:43","title":"HBO-s sorozat készül minden idők egyik legjobb PlayStation-játékából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]