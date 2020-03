Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","shortLead":"A feleségeik is jelen voltak a megbeszélésen.","id":"20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7270c87e-76fd-48c4-bdd4-657abb2830eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf8c1cc-fd77-44f7-98fc-6c3232b7b599","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Az_amerikai_nagykovettel_talalkozott_Orban_Viktor","timestamp":"2020. március. 06. 19:27","title":"Az amerikai nagykövettel találkozott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idei tél volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta európai klímakutatók szerint.","shortLead":"Az idei tél volt az eddigi legmelegebb a feljegyzések kezdete óta európai klímakutatók szerint.","id":"20200306_legmelegebb_tel_europaban_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2df946-0f3c-4d15-9436-116e1d4e387a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_legmelegebb_tel_europaban_klimavaltozas","timestamp":"2020. március. 06. 14:03","title":"Nem csak ön érezte, klímakutatók szerint ez a tél más volt, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5446475-456f-431b-8131-27797b3a8e7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírus éppen azokra a legveszélyesebb, akiknek más betegségük is van. Az olasz áldozatok több mint fele 80, 90 év fölötti volt.","shortLead":"A vírus éppen azokra a legveszélyesebb, akiknek más betegségük is van. Az olasz áldozatok több mint fele 80, 90 év...","id":"20200306_Olasz_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5446475-456f-431b-8131-27797b3a8e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b1f0b2-8d84-4a74-9fa4-aefab138ef11","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Olasz_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 06. 09:55","title":"Kikre a legveszélyesebb a koronavírus? Az olasz áldozatok adatai megmutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42009129-1bc7-4cf1-a50f-b69aebae96b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Varsányban megalakult a Nógrádi Polgármester Asszonyok Közössége, hogy rendszeres találkozókon beszéljenek meg témákat, amelyek foglalkoztatják őket. Legelső meetingjük alkalmával egy divattanácsadó véleményét kérték ki. ","shortLead":"Varsányban megalakult a Nógrádi Polgármester Asszonyok Közössége, hogy rendszeres találkozókon beszéljenek meg témákat...","id":"20200306_Osszefogtak_es_stilusszakertot_fogadtak_a_nogradi_polgarmester_nok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42009129-1bc7-4cf1-a50f-b69aebae96b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a1c79b-4467-46fc-8d78-10e1363d5724","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Osszefogtak_es_stilusszakertot_fogadtak_a_nogradi_polgarmester_nok","timestamp":"2020. március. 06. 10:18","title":"Összefogtak és stílusszakértőt fogadtak a nógrádi polgármesternők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c2c18f-d8e0-488e-a6b3-3c08aaa8b5f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd autógyártó manufaktúra 1600 lóerős újdonságát minden korábbinál gyorsabbnak ígérik.","shortLead":"A svéd autógyártó manufaktúra 1600 lóerős újdonságát minden korábbinál gyorsabbnak ígérik.","id":"20200306_megerkezett_a_legujabb_koenigsegg_hiperauto_aminel_mar_nem_lesz_gyorsabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1c2c18f-d8e0-488e-a6b3-3c08aaa8b5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbe2e15-a74c-4f98-8451-e31e811e3205","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_megerkezett_a_legujabb_koenigsegg_hiperauto_aminel_mar_nem_lesz_gyorsabb","timestamp":"2020. március. 06. 06:41","title":"Megérkezett a legújabb Koenigsegg hiperautó, aminél már nem lesz gyorsabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Története során először lépte át az OTP-csoport éves bevétele az ezermilliárd forintot, 412 milliárd forinttal a profit is rekordot döntött, amiből szép osztalék fizetését tervezik. Az „aktuális események” (koronavírus-járvány) rövid távon hatással lehetnek a bank eredményére.","shortLead":"Története során először lépte át az OTP-csoport éves bevétele az ezermilliárd forintot, 412 milliárd forinttal a profit...","id":"20200306_A_forint_gyengulesenek_is_koszonhetoen_rekordokat_dontott_az_OTP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a34542-0dc9-4117-832f-8c25ce1fe1ca","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_A_forint_gyengulesenek_is_koszonhetoen_rekordokat_dontott_az_OTP","timestamp":"2020. március. 06. 11:31","title":" 400 milliárd felett az OTP tavalyi profitja, a gyenge forint is segített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai hatóságok az utóbbi 24 órában 99 új koronavírusos fertőzést regisztráltak, hosszú ideje óta ez az első nap, amikor száznál kevesebb volt az új megbetegedetett. ","shortLead":"A kínai hatóságok az utóbbi 24 órában 99 új koronavírusos fertőzést regisztráltak, hosszú ideje óta ez az első nap...","id":"20200307_Szaz_alatt_az_uj_kinai_koronavirusos_esetek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d2ff53-8586-4547-8c19-64dea54e9959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fb809f-c9e5-475d-a3ed-be94d0f72dfb","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Szaz_alatt_az_uj_kinai_koronavirusos_esetek_szama","timestamp":"2020. március. 07. 08:30","title":"Száz alatt az új kínai koronavírusos esetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44ca2b7-f6ea-4b5c-9d75-113dcdb63fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két fertőzött iráni közül az egyik a Szent István Egyetemre, másikuk a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeti karára jár. A március 15-ei állami ünnepségekről legkésőbb kedden döntik el, lemondják-e. ","shortLead":"A két fertőzött iráni közül az egyik a Szent István Egyetemre, másikuk a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeti karára jár...","id":"20200305_koronavirus_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b44ca2b7-f6ea-4b5c-9d75-113dcdb63fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3464965d-ad0e-4f53-a65e-78faa980b8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_koronavirus_orban","timestamp":"2020. március. 05. 14:29","title":"Orbán Viktor: A Szent István Egyetemen tanul a másik fertőzött diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]