Két iráni nem hajlandó karanténba vonulni Budapesten

[{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton és Balázs Attila három szettben kikapott Joran Vliegentől és Sander Gille-től szombaton a debreceni Magyarország-Belgium tenisz Davis Kupa-selejtezőben, így az ellenfél 2-1-re vezet a párharcban, és már csak egy sikerre van a továbbjutástól.\r

\r

\r

","shortLead":"Fucsovics Márton és Balázs Attila három szettben kikapott Joran Vliegentől és Sander Gille-től szombaton a debreceni...","id":"20200307_Fucsovicsek_kikaptak_a_tovabbjutas_kuszoben_a_belgak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc380de-958b-4ab9-9aac-56c9e6495d74","keywords":null,"link":"/sport/20200307_Fucsovicsek_kikaptak_a_tovabbjutas_kuszoben_a_belgak","timestamp":"2020. március. 07. 14:59","title":"Fucsovicsék kikaptak, a továbbjutás küszöbén a belgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A rákosista alkotmány megszületése napján indult, és a Rajk-perrel egy időben folyt a 70 éve bemutatott első magyar színes film forgatása. Hatalmas statisztériával, műgonddal, politikai felügyelet alatt, Fazekas Mihály remekművét alaposan átszabva.","shortLead":"A rákosista alkotmány megszületése napján indult, és a Rajk-perrel egy időben folyt a 70 éve bemutatott első magyar...","id":"202010__az_elso_magyar_szines_film__ludas_matyi__fokozodo_osztalyharc__ludas_elvtars_es_anep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf68c30-e125-4da5-bcc1-8b1ff7df917b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24eb065-a139-4693-afd1-7fedf6fd4fab","keywords":null,"link":"/360/202010__az_elso_magyar_szines_film__ludas_matyi__fokozodo_osztalyharc__ludas_elvtars_es_anep","timestamp":"2020. március. 07. 16:00","title":"Ludas Mátyás elvtárs - 70 éves az első magyar színes film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5446475-456f-431b-8131-27797b3a8e7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírus éppen azokra a legveszélyesebb, akiknek más betegségük is van. Az olasz áldozatok több mint fele 80, 90 év fölötti volt.","shortLead":"A vírus éppen azokra a legveszélyesebb, akiknek más betegségük is van. Az olasz áldozatok több mint fele 80, 90 év...","id":"20200306_Olasz_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5446475-456f-431b-8131-27797b3a8e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b1f0b2-8d84-4a74-9fa4-aefab138ef11","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Olasz_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 06. 09:55","title":"Kikre a legveszélyesebb a koronavírus? Az olasz áldozatok adatai megmutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68223db7-80d5-48b3-8b85-4d284eb22ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után fújják le a nagy technológiai cégek a rendezvényeket. Az ok: félelem a koronavírus-járványtól. Azonban egy ilyen lépés nagyon komoly veszteség, és nem csak a szervező cég számára.\r

\r

","shortLead":"Egymás után fújják le a nagy technológiai cégek a rendezvényeket. Az ok: félelem a koronavírus-járványtól. Azonban...","id":"20200306_predict_hq_koltsegek_technologiai_cegek_rendezvenyek_lefujasa_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68223db7-80d5-48b3-8b85-4d284eb22ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0ffe59-e389-4cc0-a1ad-8a14d3c78b85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_predict_hq_koltsegek_technologiai_cegek_rendezvenyek_lefujasa_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 06. 10:03","title":"-150 milliárd forint: csak eddig ennyit jelent a technológiai cégeknek, hogy sorra lefújják eseményeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"69 éves brit állampolgár az a férfi, akit eddig debreceni betegként emlegettek, és akit szintén megfertőzött a Kínából indult koronavírus. A hatóságok vizsgálják, kivel kerülhettek kapcsolatba a magyarországi betegek. Egy holland férfi megszökött a karanténból Pestszentlőrincen. Cikkünkben minden lényeges információt megtudhat a terjedő kórokozóról.","shortLead":"69 éves brit állampolgár az a férfi, akit eddig debreceni betegként emlegettek, és akit szintén megfertőzött a Kínából...","id":"20200306_koronavirus_magyarorszag_fertozottek_hirek_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0839fb57-87a0-42de-9f2a-7a71ae6ca710","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_koronavirus_magyarorszag_fertozottek_hirek_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 06. 09:10","title":"Gyanús eset Pestszentlőrincen, százezer fölött a fertőzöttek száma – hírek percről percre a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Foldit nevű játékban a fehérjék működéséről szerezhetünk fontos információkat, az elért eredményeket pedig a koronavírus ellen küzdő tudósok is hasznosíthatják.","shortLead":"A Foldit nevű játékban a fehérjék működéséről szerezhetünk fontos információkat, az elért eredményeket pedig...","id":"20200306_foldit_videojatek_puzzle_koronavirus_ellenszer_feherje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d16f928-3625-4c81-8fae-5e1db83db29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01113d6-bba5-4bb6-b954-a6ee365d49ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_foldit_videojatek_puzzle_koronavirus_ellenszer_feherje","timestamp":"2020. március. 06. 10:42","title":"Ezzel a videojátékkal ön is segíthet kifejleszteni a koronavírus ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók már megkezdték az oltást.\r

","shortLead":"A tűzoltók már megkezdték az oltást.\r

","id":"20200306_veszprem_tuz_muanyaguzem_kigyulladt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f0042e-f567-4d39-ab4a-a936a310b8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_veszprem_tuz_muanyaguzem_kigyulladt","timestamp":"2020. március. 06. 06:59","title":"Műanyagüzem lángol Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete (ESZME) szerint nemcsak az új, hanem a jelenlegi NAT-ot is vissza kell vonni, mert az úgy terheli túl a gyerekeket, hogy közben a legfontosabb készségek és képességek fejlesztése az iskolában nem történik meg. Ezért szerintük drasztikus lépésre is szükség lehet.","shortLead":"Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete (ESZME) szerint nemcsak az új, hanem a jelenlegi NAT-ot is vissza kell...","id":"20200306_Szuloi_szervezet_NAT_iskolabezaras_tanterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315ec6ab-bbd4-4c3b-9701-ca116c067b46","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Szuloi_szervezet_NAT_iskolabezaras_tanterv","timestamp":"2020. március. 06. 11:25","title":"Szülői szervezet: a NAT visszavonása nem elég, iskolabezárással kell elérni a régi tanterv visszaállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]