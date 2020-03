Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","shortLead":"A magyar válogatott is ott lett volna a női jégkorong-vb-n a kanadai Truróban.","id":"20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818f4189-621f-49c3-bf90-3eebe2716b40","keywords":null,"link":"/sport/20200307_koronavirus_jarvany_fertozes_kanada_noi_hoki_vb","timestamp":"2020. március. 07. 19:12","title":"Újabb világbajnokságot fújtak le a járvány miatt, magyarokat is érint a döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android fejlesztői 2019-ben már nem adtak ki biztonsági frissítést az Android 7.0-nál régebbi operációs rendszert futtató eszközökre. Ez azért komoly probléma, mert jelenleg a világ összes androidos készülékének 42,1 százalékán fut ennél sokkal régebbi szoftver.","shortLead":"Az Android fejlesztői 2019-ben már nem adtak ki biztonsági frissítést az Android 7.0-nál régebbi operációs rendszert...","id":"20200306_androidos_eszkoz_virus_hacker_which_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8f39eb-0101-42ae-b3e7-e42dd7492dfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_androidos_eszkoz_virus_hacker_which_felmeres","timestamp":"2020. március. 06. 16:07","title":"Egymilliárd androidos eszközön tátong jókora biztonsági rés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem érdemes arra számítani, hogy a melegebb idő beköszöntével véget ér az új koronavírus-járvány – jelentette be Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti programjait irányító ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Nem érdemes arra számítani, hogy a melegebb idő beköszöntével véget ér az új koronavírus-járvány – jelentette be...","id":"20200307_Hiu_remeny_lehet_csak_hogy_a_meleg_ido_bekoszontevel_visszaszorul_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db90ea89-f571-491b-b1f1-056acba252ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Hiu_remeny_lehet_csak_hogy_a_meleg_ido_bekoszontevel_visszaszorul_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 07. 09:36","title":"Hiú remény lehet csak, hogy a meleg idő beköszöntével visszaszorul a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bécsben egy iskolában egy egész osztály számára karantént rendeltek el, mert az egyik diáknál diagnosztizálták a fertőzést.","shortLead":"Bécsben egy iskolában egy egész osztály számára karantént rendeltek el, mert az egyik diáknál diagnosztizálták...","id":"20200306_Ausztriaban_mar_56an_fertozodtek_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b46532d-9ac8-40d6-a724-b034b563428e","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_Ausztriaban_mar_56an_fertozodtek_meg","timestamp":"2020. március. 06. 19:36","title":"Ausztriában már 56-an fertőződtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5720f95d-b39a-495b-bbf4-fd009ac5774b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo PlayStation (igen, tényleg így hívják) egy igen ritka készülék, épp ezért rengeteg pénzt ér. Egy példányáért 107 millió forintnak megfelelő dollárt adtak.","shortLead":"A Nintendo PlayStation (igen, tényleg így hívják) egy igen ritka készülék, épp ezért rengeteg pénzt ér. Egy példányáért...","id":"20200307_nintendo_playstation_aukcio_arveres_konzol_ritkasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5720f95d-b39a-495b-bbf4-fd009ac5774b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795ce7a4-a1ab-46cf-8435-c212e46b1901","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_nintendo_playstation_aukcio_arveres_konzol_ritkasag","timestamp":"2020. március. 07. 19:20","title":"Nem őriz véletlenül a szekrényében egy ilyen masinát? Kőgazdag lehet, ha eladja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nestlé óriási vállalást tett, a cég azonban azt is közölte: nem lesz könnyű az átállás, mivel a környezeti szempontok mellett az élelmiszer-biztonsági előírásoknak is meg kell felelniük.","shortLead":"A Nestlé óriási vállalást tett, a cég azonban azt is közölte: nem lesz könnyű az átállás, mivel a környezeti szempontok...","id":"20200308_Komoly_valtozas_johet_az_elelmiszerek_csomagolasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09e3f886-653c-4d2b-884b-8a71f90e80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e18537-ed03-4b81-8ab6-53730b59b04b","keywords":null,"link":"/kkv/20200308_Komoly_valtozas_johet_az_elelmiszerek_csomagolasaban","timestamp":"2020. március. 08. 10:25","title":"Komoly változás jöhet az élelmiszerek csomagolásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter ugyanakkor nagyvonalúan eltekint a tények egy csoportjától.","shortLead":"A külügyminiszter ugyanakkor nagyvonalúan eltekint a tények egy csoportjától.","id":"20200308_Szijjarto_szerint_az_EU_ma_mar_az_5_evvel_ezelotti_magyar_allaspontot_hangoztatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f407693f-171d-4cf1-a74a-9333a0deb4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200308_Szijjarto_szerint_az_EU_ma_mar_az_5_evvel_ezelotti_magyar_allaspontot_hangoztatja","timestamp":"2020. március. 08. 09:42","title":"Szijjártó szerint az EU ma már az öt évvel ezelőtti magyar álláspontot hangoztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Gulyás Gergelyt megbízta a kormány, hogy vizsgálja meg egy múzeum létrehozásának a lehetőségét.","shortLead":"Gulyás Gergelyt megbízta a kormány, hogy vizsgálja meg egy múzeum létrehozásának a lehetőségét.","id":"20200306_Muzeum_a_rendszervaltoztatasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587e1a00-1f41-4aeb-9655-05d94046caba","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Muzeum_a_rendszervaltoztatasnak","timestamp":"2020. március. 06. 17:42","title":"Múzeum a rendszerváltoztatásnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]