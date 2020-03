Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két kamion összeütközött a 42-es számú főúton Püspökladány és Báránd között szombat délután.","shortLead":"Két kamion összeütközött a 42-es számú főúton Püspökladány és Báránd között szombat délután.","id":"20200307_Kamionok_balesete_miatt_lezartak_a_42es_foutat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f89bda1-720c-4b03-9c00-aed9fda2c8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_Kamionok_balesete_miatt_lezartak_a_42es_foutat","timestamp":"2020. március. 07. 15:22","title":"Kamionok balesete miatt lezárták a 42-es főutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azzal vádolták az érseket, hogy tudott a molesztálásokról, mégse jelentette a hatóságoknak.","shortLead":"Azzal vádolták az érseket, hogy tudott a molesztálásokról, mégse jelentette a hatóságoknak.","id":"20200306_A_papa_elfogadta_a_pedofil_ugyek_elhallgatasaval_vadolt_francia_ersek_lemondasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42cb8471-b9da-4aa7-97be-c0b8b4b98300","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_A_papa_elfogadta_a_pedofil_ugyek_elhallgatasaval_vadolt_francia_ersek_lemondasat","timestamp":"2020. március. 06. 16:18","title":"A pápa elfogadta a pedofil ügyek elhallgatásával vádolt francia érsek lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91aaa39-2653-420e-8d92-e798e384012b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nálunk ő volt a kedvenc – írta a Facebookon a kormányfő.","shortLead":"Nálunk ő volt a kedvenc – írta a Facebookon a kormányfő.","id":"20200307_orban_viktor_csukas_istvan_susu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e91aaa39-2653-420e-8d92-e798e384012b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9208738-7062-4fe4-b7a2-2c85ec999728","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_orban_viktor_csukas_istvan_susu","timestamp":"2020. március. 07. 15:46","title":"Orbán Viktor a Süsü intrójával köszönt el Csukás Istvántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetemen tanuló negyedéves diák olyanokkal bulizhatott, akiket az ELTE munkatársai is oktatnak, az ELTE mindannyiukat otthoni karanténba küldte. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetemen tanuló negyedéves diák olyanokkal bulizhatott, akiket az ELTE munkatársai is oktatnak, az ELTE...","id":"20200306_Szulinapi_bulit_tartott_a_koronavirusos_irani_diak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d53298bc-0f36-4c48-a697-a64a826dd936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757a028b-97ca-4b64-b50f-3abc0f184a14","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Szulinapi_bulit_tartott_a_koronavirusos_irani_diak","timestamp":"2020. március. 06. 15:19","title":"Aznap vett részt szülinapi bulin a koronavírusos iráni diák, mikor már voltak panaszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b289f85-5062-4dc9-9e02-4e392a0e87d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőszolgálat és a rendőrség intézkedése szombat délután két órakor is tartott.","shortLead":"A mentőszolgálat és a rendőrség intézkedése szombat délután két órakor is tartott.","id":"20200307_koronavirus_karanten_irani_allampolgarok_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b289f85-5062-4dc9-9e02-4e392a0e87d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271d37fd-a678-4fac-a396-e3344b35aa8b","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_koronavirus_karanten_irani_allampolgarok_budapest","timestamp":"2020. március. 07. 14:25","title":"Két iráni nem hajlandó karanténba vonulni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati tájékoztatón elhangzott: Magyarország területén jelenleg 42 főt tartanak karanténban koronavírus gyanúja miatt.","shortLead":"A szombati tájékoztatón elhangzott: Magyarország területén jelenleg 42 főt tartanak karanténban koronavírus gyanúja...","id":"20200307_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_marcius_15_unnepseg_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6f9899-9b40-47aa-9565-37989fba5a99","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_marcius_15_unnepseg_karanten","timestamp":"2020. március. 07. 14:39","title":"Az operatív törzs szerint le kellene fújni a március 15-i ünnepséget a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Gulyás Gergelyt megbízta a kormány, hogy vizsgálja meg egy múzeum létrehozásának a lehetőségét.","shortLead":"Gulyás Gergelyt megbízta a kormány, hogy vizsgálja meg egy múzeum létrehozásának a lehetőségét.","id":"20200306_Muzeum_a_rendszervaltoztatasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587e1a00-1f41-4aeb-9655-05d94046caba","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Muzeum_a_rendszervaltoztatasnak","timestamp":"2020. március. 06. 17:42","title":"Múzeum a rendszerváltoztatásnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb5090-6896-4e55-a001-84f9e67f3184","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy döntött az operatív törzs, hogy fel kell szabadítani a helyeket a koronavírusos, vagy fertőzésgyanús páciensek számára.","shortLead":"Úgy döntött az operatív törzs, hogy fel kell szabadítani a helyeket a koronavírusos, vagy fertőzésgyanús páciensek...","id":"20200306_Elszallitjak_a_Szent_Laszlo_korhaz_infektologiajarol_a_nem_koronavirusos_betegeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7deb5090-6896-4e55-a001-84f9e67f3184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85f631c-e8fb-42df-8b59-2a52ebeb4eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Elszallitjak_a_Szent_Laszlo_korhaz_infektologiajarol_a_nem_koronavirusos_betegeket","timestamp":"2020. március. 06. 18:54","title":"Elszállítják a Szent László kórház infektológiájáról a nem koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]