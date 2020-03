Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint időt kell nyerni, hogy ne terhelődjön túl az egészségügyi ellátórendszer.","shortLead":"A német kancellár szerint időt kell nyerni, hogy ne terhelődjön túl az egészségügyi ellátórendszer.","id":"20200311_koronavirus_jarvany_angela_merkel_kancellar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349fbd60-0e73-4535-96f4-f704e0a965b4","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_koronavirus_jarvany_angela_merkel_kancellar","timestamp":"2020. március. 11. 14:56","title":"Merkel: Az emberek 60-70 százaléka megfertőződhet koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eccc8e-771f-4b5d-9a5b-184d0f1c53ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban többek között a Vas megyei és a debreceni alapszervezet is feloszlatta magát.","shortLead":"Korábban többek között a Vas megyei és a debreceni alapszervezet is feloszlatta magát.","id":"20200310_paks_jobbik_szervezet_megszunes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6eccc8e-771f-4b5d-9a5b-184d0f1c53ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8784a98-5fe8-4134-a286-c8de4c2b8784","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_paks_jobbik_szervezet_megszunes","timestamp":"2020. március. 10. 15:44","title":"Már Pakson sincs szervezete a Jobbiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7eaa03-0f89-4628-949c-a8179707c3fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járványvédelmi lépéseket készített elő és vezet be Budapest, amelyek a tömegközlekedést és a fővárosi intézményeket is érintik – közölte Karácsony Gergely főpolgármester. ","shortLead":"Járványvédelmi lépéseket készített elő és vezet be Budapest, amelyek a tömegközlekedést és a fővárosi intézményeket is...","id":"20200311_koronavirus_budapest_karacsony_gergely_fopolgarmester_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f7eaa03-0f89-4628-949c-a8179707c3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57496c7d-4353-409b-810f-0e83c9f1ad59","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_budapest_karacsony_gergely_fopolgarmester_jarvany","timestamp":"2020. március. 11. 16:04","title":"Budapest a vírus ellen: többet takarítanak, felfüggesztik az első ajtós felszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonokon hemzsegnek a baktériumok, így időnként érdemes alaposan megtisztítani a készüléket. Azt is megmutatjuk, hogyan.","shortLead":"Az okostelefonokon hemzsegnek a baktériumok, így időnként érdemes alaposan megtisztítani a készüléket. Azt is...","id":"20200311_telefon_kepernyo_kijelzo_takaritasa_bakterium_szappan_viz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23808524-0f95-48ee-9260-edeb95386def","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_telefon_kepernyo_kijelzo_takaritasa_bakterium_szappan_viz","timestamp":"2020. március. 11. 20:40","title":"Nézze csak: ha így takarítja a telefonját, minden kórokozó lejön róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6b7df67-3703-422f-9d26-59fed439cd90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub munkatársának túl sok kérdése volt az operatív törzs tagjaihoz kedden. A sajtótájékoztatón fejenként csak kettőt lehet feltenni.","shortLead":"Az RTL Klub munkatársának túl sok kérdése volt az operatív törzs tagjaihoz kedden. A sajtótájékoztatón fejenként csak...","id":"20200311_koronavirus_sajtotajekoztato_kerdes_mikrofon_lakatos_tibor_muller_cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6b7df67-3703-422f-9d26-59fed439cd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e839e361-3a22-4769-93c3-fd54928eed84","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_sajtotajekoztato_kerdes_mikrofon_lakatos_tibor_muller_cecilia","timestamp":"2020. március. 11. 08:58","title":"Kérdés közben kapták ki az újságíró kezéből a mikrofont a koronavírus-sajtótájékoztatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb három iráninál igazolták a fertőzés jelét Magyarországon a kínai Vuhan városából indult koronavírus miatt. Olaszország közben legsötétebb óráit éli meg Giuseppe Conte miniszterelnök szerint. Hírek a járványról.","shortLead":"Újabb három iráninál igazolták a fertőzés jelét Magyarországon a kínai Vuhan városából indult koronavírus miatt...","id":"20200310_magyarorszag_koronavirus_fertozottek_szama_karanten_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53be849-2dd3-4cac-8fc5-b4f419972ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_magyarorszag_koronavirus_fertozottek_szama_karanten_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 10. 09:18","title":"12 fertőzött Magyarországon, karantén alatt egész Olaszország – percről percre a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pesszimista forgatókönyvek már eddig is voltak arról, mit hozhat a koronavírus a magyar gazdaságnak, de a pénzügyminiszter most minden eddiginél durvább jóslattal állt elő.","shortLead":"Pesszimista forgatókönyvek már eddig is voltak arról, mit hozhat a koronavírus a magyar gazdaságnak, de...","id":"20200311_Varga_Akar_recesszioba_is_sullyedhet_iden_a_magyar_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72d25501-dac0-46bb-87c0-68e5f8873e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6edb99-9dcf-4531-8862-c121f66b42ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200311_Varga_Akar_recesszioba_is_sullyedhet_iden_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. március. 11. 07:54","title":"Varga: Akár recesszióba is süllyedhet idén a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A koronavírustól való félelem sem akasztotta meg az év legfontosabb gazdasági eseményét, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos évnyitóján Varga Mihály pénzügyminiszter, Matolcsy György jegybankelnök és Orbán Viktor miniszterelnök az üzleti élet több száz prominense előtt beszélt a gazdaságpolitika főbb irányairól, a fideszes kormány elmúlt tíz évéről, amelyet mind ritka sikerként értékeltek. A koronavírus azonban így is központi téma lett, amelynek negatív hatásait egyelőre nem tudják felmérni.","shortLead":"A koronavírustól való félelem sem akasztotta meg az év legfontosabb gazdasági eseményét, a Magyar Kereskedelmi és...","id":"20200310_mkik_gazdasagi_evnyito_parragh_varga_matolcsy_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d8d4e8-c90c-43e1-bde9-675d58789e3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_mkik_gazdasagi_evnyito_parragh_varga_matolcsy_orban","timestamp":"2020. március. 10. 10:30","title":" Orbán Viktor: Igaza lehet annak, aki szembemegy az autópályán a többiekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]