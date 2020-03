Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00ec1f96-5e58-4fe0-a67a-053f34eff116","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"S. tanár úr a nyolcvanas évek végén vezetett népszerű táborokat, amelyek egy fantáziavilágban zajlottak. És ahol szexuális játékokba vonta be a résztvevőket.","shortLead":"S. tanár úr a nyolcvanas évek végén vezetett népszerű táborokat, amelyek egy fantáziavilágban zajlottak. És ahol...","id":"20200309_visszateres_epipoba_dokumentumfilm_gyerekmolesztalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00ec1f96-5e58-4fe0-a67a-053f34eff116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17286ea-c1ec-493c-8815-bdbe83f4e1c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_visszateres_epipoba_dokumentumfilm_gyerekmolesztalas","timestamp":"2020. március. 09. 21:17","title":"Dokumentumfilm készült a táborokról, ahol egy budapesti tanár gyerekeket molesztált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e763c7d-4615-4b41-9869-580e184aea99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorozatos jogsértések állnak annak hátterében, hogy a Google törölte a Play áruházból a legismertebb teljesítménymérő AnTuTu alkalmazást. A benchmark app fejlesztői szerint ezzel csak az a gond, hogy mögöttünk nem is a Google által üldözött cég áll.","shortLead":"Sorozatos jogsértések állnak annak hátterében, hogy a Google törölte a Play áruházból a legismertebb teljesítménymérő...","id":"20200309_google_play_aruhaz_cheetah_mobile_antutu_teszt_benchmark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e763c7d-4615-4b41-9869-580e184aea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82d7d8-9282-481a-93d8-a823fdee3a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_google_play_aruhaz_cheetah_mobile_antutu_teszt_benchmark","timestamp":"2020. március. 09. 13:03","title":"Úgy összeakaszkodott a Google egy vállalattal, hogy az AnTuTu is bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f7bf4e-7b02-4e6b-bcd8-d792c88da361","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kávékirály a YouTube-on és az Instagramon is aktív, videóit milliók nézik.","shortLead":"A kávékirály a YouTube-on és az Instagramon is aktív, videóit milliók nézik.","id":"20200309_budapest_dritan_alsela_barista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39f7bf4e-7b02-4e6b-bcd8-d792c88da361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c526bf-c22d-4b37-a8c9-34e5bf632777","keywords":null,"link":"/elet/20200309_budapest_dritan_alsela_barista","timestamp":"2020. március. 09. 20:35","title":"Budapesten járt a baristák egyik leghíresebbje, Dritan Alsela","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új koronavírus okozta megbetegedés, a COVID-19 halálos áldozatainak száma 19-re emelkedett Franciaországban. ","shortLead":"Az új koronavírus okozta megbetegedés, a COVID-19 halálos áldozatainak száma 19-re emelkedett Franciaországban. ","id":"20200308_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9858cc-3cd8-474c-8a6d-96326206771a","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaorszag","timestamp":"2020. március. 08. 22:36","title":"Ezer fölött a francia fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ki kellene most már halászni a sok műanyagot a tengerekből, ha nem akarjuk, hogy még több állat pusztuljon el miattuk.","shortLead":"Ki kellene most már halászni a sok műanyagot a tengerekből, ha nem akarjuk, hogy még több állat pusztuljon el miattuk.","id":"20200309_tengeri_allat_muanyag_teknos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5ead825-7004-4594-adb4-8d1178bc8104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e99a4b-ce86-472d-ac2b-1c422debc17f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_tengeri_allat_muanyag_teknos","timestamp":"2020. március. 09. 18:13","title":"Ez baj: a tengeri teknősöket a műanyagok kinézete és szaga is vonzza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ca1b5a-8bec-43c2-88e0-985cabfd82ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy kiszivárgott dokumentum szerint a város repterének március 12-ig fel kell készülnie, hogy enyhítik a közlekedési tilalmat.","shortLead":"Egy kiszivárgott dokumentum szerint a város repterének március 12-ig fel kell készülnie, hogy enyhítik a közlekedési...","id":"20200309_Ujraindithatjak_a_legi_forgalmat_Vuhanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88ca1b5a-8bec-43c2-88e0-985cabfd82ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd315c1-1daf-4264-9461-7559bf2d2f3b","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_Ujraindithatjak_a_legi_forgalmat_Vuhanban","timestamp":"2020. március. 09. 12:01","title":"Vuhanban kevés az új fertőzött, már kinyitnák a repülőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel a meccs zárt kapus lesz, így nem indítja el a Wizz Air a gépeket Szófiába.","shortLead":"Mivel a meccs zárt kapus lesz, így nem indítja el a Wizz Air a gépeket Szófiába.","id":"20200310_Torolte_a_Wizz_Air_a_bolgar_meccsre_inditott_kulonjaratait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f379f6f-4595-4e9e-b42e-c4fe0d895fc3","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_Torolte_a_Wizz_Air_a_bolgar_meccsre_inditott_kulonjaratait","timestamp":"2020. március. 10. 08:11","title":"Törölte a Wizz Air a bolgár meccsre indított különjáratait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nagykőrösi férfi trágár feliratokkal üzent egy élelmiszeráruháznak, de a helyi rendelőintézet is megkapta magáét, mert iratokat kért tőle.","shortLead":"Egy nagykőrösi férfi trágár feliratokkal üzent egy élelmiszeráruháznak, de a helyi rendelőintézet is megkapta magáét...","id":"20200309_Rossz_volt_a_sor_graffitivel_allt_bosszut_a_muveszjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1eb7538-25f1-4bc9-b74a-b31e45a41cf3","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Rossz_volt_a_sor_graffitivel_allt_bosszut_a_muveszjelolt","timestamp":"2020. március. 09. 10:11","title":"Rossz volt a sör, graffitivel állt bosszút egy nagykőrösi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]