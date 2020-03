Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A baktériumflóra összetételét kell vizsgálni.","shortLead":"A baktériumflóra összetételét kell vizsgálni.","id":"20200310_Nyalbol_felismerheto_lehet_a_demencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b262e42-a4a6-4979-82f0-fa729acef4b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_Nyalbol_felismerheto_lehet_a_demencia","timestamp":"2020. március. 10. 21:29","title":"Nyálból felismerhető lehet a demencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jegyvisszaváltásról, és az elmaradt előadások pótlásáról a színházak folyamatosan tájékoztatják majd a nézőket. ","shortLead":"A jegyvisszaváltásról, és az elmaradt előadások pótlásáról a színházak folyamatosan tájékoztatják majd a nézőket. ","id":"20200311_Elhalasztjak_a_Konyvfesztivalt_is_a_szinhazak_a_mai_eloadasokat_megtartjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b0484db-93f2-47c1-819e-e517fa035c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec11156-1870-4c6b-bc27-761205e8f7da","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Elhalasztjak_a_Konyvfesztivalt_is_a_szinhazak_a_mai_eloadasokat_megtartjak","timestamp":"2020. március. 11. 15:17","title":"Elhalasztják a Könyvfesztivált is, a színházak a mai előadásokat még megtartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Olaszországból hazatérő magyarokat arra kérik, maradjanak otthon két hétig önkéntes karanténban. Tartanak attól, hogy emiatt nőhet a fertőzöttek száma, a határon – amint lehet – ellenőrizni és regisztrálni fogják a hazatérőket. ","shortLead":"Az Olaszországból hazatérő magyarokat arra kérik, maradjanak otthon két hétig önkéntes karanténban. Tartanak attól...","id":"20200310_Koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd3885c-6301-425f-a7cc-1eacf5d3e85a","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 14:11","title":"Az iskolákat egyelőre nem zárják be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2893f7-dad8-408b-a25e-8cc8c0716de2","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„A turisztikai szezonnak kampó” – mondta Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos évnyitóján. Gazdaságvédelmi akcióterv is lesz a koronavírus miatt.","shortLead":"„A turisztikai szezonnak kampó” – mondta Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos évnyitóján...","id":"20200310_Orban_a_koronavirusrol_Vilagjarvany_lesz_vakcina_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b2893f7-dad8-408b-a25e-8cc8c0716de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc7154d-ae13-4478-bf88-d0ff11f633b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Orban_a_koronavirusrol_Vilagjarvany_lesz_vakcina_nem","timestamp":"2020. március. 10. 12:23","title":"Orbán a koronavírusról: Világjárvány lesz, vakcina nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ez csak az élelmiszer összege.","shortLead":"Ez csak az élelmiszer összege.","id":"20200310_boltok_vasarlas_elelmiszer_koltekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067f4852-466a-47fc-b972-ba535456a2b5","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_boltok_vasarlas_elelmiszer_koltekezes","timestamp":"2020. március. 10. 05:30","title":"2020 milliárd forintot hagytunk a boltokban tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankjegyek fogdosása hozzájárulhat egy fertőzés terjedéséhez, így többek között a magyar forintot is karanténba helyezik, tisztítják. ","shortLead":"A bankjegyek fogdosása hozzájárulhat egy fertőzés terjedéséhez, így többek között a magyar forintot is karanténba...","id":"20200310_koronavirus_fertozes_magyar_nemzeti_bank_bankjegy_fertotlenites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523fd0f1-35c1-4bba-a5a9-8a48ed0dd2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_koronavirus_fertozes_magyar_nemzeti_bank_bankjegy_fertotlenites","timestamp":"2020. március. 10. 12:08","title":"A koronavírus miatt a magyar bankjegyeket is karanténba helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel a meccs zárt kapus lesz, így nem indítja el a Wizz Air a gépeket Szófiába.","shortLead":"Mivel a meccs zárt kapus lesz, így nem indítja el a Wizz Air a gépeket Szófiába.","id":"20200310_Torolte_a_Wizz_Air_a_bolgar_meccsre_inditott_kulonjaratait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f379f6f-4595-4e9e-b42e-c4fe0d895fc3","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_Torolte_a_Wizz_Air_a_bolgar_meccsre_inditott_kulonjaratait","timestamp":"2020. március. 10. 08:11","title":"Törölte a Wizz Air a bolgár meccsre indított különjáratait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","shortLead":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","id":"20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc85b34-b8fe-4b33-a5d7-673f7f52379c","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","timestamp":"2020. március. 11. 16:56","title":"Megütötte tanárát egy 17 éves fiú, felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]