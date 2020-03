Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e446d700-18f9-4490-8d8b-0de8ff93d62d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Bulgáriában meghatározatlan ideig minden mérkőzést zárt kapuk mögött játszanak. ","shortLead":"Bulgáriában meghatározatlan ideig minden mérkőzést zárt kapuk mögött játszanak. ","id":"20200309_koronavirus_bolgar_magyar_eb_selejtezo_szofia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e446d700-18f9-4490-8d8b-0de8ff93d62d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6371c9-cc1d-4f55-b6e5-8536da138fe7","keywords":null,"link":"/sport/20200309_koronavirus_bolgar_magyar_eb_selejtezo_szofia","timestamp":"2020. március. 09. 15:20","title":"Úgy tűnik, nem lesznek nézők a bolgár–magyar Eb-selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408d025e-7ce5-49b5-b260-b29db8da5eac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedd estétől tilos minden százfősnél nagyobb nyilvános rendezvény megtartása.","shortLead":"Kedd estétől tilos minden százfősnél nagyobb nyilvános rendezvény megtartása.","id":"20200310_koronavirus_bezarjak_az_iskolakat_es_az_egyetemeket_csehorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=408d025e-7ce5-49b5-b260-b29db8da5eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1674dc32-8397-409e-a84f-57ecd161a4d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_koronavirus_bezarjak_az_iskolakat_es_az_egyetemeket_csehorszagban","timestamp":"2020. március. 10. 11:57","title":"Koronavírus: bezárják az iskolákat és az egyetemeket Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f7bf4e-7b02-4e6b-bcd8-d792c88da361","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kávékirály a YouTube-on és az Instagramon is aktív, videóit milliók nézik.","shortLead":"A kávékirály a YouTube-on és az Instagramon is aktív, videóit milliók nézik.","id":"20200309_budapest_dritan_alsela_barista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39f7bf4e-7b02-4e6b-bcd8-d792c88da361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c526bf-c22d-4b37-a8c9-34e5bf632777","keywords":null,"link":"/elet/20200309_budapest_dritan_alsela_barista","timestamp":"2020. március. 09. 20:35","title":"Budapesten járt a baristák egyik leghíresebbje, Dritan Alsela","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f425b8b5-4a3e-466d-94a3-654fdb887761","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"A briteknél nemcsak a koronavírus okoz riadalmat, hanem az egyre szaporodó utcai erőszak, rablás. A támadók többségénél kés van, a kormány most rájuk akar lecsapni, megerősítve a rendőrséget. A megelőzésben a civil, köztük az egyetemi szerveződések is sokat tehetnek – és tesznek is.","shortLead":"A briteknél nemcsak a koronavírus okoz riadalmat, hanem az egyre szaporodó utcai erőszak, rablás. A támadók többségénél...","id":"20200310_Szeretettel_NagyBritanniabol_Irj_egy_SMSt_ha_hazaertel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f425b8b5-4a3e-466d-94a3-654fdb887761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18811b1f-1437-4eba-b167-7eb833397b82","keywords":null,"link":"/360/20200310_Szeretettel_NagyBritanniabol_Irj_egy_SMSt_ha_hazaertel","timestamp":"2020. március. 10. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Írj egy SMS-t, ha épségben hazaértél!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f222ada9-3582-47a7-a192-4d1ad36659ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosok és a járványügyi szakemberek mellett néhány fejlesztő is úgy gondolta, megpróbál segíteni a koronavírus-járvány terjedésének lassításában.","shortLead":"Az orvosok és a járványügyi szakemberek mellett néhány fejlesztő is úgy gondolta, megpróbál segíteni...","id":"20200309_koronavirus_jarvany_weboldal_donottouchyourface_megelozes_webkamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f222ada9-3582-47a7-a192-4d1ad36659ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c41a866-1416-4817-bed9-a22b5b81d0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_koronavirus_jarvany_weboldal_donottouchyourface_megelozes_webkamera","timestamp":"2020. március. 09. 09:03","title":"Koronavírus: Ha nyitva hagyja a gépén ezt a weboldalt, azonnal bejelez, amikor az arcához nyúlna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5f32d7-ba39-4d11-8168-a259dff6e9f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk az Apple Watch fejlesztéseit ismerő névtelen forrásoknak, a jövőben a véroxigénszint mérésére is képes lehet majd a kütyü. Feltéve, hogy a fejlesztés tényleg révbe ér.","shortLead":"Ha hihetünk az Apple Watch fejlesztéseit ismerő névtelen forrásoknak, a jövőben a véroxigénszint mérésére is képes...","id":"20200309_apple_watch_veroxigenszint_merese_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5f32d7-ba39-4d11-8168-a259dff6e9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c173ed8f-5100-415f-a002-2ea61ea1255e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200309_apple_watch_veroxigenszint_merese_okosora","timestamp":"2020. március. 09. 11:03","title":"Újabb életmentő funkciót kaphat az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9516f715-38e2-4407-9304-506d9eebc121","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már folynak a tárgyalások, hogyan tud az EU segíteni a görögországi menekülttáborokban lévőkön, néhány ország gyerekeket befogadna.","shortLead":"Már folynak a tárgyalások, hogyan tud az EU segíteni a görögországi menekülttáborokban lévőkön, néhány ország...","id":"20200309_10001500_menekult_gyereket_fogadna_be_nehany_EUtagallam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9516f715-38e2-4407-9304-506d9eebc121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44568b19-49d9-44cd-b197-e27047e654ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_10001500_menekult_gyereket_fogadna_be_nehany_EUtagallam","timestamp":"2020. március. 09. 07:21","title":"1000-1500 menekült gyereket fogadna be néhány EU-tagállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Újabb három iráni szervezetében mutatták ki a vírust.","shortLead":"Újabb három iráni szervezetében mutatták ki a vírust.","id":"20200310_Koronavirus_12_fertozott_van_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53653b0c-3e81-45a6-b58b-d7aa03754b83","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Koronavirus_12_fertozott_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 10. 09:09","title":"Koronavírus: 12 fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]