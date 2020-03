Videó: így jelentette be a rendkívüli jogrendet Gulyás Gergely

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szlovénia is lezárja Olaszországgal közös határát
Az intézkedés ugyanakkor nem vonatkozik az áruforgalomra.

Berlusconi elmenekült Olaszországból a koronavírus elől
A lánya dél-franciaországi kastélyában húzza meg magát a volt olasz kormányfő a járvány ideje alatt.

Elhalasztják az I bike Budapest biciklis felvonulást
Évente több tízezer embert vonz az esemény.

A család folyamatosan fejlődő egység
Egy pár vagy egy család életében a jelentős, hétköznapitól eltérő események stresszel járnak, még akkor is, ha pozitívak.

Így kerültünk kórházba: a hvg.hu-nak mesélt az iráni koronavírusos diák és felesége
Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált koronavírus-fertőzött.

Tizenháromra nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon
A korábbi közlések alapján úgy tűnik, a Debrecenben élő koronavírusos brit férfi magyar anyósa az újabb beteg.

Óriásit nyert Joe Biden az újabb amerikai előválasztásokon
Tovább növelte az előnyét Joe Biden az elnökjelöltségért folyó küzdelemben, és azok az államok, ahol őt mérték sokkal erősebbnek, csak most következnek.

Nagyhatalmi küzdelem játékszerévé vált több tízezer ember a török–görög határon
A menekültek tisztában vannak vele, hogy továbbjutásukról politikusok alkuja dönt, ők mégis nekimennek a kerítésnek és a határfolyónak újra meg újra – tapasztalta az Edirne és az Évrosz folyó környékén, valamint a katonák által körülzárt senki földjén a HVG helyszíni tudósítója. Pláne így van ez a családi életciklusok váltásainál. ","shortLead":"Egy pár vagy egy család életében a jelentős, hétköznapitól eltérő események stresszel járnak, még akkor is, ha...","id":"20200310_A_csalad_folyamatosan_fejlodo_egyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76215cb6-048f-4b1d-9bc8-89195821a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21707faa-b38d-4de4-b0a5-4925ded99db7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200310_A_csalad_folyamatosan_fejlodo_egyseg","timestamp":"2020. március. 10. 07:10","title":"A család folyamatosan fejlődő egység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált koronavírus-fertőzött. Az iráni férfi feleségével együtt egy hete került be a Szent László kórházba, a nőről azóta kiderült, hogy negatív a tesztje. A Szent István Egyetem hallgatója a hvg.hu-nak azt mondta, meglepte, hogy a repülőtéren egy egyszerű lázmérést jelentett a szűrés, és bár nem voltak tünetei, ő kérte meg a kórházat, hogy végezzék el rajta a tesztet. Az iráni betegek és a személyzet közötti nyelvi akadályokat elismeri, de szerinte mindenki a lehető legjobban igyekszik végezni a munkáját, karanténba helyezett társai pedig a helyzettől félnek. ","shortLead":"Olvasással, tanulással és internetezéssel tölti az időt az egyik első Magyarországon diagnosztizált...","id":"20200311_Irani_koronavirus_fertozott_Szent_Laszlo_korhaz_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b57f33f6-4a8a-4473-9885-b92a038c4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6479776-510c-4ea3-8227-dd93c5660a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Irani_koronavirus_fertozott_Szent_Laszlo_korhaz_karanten","timestamp":"2020. március. 11. 06:30","title":"Így kerültünk kórházba: a hvg.hu-nak mesélt az iráni koronavírusos diák és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e48566-2ecd-4a8a-9ffb-820d0e744ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi közlések alapján úgy tűnik, a Debrecenben élő koronavírusos brit férfi magyar anyósa az újabb beteg.","shortLead":"A korábbi közlések alapján úgy tűnik, a Debrecenben élő koronavírusos brit férfi magyar anyósa az újabb beteg.","id":"20200311_Tizenharomra_nott_a_koronavirusos_betegek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1e48566-2ecd-4a8a-9ffb-820d0e744ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb18ed8-b1d0-4634-b8e7-e9bbae060c06","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Tizenharomra_nott_a_koronavirusos_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 11. 07:20","title":"Tizenháromra nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább növelte az előnyét Joe Biden az elnökjelöltségért folyó küzdelemben, és azok az államok, ahol őt mérték sokkal erősebbnek, csak most következnek.","shortLead":"Tovább növelte az előnyét Joe Biden az elnökjelöltségért folyó küzdelemben, és azok az államok, ahol őt mérték sokkal...","id":"20200311_Biden_elovalasztas_usa_sanders","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1794810-4402-4225-869b-c4bb5d3ecf25","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Biden_elovalasztas_usa_sanders","timestamp":"2020. március. 11. 05:15","title":"Óriásit nyert Joe Biden az újabb amerikai előválasztásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ce24f-3e10-4755-822f-a9e059efb239","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A menekültek tisztában vannak vele, hogy továbbjutásukról politikusok alkuja dönt, ők mégis nekimennek a kerítésnek és a határfolyónak újra meg újra – tapasztalta az Edirne és az Évrosz folyó környékén, valamint a katonák által körülzárt senki földjén a HVG helyszíni tudósítója.","shortLead":"A menekültek tisztában vannak vele, hogy továbbjutásukról politikusok alkuja dönt, ők mégis nekimennek a kerítésnek és...","id":"20200311_Ver_verejtek_konnygaz_a_torokgorog_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ce24f-3e10-4755-822f-a9e059efb239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e6bf1e-1140-4196-81ba-c7f6ebec3a56","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Ver_verejtek_konnygaz_a_torokgorog_hataron","timestamp":"2020. március. 11. 13:35","title":"Nagyhatalmi küzdelem játékszerévé vált több tízezer ember a török–görög határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]