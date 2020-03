Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél óra alatt lezavarták a kutyáját az autója után vonszoló balotaszállási asszony bírósági tárgyalását. Az ügyész ugyan három évet kért az állatkínzó nőre, de az előkészítő ülésen hat hónapot ajánlott a vádlottnak, ha elismeri a bűntettet. Az asszony továbbra is tagadott, így a tárgyalás áprilisban folytatódik. A bíróság előtt gyülekeztek a \"Szurkolók az állatokért\" csoport tagjai, így végül rendőrök menekítették ki az asszonyt.","shortLead":"Fél óra alatt lezavarták a kutyáját az autója után vonszoló balotaszállási asszony bírósági tárgyalását. Az ügyész...","id":"20200310_Ma_all_birosag_ele_a_kutyajat_az_autoja_mogott_vonszolo_balotaszallasi_asszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e533d51c-c739-461d-a2b6-4f2266c6ea81","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Ma_all_birosag_ele_a_kutyajat_az_autoja_mogott_vonszolo_balotaszallasi_asszony","timestamp":"2020. március. 10. 13:09","title":"Szirénázó rendőrautóval mentették ki a bíróságról a kutyáját megkínzó balotaszállási nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94dc1e2-d486-48dc-95f9-1bc21eb76c0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nappal korábban viszont megrendezik ugyanott a Republic 30 koncertet.","shortLead":"Egy nappal korábban viszont megrendezik ugyanott a Republic 30 koncertet.","id":"20200310_pilvaker_budapest_sportarena_koronavirus_elmarad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94dc1e2-d486-48dc-95f9-1bc21eb76c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8031c0-5713-43e7-8b51-32ef97c54f84","keywords":null,"link":"/kultura/20200310_pilvaker_budapest_sportarena_koronavirus_elmarad","timestamp":"2020. március. 10. 18:49","title":"Elmarad a Pilvaker az Arénában a koronavírus-kockázatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724d6614-3606-49af-abcf-d95d05f17f04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Forradalmi Gárda öt tagja is megfertőződött.","shortLead":"A Forradalmi Gárda öt tagja is megfertőződött.","id":"20200311_Koronavirus_mar_9000_fertozott_van_Iranban_350nel_is_tobben_haltak_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=724d6614-3606-49af-abcf-d95d05f17f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb705e7-3a40-40d2-8391-6333db0e1a06","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Koronavirus_mar_9000_fertozott_van_Iranban_350nel_is_tobben_haltak_meg","timestamp":"2020. március. 11. 15:41","title":"Koronavírus: már 9000 fertőzött van Iránban, 350-nél is többen haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A januári hétéves rekordnál egy kicsivel alacsonyabb inflációt mért a Központi Statisztikai Hivatal februárra, de így is több, mint másfélszer akkora az áremelkedés, mint amit a kormány tervezett.","shortLead":"A januári hétéves rekordnál egy kicsivel alacsonyabb inflációt mért a Központi Statisztikai Hivatal februárra, de...","id":"20200310_Elszallt_az_elelmiszerek_ara_gyorsan_no_tovabb_az_inflacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a921ce6e-30e8-4284-a259-10c5b01a66a1","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_Elszallt_az_elelmiszerek_ara_gyorsan_no_tovabb_az_inflacio","timestamp":"2020. március. 10. 09:35","title":"Elszállt az élelmiszerek ára, gyorsan nő tovább az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb három iráninál igazolták a fertőzés jelét Magyarországon a kínai Vuhan városából indult koronavírus miatt. Olaszország közben legsötétebb óráit éli meg Giuseppe Conte miniszterelnök szerint. Hírek a járványról.","shortLead":"Újabb három iráninál igazolták a fertőzés jelét Magyarországon a kínai Vuhan városából indult koronavírus miatt...","id":"20200310_magyarorszag_koronavirus_fertozottek_szama_karanten_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53be849-2dd3-4cac-8fc5-b4f419972ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_magyarorszag_koronavirus_fertozottek_szama_karanten_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 10. 09:18","title":"12 fertőzött Magyarországon, karantén alatt egész Olaszország – percről percre a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedee736-7c38-4960-88f7-644c2c671373","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán.","shortLead":"Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs – jelentette be Gulyás Gergely...","id":"20200311_koronavirus_operativ_torzs_veszhelyzet_rendkivuli_jogrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cedee736-7c38-4960-88f7-644c2c671373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad101c6-72d4-4848-afd3-5d41c7a17707","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_operativ_torzs_veszhelyzet_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. március. 11. 09:30","title":"Veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra is Magyarország az egyetlen európai uniós tagállam, ahol csak részben szabad a sajtó. Az elmúlt tíz évben a szabadnak vagy nem szabadnak minősített országok több mint felénél romlott a helyzet.","shortLead":"Továbbra is Magyarország az egyetlen európai uniós tagállam, ahol csak részben szabad a sajtó. Az elmúlt tíz évben...","id":"20200310_freedom_house_sajtoszabadsag_europai_unio_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7449b2ed-9532-4d28-9aef-89548e88c5de","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_freedom_house_sajtoszabadsag_europai_unio_felmeres","timestamp":"2020. március. 10. 12:21","title":"Freedom House: Magyarország továbbra is csak részben szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb35668a-de15-46c7-8846-f7bc6bc78f88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jövő héten indul a közforgalmi hajózási szezon a Duna fővárosi szakaszán.","shortLead":"A jövő héten indul a közforgalmi hajózási szezon a Duna fővárosi szakaszán.","id":"20200310_Het_BKVhajobol_hatnak_meg_nincs_uzemeltetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb35668a-de15-46c7-8846-f7bc6bc78f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680ed04c-aec6-44d3-a55a-06e829950804","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_Het_BKVhajobol_hatnak_meg_nincs_uzemeltetoje","timestamp":"2020. március. 10. 11:18","title":"Hét BKV-hajóból hatnak még nincs üzemeltetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]