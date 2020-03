Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddde483b-73f9-419a-8e85-e381064efe87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy a koronavírus miatt nem zárják be az iskolákat. Egy szerda éjjel megjelent rendeletben viszont meg is tiltották, hogy az igazgatók szembemenjenek velük. A kötelező házi karanténba kerülőkről a polgármesterek kötelesek gondoskodni. ","shortLead":"Szerdán a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy a koronavírus miatt nem zárják be az iskolákat...","id":"20200312_Rendelet_iskola_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddde483b-73f9-419a-8e85-e381064efe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be544df5-0b84-4180-8727-adca2f9b9763","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Rendelet_iskola_polgarmester","timestamp":"2020. március. 12. 06:39","title":"A kormány megtiltotta a rendkívüli szünetet az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ab7fc3-5c0a-440f-aaaa-bb47a8804d42","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az Amazonnak nem jött be, de másnak sikerülhet.","shortLead":"Az Amazonnak nem jött be, de másnak sikerülhet.","id":"20200312_Most_jott_el_igazan_az_automatizalt_szupermarketek_kora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5ab7fc3-5c0a-440f-aaaa-bb47a8804d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb711f6-3f90-4fa2-8429-da26b63919b0","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_Most_jott_el_igazan_az_automatizalt_szupermarketek_kora","timestamp":"2020. március. 12. 09:47","title":"Most jött el igazán az automatizált szupermarketek kora?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d9e118-c1ca-40c6-a1d6-1b22a2fb96b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Megkezdődött a Viking Sigyn szállodahajó kapitányának tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken. A koronavírus miatt a sajtó csak az első öt percben lehet bent a tárgyalóteremben, utána kivetítőn követhetik az eseményeket.","shortLead":"Megkezdődött a Viking Sigyn szállodahajó kapitányának tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken. A koronavírus miatt a sajtó...","id":"20200311_hableany_targyalas_koronavrus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d9e118-c1ca-40c6-a1d6-1b22a2fb96b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4c51ee-d301-42fc-ae48-08d46364a6d5","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_hableany_targyalas_koronavrus","timestamp":"2020. március. 11. 08:34","title":"A koronavírus miatt csak kivetítőn lehet követni a Hableány-tárgyalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lopás a dublini rákos betegek ellátására specializálódott kórházban történt. \r

