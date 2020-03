Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A vizsgálat független a Vígszínház igazgatói posztjára kiírt pályázat jelenleg is zajló elbírálásától. 2020. március. 10. 13:53 Vizsgálatot indít a Vígszínházban a főváros Rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet rendeltek el az ország teljes területére. 2020. március. 11. 14:09 Koronavírus: kihirdette a veszélyhelyzetet a kormány Egy nappal korábban viszont megrendezik ugyanott a Republic 30 koncertet. 2020. március. 10. 18:49 Elmarad a Pilvaker az Arénában a koronavírus-kockázatok miatt 8,5 százalékkal nőtt a bankszektor eredménye egy év alatt. 2020. március. 11. 10:31 Közel 700 milliárd forint lett a magyar bankok nyeresége 2019-ben A Cambridge Analytica okozta adatvédelemi jogsértések miatt Ausztrália brutális összegre perli a legnagyobb közösségi oldalt. 2020. március. 10. 14:03 529 milliárd dolláros (!) büntetést akasztott a Facebook nyakába Ausztrália Miután az olasz kormány lényegében vesztegzár alá helyezte az országot, sorra függesztik fel a légitársaságok az olasz járataikat, és több ország nem hajlandó repülőket fogadni Olaszországból. 2020. március. 10. 15:31 A Ryanair és a British Airways minden olasz járatát törölte törölte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f2a31c-4262-488d-9fc0-ac2e910b1cf4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A duma, az orosz parlament alsóháza megszavazta az orosz alkotmány módosításáról szóló törvénycsomagot, majd úgy ítélte meg, hogy a változtatás annyira jelentős, hogy újra kell kezdeni az államfő, Vlagyimir Putyin mandátumainak a számolását. A duma, az orosz parlament alsóháza megszavazta az orosz alkotmány módosításáról szóló törvénycsomagot, majd úgy ítélte meg, hogy a változtatás annyira jelentős, hogy újra kell kezdeni az államfő, Vlagyimir Putyin mandátumainak a számolását. Így a politikus még két hatéves ciklust is eltölthet a Kremlben, miután 2024-ben lejár a mostani mandátum. 2020. március. 10. 16:28 Putyin elintézte magának, hogy még jó sokáig hivatalban maradjon Az RTL Klub munkatársának túl sok kérdése volt az operatív törzs tagjaihoz kedden. A sajtótájékoztatón fejenként csak kettőt lehet feltenni. 2020. március. 11. 08:58 Kérdés közben kapták ki az újságíró kezéből a mikrofont a koronavírus-sajtótájékoztatón