[{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknak végre sikerült kitalálnia, hogyan lehetne reklámokat megjeleníteni a WhatsAppban. 2020-tól jöhetnek a reklámok.","shortLead":"A Facebooknak végre sikerült kitalálnia, hogyan lehetne reklámokat megjeleníteni a WhatsAppban. 2020-tól jöhetnek...","id":"20190523_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2257e6-e58a-4241-b795-3e702594586d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. május. 23. 16:33","title":"Vége a jó világnak: hirdetésekkel tölti fel a WhatsAppot a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többször gyorshajtásért is megbüntették őket, akkor csak annyit kellett ráírni a csekkre, hogy \"Rogán Antal\". Orbán Viktor Facebookjának kezelője pedig egy gyöngyház fényezéses Lexusszal járt. Az autókat egy Mercarius nevű cégtől bérelték, amely azóta milliárdos tendereket nyert, de a Roszatom is tőlük bérelhet majd autót.","shortLead":"Többször gyorshajtásért is megbüntették őket, akkor csak annyit kellett ráírni a csekkre, hogy \"Rogán Antal\". Orbán...","id":"20190523_Inkabb_meregdraga_autokat_bereltek_Roganek_csakhogy_ne_tudjak_hogy_ok_hasznaljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4888169b-c512-40b8-bdd4-e060a44193e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_Inkabb_meregdraga_autokat_bereltek_Roganek_csakhogy_ne_tudjak_hogy_ok_hasznaljak","timestamp":"2019. május. 23. 08:24","title":"Éveken át bérelt Audikkal furikázott Rogán Antal, felesége és volt alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88f4acf-4773-4982-a6da-bb04d85b70cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A holland hagymás azt nehezményezi, hogy egy adminisztratív hiba miatt 24 tonna áruját semmisítette meg a magyar hatóság. Hiába próbálta bizonyítani az igazát, milliós kár érte. A nagykereskedő nem érti, hogy az Unión belül miért esik más-más elbírálás alá ugyanaz az eset.","shortLead":"A holland hagymás azt nehezményezi, hogy egy adminisztratív hiba miatt 24 tonna áruját semmisítette meg a magyar...","id":"20190523_Kiakadt_a_holland_hagymas_az_agrarminiszteruknel_tesz_panaszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d88f4acf-4773-4982-a6da-bb04d85b70cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc2ef14-a327-456e-abfc-40d67e370013","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Kiakadt_a_holland_hagymas_az_agrarminiszteruknel_tesz_panaszt","timestamp":"2019. május. 23. 17:22","title":"Kiakadt a holland hagymás, mert a magyar hatóságok megsemmisítették egy rakományát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az iparág több másik meghatározó szereplőjének példáját követve a Prada olasz divatház is száműzi kínálatából az állati szőrmét.","shortLead":"Az iparág több másik meghatározó szereplőjének példáját követve a Prada olasz divatház is száműzi kínálatából az állati...","id":"20190523_prada_divathaz_szorme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37228272-0d7d-49cf-8c4a-d2a14143a4da","keywords":null,"link":"/elet/20190523_prada_divathaz_szorme","timestamp":"2019. május. 23. 05:55","title":"A Prada is nemet mond a szőrmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89ef434-ebb1-4fca-8057-bfaa5d4bed3e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A Brüsszel elleni hadviselés konoksága láttán egyre többekben vetődik fel a kérdés, nem fogja-e kivezetni az Orbán-kormány Magyarországot az Európai Unióból, illetve nem löki-e el magától renitens tagját az unió vezetése. Bár mindez fikció, nem árt egy pillantást vetni a rémforgatókönyv lehetséges és számszerűsíthető következményeire. Farkas Zoltán elemzésének második része.","shortLead":"A Brüsszel elleni hadviselés konoksága láttán egyre többekben vetődik fel a kérdés, nem fogja-e kivezetni...","id":"20190524_Mi_van_ha_a_Brexit_utan_jon_a_Huxit_2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89ef434-ebb1-4fca-8057-bfaa5d4bed3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b61198f-fd94-4da2-b1d3-35f53c73715f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Mi_van_ha_a_Brexit_utan_jon_a_Huxit_2","timestamp":"2019. május. 24. 15:35","title":"Mi történik a magyar gazdasággal, ha a Brexit után jön a Huxit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc008b60-161b-4087-8896-b167d78f0c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Romániában is az egyedi rendszámú pápamobilokkal közlekedhet jövő hét végére tervezett látogatásán Ferenc pápa: ennek érdekében sürgősségi rendelettel módosította a bukaresti kormány csütörtökön a közlekedési törvényt.","shortLead":"Romániában is az egyedi rendszámú pápamobilokkal közlekedhet jövő hét végére tervezett látogatásán Ferenc pápa: ennek...","id":"20190523_papamobil_rendszam_romania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc008b60-161b-4087-8896-b167d78f0c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f804c067-06d1-408e-8bbf-c38cc60b82d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190523_papamobil_rendszam_romania","timestamp":"2019. május. 23. 18:36","title":"Soron kívül kellett rendszámot szerezni a pápa Daciájára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99558fcc-e07b-4f31-aed0-29bf53c9878e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszélyeztetett nipponíbiszeket (Nipponia nippon) engedtek szabadon szerdán a dél-koreai vadonban a Koreai-félszigetről negyven évvel ezelőtt kipusztult faj újrabetelepítésének jegyében.","shortLead":"Veszélyeztetett nipponíbiszeket (Nipponia nippon) engedtek szabadon szerdán a dél-koreai vadonban a Koreai-félszigetről...","id":"20190524_nipponibiszek_betelepites_del_korea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99558fcc-e07b-4f31-aed0-29bf53c9878e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1933d39-b41c-49a5-a781-f277100259c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_nipponibiszek_betelepites_del_korea","timestamp":"2019. május. 24. 16:03","title":"40 éve kipusztultak, most újra betelepítik a nipponíbiszeket Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd3ddd5-6b10-4157-b172-bdaf2cd3b343","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megmutatjuk, kire és mire szavazhat most vasárnap az európai parlamenti választásokon. Azoknak a pártoknak a jelöltjeit, illetve programjait szedtük össze, amelyek szerintünk esélyesek arra, hogy kijussanak Brüsszelbe. ","shortLead":"Megmutatjuk, kire és mire szavazhat most vasárnap az európai parlamenti választásokon. Azoknak a pártoknak...","id":"20190524_Ha_meg_nem_tudja_kire_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd3ddd5-6b10-4157-b172-bdaf2cd3b343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f084d24-959a-4b2b-98d0-c9ae7dbfa09a","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Ha_meg_nem_tudja_kire_kell","timestamp":"2019. május. 24. 13:10","title":"Ha még nem tudja, nézze meg, kire szavazhat vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]