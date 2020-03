Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Két autó frontálisan ütközött a 6228-as úton. Balesetben meghalt egy 25 éves férfi Seregélyesnél 2020. március. 11. 21:33 Merkel szerint időt kell nyerni, hogy ne terhelődjön túl az egészségügyi ellátórendszer. Merkel: Az emberek 60-70 százaléka megfertőződhet koronavírussal 2020. március. 11. 14:56 Ilyen főszerkesztő újságnál nincs, legfeljebb az Origónál. Gomperz: Parancsra tettük 2020. március. 11. 17:07 Az osztálytársai mentették meg az életét. Nyomoz a rendőrség az öngyilkosságot megkisérlő diák ügyében 2020. március. 10. 21:54 Valóban igazak a zaklatási vádak, de arra nincs bizonyíték, hogy Plácido Domingo valaha is visszaélt volna a hatalmával – erre jutott a Los Angeles-i Operaház által megrendelt vizsgálat. A Los Angeles-i Operaház vizsgálata szerint is igazak a Plácido Domingo elleni zaklatási vádak 2020. március. 11. 09:44 Az idős asszony kritikus állapotban feküdt az őt ellátó kórházban, de meggyógyult. kritikus állapotban feküdt az őt ellátó kórházban, de meggyógyult. Ő a legidősebb páciens, aki legyőzte a kórt. Egy 103 éves nő legyőzte a koronavírust 2020. március. 11. 15:49 A Tajtékos napok hódította meg a magyar olvasót Boris Viannak, aki a fordítók álma és rémálma volt egyszerre. Ma lenne 100 éves. Ma lenne 100 éves.","shortLead":"A Tajtékos napok hódította meg a magyar olvasót Boris Viannak, aki a fordítók álma és rémálma volt egyszerre. „Van benne valami a tragikus bohócból" – 100 éves lenne Boris Vian 2020. március. 10. 19:00 Először észleltek egyoldalúan pulzáló csillagot a kutatók a NASA TESS nevű űrszondájának segítségével. 40 éve keresik, most találtak egy csillagot, amelyik csak egyoldalúan pulzál 2020. március. 10. 20:38