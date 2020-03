Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87c8495a-9a05-4543-8d79-0a9ca47858f9","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Magyarországon még hivatalosan nem zárták be az oktatási intézményeket, miközben már konferenciákat és tudományos üléseket és a március 15-i ünnepségeket is lemondták. Pedig az előbbiekben sokkal jobban terjed a vírus. Tulajdonképpen nem is kellene kinyitni az iskolákat. Vélemény.\r

","shortLead":"Magyarországon még hivatalosan nem zárták be az oktatási intézményeket, miközben már konferenciákat és tudományos...","id":"20200310_Gyarmathy_Eva_Karantenba_az_oktatassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87c8495a-9a05-4543-8d79-0a9ca47858f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edaad354-0dc5-4c89-896c-954ca6c7d9c5","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Gyarmathy_Eva_Karantenba_az_oktatassal","timestamp":"2020. március. 10. 12:55","title":"Gyarmathy Éva: Karanténba az oktatással!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kristen Bell amerikai színésznő az Instagramon mutatta be, mennyit ér, ha csak megmártjuk a kezünket a vízben. Nem lesz nehéz kitalálni: semmit.","shortLead":"Kristen Bell amerikai színésznő az Instagramon mutatta be, mennyit ér, ha csak megmártjuk a kezünket a vízben. Nem lesz...","id":"20200310_kezmosas_kristen_bell_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0d4e6-6cdd-4e24-b07e-d5dda47c88f2","keywords":null,"link":"/elet/20200310_kezmosas_kristen_bell_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 13:59","title":"Ennyit tesz egy alapos kézmosás – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lopás a dublini rákos betegek ellátására specializálódott kórházban történt. \r

","id":"20200310_Tobb_ezer_arcmaszkot_loptak_el_a_rakos_betegek_elol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57479b82-842b-4412-b01f-d0347fc54eec","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Tobb_ezer_arcmaszkot_loptak_el_a_rakos_betegek_elol","timestamp":"2020. március. 10. 14:35","title":"Több ezer arcmaszkot loptak el a rákos betegek elől Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e48566-2ecd-4a8a-9ffb-820d0e744ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi közlések alapján úgy tűnik, a Debrecenben élő koronavírusos brit férfi magyar anyósa az újabb beteg.","shortLead":"A korábbi közlések alapján úgy tűnik, a Debrecenben élő koronavírusos brit férfi magyar anyósa az újabb beteg.","id":"20200311_Tizenharomra_nott_a_koronavirusos_betegek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1e48566-2ecd-4a8a-9ffb-820d0e744ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb18ed8-b1d0-4634-b8e7-e9bbae060c06","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Tizenharomra_nott_a_koronavirusos_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 11. 07:20","title":"Tizenháromra nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány úgy döntött, megháromszorozza a járvány gazdasági hatásai ellen felszabadított összeget. A költségvetési hiány várhatóan a 3 százalékos tűréshatár fölé kúszik.","shortLead":"Az olasz kormány úgy döntött, megháromszorozza a járvány gazdasági hatásai ellen felszabadított összeget...","id":"20200311_Koronavirus_Az_olasz_kormany_25_milliard_euroval_dobja_meg_a_gazdasagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9430521d-3682-46cd-bf85-75f8a38e6674","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200311_Koronavirus_Az_olasz_kormany_25_milliard_euroval_dobja_meg_a_gazdasagot","timestamp":"2020. március. 11. 13:58","title":"Koronavírus: az olasz kormány 25 milliárd eurót pumpál a gazdaságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reagált a Vígszínház igazgatója az elmúlt napokban vele szemben megfogalmazott vádakra az ATV-nek. ","shortLead":"Reagált a Vígszínház igazgatója az elmúlt napokban vele szemben megfogalmazott vádakra az ATV-nek. ","id":"20200311_Eszenyi_Eniko_Nagyon_jo_a_hangulat_a_szinhazban_minden_megy_a_maga_utjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72c0e4d-6628-43ce-9184-b95a9554175a","keywords":null,"link":"/kultura/20200311_Eszenyi_Eniko_Nagyon_jo_a_hangulat_a_szinhazban_minden_megy_a_maga_utjan","timestamp":"2020. március. 11. 13:30","title":"Eszenyi Enikő: Nagyon jó a hangulat a színházban, minden megy a maga útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0531d76-fd5a-4676-a1c2-bc618a6bd1ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Természetesen elsősorban a popkulturális értéke.","shortLead":"Természetesen elsősorban a popkulturális értéke.","id":"20200312_Mi_kerul_egy_strandauton_135_millio_forintba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0531d76-fd5a-4676-a1c2-bc618a6bd1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd52a874-0eb0-48d0-b989-77cc5fa43a23","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_Mi_kerul_egy_strandauton_135_millio_forintba","timestamp":"2020. március. 12. 09:21","title":"Mi kerül egy strandautón 135 millió forintba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk, a SpaceX vezére egy amerikai konferencián fontos információkat árult el az űrinternet-projektről, a StarLinkről.","shortLead":"Elon Musk, a SpaceX vezére egy amerikai konferencián fontos információkat árult el az űrinternet-projektről...","id":"20200310_elon_musk_starlink_spacex_muhold_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bb73f0-35a7-48c9-a6d6-43e808f2dbfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_elon_musk_starlink_spacex_muhold_internet","timestamp":"2020. március. 10. 19:03","title":"Újabb 60 műholdat lőhet fel a hétvégén a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]