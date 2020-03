Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Japán folytatja az előkészületeket a tokiói olimpiának és paralimpiának a megrendezésére.","shortLead":"Japán folytatja az előkészületeket a tokiói olimpiának és paralimpiának a megrendezésére.","id":"20200312_A_WHO_dontese_ellenere_valtoztatlan_az_olimpia_idopontja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31890b5-5d40-4a3b-84f3-0244801848eb","keywords":null,"link":"/sport/20200312_A_WHO_dontese_ellenere_valtoztatlan_az_olimpia_idopontja","timestamp":"2020. március. 12. 07:29","title":"A WHO döntése ellenére változtatlan az olimpia időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbef2b3-d703-4ef1-ab1e-061ecd9ca659","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mozik nem zárnak be, viszont egy előadásra csak 99-en mehetnek be.","shortLead":"A mozik nem zárnak be, viszont egy előadásra csak 99-en mehetnek be.","id":"20200312_Letszamkorlatozas_mellett_tartanak_nyitva_a_Cinema_City_mozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adbef2b3-d703-4ef1-ab1e-061ecd9ca659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e17f6b0-41cc-4a32-86bc-4abd9165683b","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_Letszamkorlatozas_mellett_tartanak_nyitva_a_Cinema_City_mozik","timestamp":"2020. március. 12. 10:51","title":"Létszámkorlátozás mellett tartanak nyitva a Cinema City-mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az unió döntéshozói az okoseszközökre is kiterjesztenék azt a szabályozást, amellyel tartósabb, könnyebben javítható készülékek forgalmazására szeretnék rávenni a gyártókat.","shortLead":"Az unió döntéshozói az okoseszközökre is kiterjesztenék azt a szabályozást, amellyel tartósabb, könnyebben javítható...","id":"20200312_szervizeleshez_valo_jog_eu_europai_unio_tablagep_okostelefon_javitashoz_valo_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35cab87-8779-4a36-8642-4de9698f159f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_szervizeleshez_valo_jog_eu_europai_unio_tablagep_okostelefon_javitashoz_valo_jog","timestamp":"2020. március. 12. 11:03","title":"Hosszabb ideig használható mobilokat szeretne az EU, már készül az új szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az alapítványi iskolákból lehet hiányozni igazoltan, aggódnak az orvosok a János kórházban, vírusos a kanadai miniszterelnök felesége. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az alapítványi iskolákból lehet hiányozni igazoltan, aggódnak az orvosok a János kórházban, vírusos a kanadai...","id":"20200313_Radar360_El_kell_hagyni_a_kollegiumokat_vilagszerte_fujnak_le_esemenyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5588d6b1-3098-4b63-bc51-569f788d7d22","keywords":null,"link":"/360/20200313_Radar360_El_kell_hagyni_a_kollegiumokat_vilagszerte_fujnak_le_esemenyeket","timestamp":"2020. március. 13. 08:05","title":"Radar360: Ma el kell hagyni a kollégiumokat, világszerte fújnak le eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee657495-bb93-439c-a506-370d9535bea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az UPC egyik dolgozójáról hajnalban derült ki, hogy koronavírussal fertőzött, hozzá közeli forrásból úgy értesültünk, a férfi délelőtt még otthonában volt. Azóta viszont beszállították a Szent László kórházba. ","shortLead":"Az UPC egyik dolgozójáról hajnalban derült ki, hogy koronavírussal fertőzött, hozzá közeli forrásból úgy értesültünk...","id":"20200312_10_korul_meg_otthonaban_volt_a_legujabb_koronavirusos_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee657495-bb93-439c-a506-370d9535bea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66ecd14-2b6a-456b-a3fa-5ea64e752727","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_10_korul_meg_otthonaban_volt_a_legujabb_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 12. 12:40","title":"Délelőtt még nem vitték kórházba a UPC-s koronavírusos beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még Orbán Viktornál is jobban állnak a magyar fiatalok egy új felmérés szerint.","shortLead":"Még Orbán Viktornál is jobban állnak a magyar fiatalok egy új felmérés szerint.","id":"20200313_megtakaritas_magyar_fiatalok_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2c4a06-cd24-4823-86c8-724bb899a245","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_megtakaritas_magyar_fiatalok_felmeres","timestamp":"2020. március. 13. 08:38","title":"KH: A magyar fiataloknak átlagosan 418 ezer forint megtakarításuk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az adatok szerint ezen a héten fordult először mínuszba a járatok száma.","shortLead":"Az adatok szerint ezen a héten fordult először mínuszba a járatok száma.","id":"20200313_legiforgalom_legikozlekedes_magyarorszag_hungarocontrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39619203-47ab-41ab-9be3-37eb9c2c4870","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_legiforgalom_legikozlekedes_magyarorszag_hungarocontrol","timestamp":"2020. március. 13. 09:52","title":"Magyarország fölött is jóval kevesebb repülőt látni most a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez hanyag munkavégzés az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője szerint.","shortLead":"Ez hanyag munkavégzés az Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetője szerint.","id":"20200313_Kivizsgaljak_a_videot_ahol_egy_rendor_arra_buzdit_a_hataron_ne_mondja_meg_a_kamionsofor_hogy_Olaszorszagban_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374377e4-9267-4d34-b0b3-3a472a2242e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Kivizsgaljak_a_videot_ahol_egy_rendor_arra_buzdit_a_hataron_ne_mondja_meg_a_kamionsofor_hogy_Olaszorszagban_volt","timestamp":"2020. március. 13. 17:15","title":"Kivizsgálják a videót, ahol egy rendőr arra buzdít a határon, ne mondja meg a kamionsofőr, hogy Olaszországban volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]