Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvény júniusban lesz. ","shortLead":"A rendezvény júniusban lesz. ","id":"20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda8caa0-d504-4b10-abe3-eb3efb1f46f0","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","timestamp":"2020. március. 12. 17:55","title":"Elhalasztják a HVG Extra Pszichológia Szalont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező felháborítónak tartja a Vígszínház igazgatójának a reakcióját a személyét érő vádakra.\r

\r

","shortLead":"A rendező felháborítónak tartja a Vígszínház igazgatójának a reakcióját a személyét érő vádakra.\r

\r

","id":"20200312_Neder_Eszenyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f24a509-0c0c-4c8a-86d1-cda903d4f0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34db5385-963d-4d20-a4e3-44bc59c7df2f","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Neder_Eszenyi","timestamp":"2020. március. 12. 15:15","title":"Néder Panni Eszenyi Enikőnek: „Vedd komolyan a volt kollégáid nyilatkozatait!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b","c_author":"","category":"elet","description":"India-ház épül a Nyíregyházi Állatparkban.","shortLead":"India-ház épül a Nyíregyházi Állatparkban.","id":"20200311_Ujabb_capak_erkeznek_Nyiregyhazara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb98783-a907-4e29-b47f-ff596a7081b4","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Ujabb_capak_erkeznek_Nyiregyhazara","timestamp":"2020. március. 11. 15:35","title":"Cápák érkeznek Nyíregyházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő napokban rendőrök keresik fel az iskolákat, hogy felvilágosítást tartsanak a koronavírusról. A KRÉTA-n keresztül pedig a kormány fog üzenni a szülőknek.","shortLead":"A következő napokban rendőrök keresik fel az iskolákat, hogy felvilágosítást tartsanak a koronavírusról. A KRÉTA-n...","id":"20200312_Rendorok_fogjak_felvilagositani_az_iskolasokat_a_koronavirusrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6a396b9-3e4d-48b4-8513-2e7c3d4e767e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f29a24-3b2a-4834-99e8-e07854517de5","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Rendorok_fogjak_felvilagositani_az_iskolasokat_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 12. 14:04","title":"Rendőrök fogják felvilágosítani az iskolásokat a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy kormányvillába költöznek, onnan dolgoznak tovább.","shortLead":"Egy kormányvillába költöznek, onnan dolgoznak tovább.","id":"20200313_Hazi_karantenba_kerul_a_teljes_roman_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30a1040-549f-4dce-a924-4d7ac3e8190f","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Hazi_karantenba_kerul_a_teljes_roman_kormany","timestamp":"2020. március. 13. 10:56","title":"Házi karanténba kerül a teljes román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely tett bejelentést csütörtökön.","shortLead":"Karácsony Gergely tett bejelentést csütörtökön.","id":"20200312_Minden_mozi_es_szinhazi_eloadast_felfuggesztenek_Budapesten_nem_latogathatoak_a_muzeumok_sem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4831012a-9a59-47be-897d-d4dbc862549e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6379f99a-9546-4613-9596-09ac9e1c3bee","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Minden_mozi_es_szinhazi_eloadast_felfuggesztenek_Budapesten_nem_latogathatoak_a_muzeumok_sem","timestamp":"2020. március. 12. 15:13","title":"Budapest múzeumokat, könyvtárakat, színházakat és mozikat zár be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A döntést Mike Pence jelentette be, aki könnyen lehet, hogy megfertőződött a vírussal.","shortLead":"A döntést Mike Pence jelentette be, aki könnyen lehet, hogy megfertőződött a vírussal.","id":"20200312_Ket_hetes_karanten_var_az_USAban_az_Europabol_visszaerkezokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f86aab-058f-4584-aca3-87ae43310b31","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Ket_hetes_karanten_var_az_USAban_az_Europabol_visszaerkezokre","timestamp":"2020. március. 12. 17:50","title":"Kéthetes karantén vár az USA-ban az Európából visszaérkezőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Komoly figyelmeztetés kerül az ajtóra, látogatni nem szabad, ha viszont valakivel együtt élünk, nem kell hermetikusan elzárnunk magunkat. A családtagok dolgozni, iskolába is eljárhatnak, de jó, ha felkészülnek rá, hogy 14 napig ők fognak minket ellátni. Minden, amit a hatósági karantén szabályairól tudni kell. ","shortLead":"Komoly figyelmeztetés kerül az ajtóra, látogatni nem szabad, ha viszont valakivel együtt élünk, nem kell hermetikusan...","id":"20200313_hatosagi_karanten_koronavirus_szabalyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c018145-5cba-4c8a-a0b3-c0300861dda9","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_hatosagi_karanten_koronavirus_szabalyok","timestamp":"2020. március. 13. 06:21","title":"Kivihetem a szemetet? Átvehetem a levelem? Aludhatok egy ágyban a párommal? Tanácsok otthoni karanténhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]