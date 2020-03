Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8aa10b9-b79d-454a-ac4e-79d8c87b55e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályák új királyának ígérkezik ez a kereken 1 000 Nm nyomatékú motorral szerelt új Flying Spur.","shortLead":"Az autópályák új királyának ígérkezik ez a kereken 1 000 Nm nyomatékú motorral szerelt új Flying Spur.","id":"20200313_veszjosloan_sotet_a_710_loeros_uj_bentley_flying_spur_luxusszedan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8aa10b9-b79d-454a-ac4e-79d8c87b55e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a11f70-43af-49a8-bd6b-6691ac2a9b13","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_veszjosloan_sotet_a_710_loeros_uj_bentley_flying_spur_luxusszedan","timestamp":"2020. március. 13. 07:59","title":"Vészjóslóan sötét a 710 lóerős új Bentley luxusszedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"HVG","category":"360","description":"Átalakította magyarországi áramüzletágát a német E.On, amivel előkészítette a részleges értékesítést – az egyik vevőjelölt Mészáros Lőrinc tőzsdei cége, az Opus Global. ","shortLead":"Átalakította magyarországi áramüzletágát a német E.On, amivel előkészítette a részleges értékesítést – az egyik...","id":"202011_eon_energiamegoldasok_etoltok_meszarosnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afafa41d-5ed7-483a-be65-5bd085795506","keywords":null,"link":"/360/202011_eon_energiamegoldasok_etoltok_meszarosnak","timestamp":"2020. március. 12. 12:00","title":"Megágyazott Mészárosnak az E.On, viheti az e-töltőket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baff27ac-23f9-4059-8312-4f792a4aa973","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levelet kaptak a közoktatási intézmények az Emmitől.\r

\r

","shortLead":"Levelet kaptak a közoktatási intézmények az Emmitől.\r

\r

","id":"20200311_Iskolai_programok_utazasok_taborok_mindent_le_kell_mondaniuk_az_iskolaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baff27ac-23f9-4059-8312-4f792a4aa973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574ebec5-4f2b-40eb-9641-cac612870c43","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Iskolai_programok_utazasok_taborok_mindent_le_kell_mondaniuk_az_iskolaknak","timestamp":"2020. március. 11. 11:33","title":"Iskolai programok, utazások, táborok: mindent le kell mondaniuk az iskoláknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dánok hasonló intézkedéseket vezettek be, mint a többi érintett ország.","shortLead":"A dánok hasonló intézkedéseket vezettek be, mint a többi érintett ország.","id":"20200312_Koronavirus_Otszaz_felett_a_fertozottek_szama_Daniaban_ketten_kritikus_allapotban_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38341f5b-3770-4c91-9a10-58b3cc2ec914","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Koronavirus_Otszaz_felett_a_fertozottek_szama_Daniaban_ketten_kritikus_allapotban_vannak","timestamp":"2020. március. 12. 16:33","title":"Koronavírus: Ötszáz felett a fertőzöttek száma Dániában, ketten kritikus állapotban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvény júniusban lesz. ","shortLead":"A rendezvény júniusban lesz. ","id":"20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda8caa0-d504-4b10-abe3-eb3efb1f46f0","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","timestamp":"2020. március. 12. 17:55","title":"Elhalasztják a HVG Extra Pszichológia Szalont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136952c-d820-439e-b5db-0236aac8c7a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kézműves termék. Az ebolás plüss már nem menő.","shortLead":"Kézműves termék. Az ebolás plüss már nem menő.","id":"20200313_Ha_nincs_koronavirusa_vehet_maganak_horgoltat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d136952c-d820-439e-b5db-0236aac8c7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14702eaa-a14a-4b9c-967b-c94941ae8879","keywords":null,"link":"/elet/20200313_Ha_nincs_koronavirusa_vehet_maganak_horgoltat","timestamp":"2020. március. 13. 10:39","title":"Már horgolt koronavírus plüsst is lehet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558b01d9-e472-454c-98cd-20b7c036d80e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónappal ezelőtt vették fel a beszélgetést, és mire a volt vígszínházas kollégák megfogalmazták a vádjaikat Eszenyi Enikő ellen, a magazin már megérkezett a nyomdából.","shortLead":"Egy hónappal ezelőtt vették fel a beszélgetést, és mire a volt vígszínházas kollégák megfogalmazták a vádjaikat Eszenyi...","id":"20200312_Elhatarolodik_a_sajat_Eszenyiinterjujatol_a_Nok_Lapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=558b01d9-e472-454c-98cd-20b7c036d80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9e25b1-2a77-4fb0-ba1a-6989873aa96d","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Elhatarolodik_a_sajat_Eszenyiinterjujatol_a_Nok_Lapja","timestamp":"2020. március. 12. 13:05","title":"Magyarázkodik a saját Eszenyi-interjúja miatt a Nők Lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","shortLead":"A diák szidalmazta a pedagógust, és ráütött a karjára is.","id":"20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc85b34-b8fe-4b33-a5d7-673f7f52379c","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Felfuggesztettet_kapott_egy_17_eves_fiu_mert_bantalmazott_egy_tanart","timestamp":"2020. március. 11. 16:56","title":"Megütötte tanárát egy 17 éves fiú, felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]