Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt veszélyhelyzetet hirdetett a kormány.","shortLead":"A koronavírus miatt veszélyhelyzetet hirdetett a kormány.","id":"20200311_Ezt_jelenti_a_veszhelyzet__pontok_szedtuk_a_bejelenteseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668cb38e-d0e4-493b-b85c-9a838696c8da","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Ezt_jelenti_a_veszhelyzet__pontok_szedtuk_a_bejelenteseket","timestamp":"2020. március. 11. 14:50","title":"Ezt jelenti a veszélyhelyzet - pontokba szedtük a bejelentéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, Merkel a legrosszabb forgatókönyvet vázolta. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, Merkel a legrosszabb forgatókönyvet vázolta. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20200311_Radar360_Iranban_egyre_sulyosabb_a_helyzet_Kinaban_mar_ujranyitnak_gyarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76e2667-e875-425b-abe1-8e1720b2970c","keywords":null,"link":"/360/20200311_Radar360_Iranban_egyre_sulyosabb_a_helyzet_Kinaban_mar_ujranyitnak_gyarak","timestamp":"2020. március. 11. 17:30","title":"Radar360: Iránban egyre súlyosabb a helyzet, Kínában már újranyitnak gyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5c7b54-195b-46d0-b8ce-29317c50859a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Valószínűleg a valaha felfedezett legkisebb dinoszaurusz lehet az a kicsiny teremtény, amelynek koponyája páratlanul jól megőrződött egy 99 millió éves borostyánban.","shortLead":"Valószínűleg a valaha felfedezett legkisebb dinoszaurusz lehet az a kicsiny teremtény, amelynek koponyája páratlanul...","id":"20200312_oculudentavis_khaungraae_a_legkisebb_dinoszaurusz_99_millio_eves_borostyanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a5c7b54-195b-46d0-b8ce-29317c50859a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac73ed28-f3d7-4248-8c4a-a8616624370e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_oculudentavis_khaungraae_a_legkisebb_dinoszaurusz_99_millio_eves_borostyanban","timestamp":"2020. március. 12. 08:03","title":"Egy 28 grammos mikrodinoszaurusz lehet a 99 millió éves borostyánban megőrződött kicsiny lény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1d5f0c-b6f2-4a05-b058-9f11e6dc5527","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wasp-76b nevű planétán elképesztően meleg van, annyira, hogy a felszínén lévő fémek is elolvadnak.","shortLead":"A Wasp-76b nevű planétán elképesztően meleg van, annyira, hogy a felszínén lévő fémek is elolvadnak.","id":"20200311_vaseso_vas_fem_bolygo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba1d5f0c-b6f2-4a05-b058-9f11e6dc5527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca1b1c5-c119-477d-b051-b4d2f28d12dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_vaseso_vas_fem_bolygo","timestamp":"2020. március. 11. 17:16","title":"Van egy bolygó tőlünk 390 fényévre, ahol vaseső hullik az égből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36ff870-bfc8-4d46-9f88-c82bd0f7e1d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök délelőtt három új koronavírusos beteget jelentettek be Magyarországon, velük együtt már 16 beteget diagnosztizáltak. Az operatív törzs délutáni sajtótájékoztatójáról élőben közvetítünk. ","shortLead":"Csütörtök délelőtt három új koronavírusos beteget jelentettek be Magyarországon, velük együtt már 16 beteget...","id":"20200312_koronavirus_sajtotajekoztato_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a36ff870-bfc8-4d46-9f88-c82bd0f7e1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca8c000-5d2b-4c9f-810a-602f3bf28a27","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_sajtotajekoztato_operativ_torzs","timestamp":"2020. március. 12. 15:11","title":"Koronavírus: négy magyart már karanténba küldtek a határról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f115506-61d2-4b51-b9c9-bc8f85bdd5b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az adatok szerint ezen a héten fordult először mínuszba a járatok száma.","shortLead":"Az adatok szerint ezen a héten fordult először mínuszba a járatok száma.","id":"20200313_legiforgalom_legikozlekedes_magyarorszag_hungarocontrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f115506-61d2-4b51-b9c9-bc8f85bdd5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39619203-47ab-41ab-9be3-37eb9c2c4870","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_legiforgalom_legikozlekedes_magyarorszag_hungarocontrol","timestamp":"2020. március. 13. 09:52","title":"Magyarország fölött is jóval kevesebb repülőt látni most a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi az álhírterjesztőt.","shortLead":"A rendőrség keresi az álhírterjesztőt.","id":"20200313_Belugy_alhir_Budapest_lezarasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc568f4a-b1d5-4692-9e2f-401b5da6494f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9b6661-d791-4deb-ba14-932cb752f235","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Belugy_alhir_Budapest_lezarasa","timestamp":"2020. március. 13. 12:07","title":"Belügy: Álhír Budapest lezárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbef2b3-d703-4ef1-ab1e-061ecd9ca659","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mozik nem zárnak be, viszont egy előadásra csak 99-en mehetnek be.","shortLead":"A mozik nem zárnak be, viszont egy előadásra csak 99-en mehetnek be.","id":"20200312_Letszamkorlatozas_mellett_tartanak_nyitva_a_Cinema_City_mozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adbef2b3-d703-4ef1-ab1e-061ecd9ca659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e17f6b0-41cc-4a32-86bc-4abd9165683b","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_Letszamkorlatozas_mellett_tartanak_nyitva_a_Cinema_City_mozik","timestamp":"2020. március. 12. 10:51","title":"Létszámkorlátozás mellett tartanak nyitva a Cinema City-mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]