[{"available":true,"c_guid":"8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem javasolja gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedését a koronavírussal fertőzötteknek Olivier Véran francia egészségügyi miniszter, mert az súlyosbíthatja a betegség lefolyását.","shortLead":"Nem javasolja gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedését a koronavírussal fertőzötteknek Olivier Véran francia...","id":"20200314_A_francia_egeszsegugyi_miniszter_szerint_a_gyulladascsokkento_gyogyszerek_sulyosbitjak_a_betegseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae456864-51d8-42b5-9ec1-d6b503aadcf0","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_A_francia_egeszsegugyi_miniszter_szerint_a_gyulladascsokkento_gyogyszerek_sulyosbitjak_a_betegseget","timestamp":"2020. március. 14. 15:49","title":"A francia egészségügyi miniszter szerint a gyulladáscsökkentő gyógyszerek súlyosbítják a betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5355b9-941c-428b-bb52-4c17deeabf61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint 460, az osztrák és szlovén határon Magyarországra belépni kívánó magyar állampolgárt rendeltek hatósági házi karanténba az ideiglenes határellenőrzés csütörtöki visszaállítása óta - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője.","shortLead":"Több mint 460, az osztrák és szlovén határon Magyarországra belépni kívánó magyar állampolgárt rendeltek hatósági házi...","id":"20200314_Csaknem_otszaz_hazi_karantent_rendeltek_el_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef5355b9-941c-428b-bb52-4c17deeabf61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec1319f-63a8-445b-a606-f5f84ec10a3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Csaknem_otszaz_hazi_karantent_rendeltek_el_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 14. 09:39","title":"Csaknem 500 házi karantént rendeltek el Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedés egyelőre tíz napra szól, de meghosszabbítható újabb húsz napra, majd szükség esetén további egy hónapra.","shortLead":"Az intézkedés egyelőre tíz napra szól, de meghosszabbítható újabb húsz napra, majd szükség esetén további egy hónapra.","id":"20200313_Lengyelorszag_lezarja_a_hatarait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3902943d-203d-47bd-abba-629dcd9e7461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecc58a7-7f72-4208-a1cb-103263e8a63e","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Lengyelorszag_lezarja_a_hatarait","timestamp":"2020. március. 13. 20:07","title":"Lengyelország lezárja a határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e807890-1107-4fdd-8db0-fe3a15a4eb1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg autói igazán látványosak, de ez a dizájn még ezeken is túltesz. ","shortLead":"A Koenigsegg autói igazán látványosak, de ez a dizájn még ezeken is túltesz. ","id":"20200314_Koenigsegg_dizajn_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e807890-1107-4fdd-8db0-fe3a15a4eb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175ca4d9-e523-41ee-ab10-7863a5ad45a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_Koenigsegg_dizajn_terv","timestamp":"2020. március. 14. 10:26","title":"Csak hobbiból tervezték ezt az elképesztő hipersportautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf11fb61-3d8f-4577-84af-2d7f63e47807","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A zöld-fehér csapat és a Kisvárda is kiütötte ellenfelét a magyar labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában.\r

","shortLead":"A zöld-fehér csapat és a Kisvárda is kiütötte ellenfelét a magyar labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában.\r

","id":"20200314_Menetel_a_Fradi_menekul_az_Ujpest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf11fb61-3d8f-4577-84af-2d7f63e47807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc49cfb2-274b-49d4-a08e-e5693947ff39","keywords":null,"link":"/sport/20200314_Menetel_a_Fradi_menekul_az_Ujpest","timestamp":"2020. március. 14. 19:45","title":"Menetel a Fradi, menekül az Újpest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5815f27-7420-49ce-b960-e403713ebaf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 14-es épületbe érkezett szombat éjjel egy magas láztól szenvedő beteg.","shortLead":"A 14-es épületbe érkezett szombat éjjel egy magas láztól szenvedő beteg.","id":"20200314_Kiuritik_es_fertotlenitik_a_Janos_Korhaz_vesztegzar_ala_vont_epuletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5815f27-7420-49ce-b960-e403713ebaf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da796caa-6bcc-4dee-8b05-b33554e3e35b","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Kiuritik_es_fertotlenitik_a_Janos_Korhaz_vesztegzar_ala_vont_epuletet","timestamp":"2020. március. 14. 20:28","title":"Kiürítik és fertőtlenítik a János Kórház vesztegzár alá vont épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281c3470-b727-4152-844a-c4a703c6b674","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Soroksár csapatkapitánya értékelte csapata produkcióját egy 0-0 után.","shortLead":"A Soroksár csapatkapitánya értékelte csapata produkcióját egy 0-0 után.","id":"20200314_NB_IIes_magyar_focista_Ez_a_meccs_annyira_kellett_a_magyar_labdarugasnak_mint_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=281c3470-b727-4152-844a-c4a703c6b674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2984f9ba-2415-4573-9749-0df3b8161afc","keywords":null,"link":"/sport/20200314_NB_IIes_magyar_focista_Ez_a_meccs_annyira_kellett_a_magyar_labdarugasnak_mint_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 14. 07:50","title":"NB II-es magyar focista: Ez a meccs annyira kellett a magyar labdarúgásnak, mint a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74459d44-3bc5-4ed0-93ca-cf011f917fd7","c_author":"Schranz Edit","category":"360","description":"Még a legracionálisabb embereket is elbizonytalanítja az elmúlt napokban kialakult helyzet. De mit tehet az, aki tehetetlenséget érez és szorong, de mégis meg akarja védeni a családját és fékezni a járvány terjedését? Szakemberek válaszolnak. ","shortLead":"Még a legracionálisabb embereket is elbizonytalanítja az elmúlt napokban kialakult helyzet. De mit tehet az, aki...","id":"20200315_A_koronavirus_egy_uj_korszak_foprobaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74459d44-3bc5-4ed0-93ca-cf011f917fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b06a940-d333-4f5b-9391-2220591a17ad","keywords":null,"link":"/360/20200315_A_koronavirus_egy_uj_korszak_foprobaja","timestamp":"2020. március. 15. 12:00","title":"A koronavírus egy új korszak főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]