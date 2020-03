Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Komoly hatást gyakorolhat a koronavírus miatt kialakuló világválság a magyar gazdaságra. Ha a kór hosszú ideig blokkolja a nemzetközi ipari, kereskedelmi folyamatokat, akár gazdasági visszaesés is bekövetkezhet idehaza - mondta a Magyar Nemzetnek Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára.","shortLead":"Komoly hatást gyakorolhat a koronavírus miatt kialakuló világválság a magyar gazdaságra. Ha a kór hosszú ideig...","id":"20200314_Oriasit_uthet_a_koronavirus_a_magyar_gazdasagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eaf038-298c-4cdb-99b4-597d888750e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200314_Oriasit_uthet_a_koronavirus_a_magyar_gazdasagon","timestamp":"2020. március. 14. 08:35","title":"Óriásit üthet a koronavírus a magyar gazdaságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2288b6a7-6739-41ee-9913-af83b445d1ab","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Nem csak az egyetemek, a kollégiumok is bezárnak a koronavírus miatt. ","shortLead":"Nem csak az egyetemek, a kollégiumok is bezárnak a koronavírus miatt. ","id":"20200313_Hetfoig_uritik_ki_az_egyetemi_kollegiumokat_a_tavoktatas_meg_nem_tisztazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2288b6a7-6739-41ee-9913-af83b445d1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66907298-62b4-4240-b016-05b3fed6c46f","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Hetfoig_uritik_ki_az_egyetemi_kollegiumokat_a_tavoktatas_meg_nem_tisztazott","timestamp":"2020. március. 13. 20:43","title":"Hétfőig ürítik ki az egyetemi kollégiumokat, néhol kérdéses, hogyan oldják meg a távoktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a04b2cc-992d-4cec-ae7c-462fd408d587","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Először a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon közlekedik emeletes vonat, áprilistól már a váci elővárosi vonalon is.","shortLead":"Először a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon közlekedik emeletes vonat, áprilistól már a váci elővárosi vonalon is.","id":"20200315_Forgalomba_allt_az_elso_magyarorszagi_emeletes_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a04b2cc-992d-4cec-ae7c-462fd408d587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faee542-dd27-44c8-8f57-9412f3a81360","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_Forgalomba_allt_az_elso_magyarorszagi_emeletes_vonat","timestamp":"2020. március. 15. 12:59","title":"Forgalomba állt az első magyarországi emeletes vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c60b314-eb80-49a2-8fcf-340bb3d65962","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro cáfolja, hogy a koronavírus tesztje pozitív lett volna.","shortLead":"Jair Bolsonaro cáfolja, hogy a koronavírus tesztje pozitív lett volna.","id":"20200313_A_brazil_elnok_azt_allitja_hogy_nem_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c60b314-eb80-49a2-8fcf-340bb3d65962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f817ead-7335-42d5-be95-082ffe322f9c","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_A_brazil_elnok_azt_allitja_hogy_nem_fertozott","timestamp":"2020. március. 13. 18:35","title":"A brazil elnök azt állítja, hogy nem fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élő online közvetítésben tartja meg a pápa a húsvéti és az azt megelőző miséket és más rendezvényeket.","shortLead":"Élő online közvetítésben tartja meg a pápa a húsvéti és az azt megelőző miséket és más rendezvényeket.","id":"20200315_vatikan_papa_husvet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bd279d-f58a-4bf4-969d-996d2187711b","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_vatikan_papa_husvet_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 10:57","title":"Egyetlen húsvéti rendezvényt sem tartanak meg idén a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd29bce-235d-457c-8bf8-7b2554e4d3b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli bejelentést tett a koronavírus elleni védekezésről a miniszterelnök: digitális oktatási rend lép életbe, a diákok nem mehetnek be az oktatási intézményekbe. Tíz akciócsoportot állítottak fel, valamint Izraelből is megtiltják a beutazást. ","shortLead":"Rendkívüli bejelentést tett a koronavírus elleni védekezésről a miniszterelnök: digitális oktatási rend lép életbe...","id":"20200313_Orban_Viktor_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cd29bce-235d-457c-8bf8-7b2554e4d3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3424d6-b665-40dd-a85f-9dfa368072f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Orban_Viktor_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 21:28","title":"Orbán Viktor: Hétfőtől bezárnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed66fece-6765-47b2-b622-a07c3ec50f58","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az EBRD-vel már kapcsolatban álló vállalatok kaphatnak finanszírozást.","shortLead":"Az EBRD-vel már kapcsolatban álló vállalatok kaphatnak finanszírozást.","id":"20200313_Egymilliard_euros_segelycsomagot_allitott_ossze_a_keleteuropai_cegeknek_az_EBRD","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed66fece-6765-47b2-b622-a07c3ec50f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd8d958-71e1-41d6-b9ea-8d29a4526099","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200313_Egymilliard_euros_segelycsomagot_allitott_ossze_a_keleteuropai_cegeknek_az_EBRD","timestamp":"2020. március. 13. 20:45","title":"Egymilliárd eurós segélycsomagot állított össze a kelet-európai cégeknek az EBRD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f97a78-27ba-46b5-a23b-e6cc3e291de7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A logisztikában azonban lehetnek fennakadások.","shortLead":"A logisztikában azonban lehetnek fennakadások.","id":"20200314_Nincs_gyogyszerhiany_az_orszagos_tisztifogyogyszeresz_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68f97a78-27ba-46b5-a23b-e6cc3e291de7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28773b7-c2d7-499f-8253-533e90a28f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Nincs_gyogyszerhiany_az_orszagos_tisztifogyogyszeresz_szerint","timestamp":"2020. március. 14. 21:15","title":"Nincs gyógyszerhiány az országos tiszti-főgyógyszerész szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]