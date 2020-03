Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester jelentette be, hogy kórházba került egy nyírábrányi lakos.","shortLead":"A polgármester jelentette be, hogy kórházba került egy nyírábrányi lakos.","id":"20200316_Egy_nyirabranyi_ember_is_koronavirusos_lett_korhazba_kerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9399cb13-46c6-40dd-924e-d205af23e0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2a2b1-4b26-4f98-86c7-02f2e5b8c459","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Egy_nyirabranyi_ember_is_koronavirusos_lett_korhazba_kerult","timestamp":"2020. március. 16. 07:56","title":"Egy nyírábrányi ember is koronavírusos lett, kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valaki 68 milliót nyert.","shortLead":"Valaki 68 milliót nyert.","id":"20200314_Megint_nem_volt_telitalalatos_az_otos_lotton_de_51_milliomos_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fae1896-aed7-4647-892c-093f866d35a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Megint_nem_volt_telitalalatos_az_otos_lotton_de_51_milliomos_lett","timestamp":"2020. március. 14. 20:21","title":"Megint nem volt telitalálatos az ötös lottón, de 51 milliomos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kivételes esetben, haldoklóhoz mehetnek be a hozzátartozók.","shortLead":"Csak kivételes esetben, haldoklóhoz mehetnek be a hozzátartozók.","id":"20200316_szocialis_intezmeny_idosotthon_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17727488-07ff-414e-9e12-5c4018303396","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_szocialis_intezmeny_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 15:02","title":"Nem vesznek fel új lakókat a szociális intézmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4d2ea0-4442-401f-8776-44d5623ca98c","c_author":"Kabai Fanni - Szikszai Anna","category":"kkv","description":"Mindenki máshogy reagál a vírus jelenlétére: van, aki már bezárt, más a biztonságot próbálja növelni.","shortLead":"Mindenki máshogy reagál a vírus jelenlétére: van, aki már bezárt, más a biztonságot próbálja növelni.","id":"20200314_Koronavirus_mi_a_helyzet_a_fittneskozpontokan_es_az_uszodakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e4d2ea0-4442-401f-8776-44d5623ca98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0106ea-8017-40ed-b695-432cd9dfd026","keywords":null,"link":"/kkv/20200314_Koronavirus_mi_a_helyzet_a_fittneskozpontokan_es_az_uszodakban","timestamp":"2020. március. 14. 22:42","title":"Koronavírus: mi a helyzet a fitnessközpontokan és az uszodákban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank arra kérte a kormányt, hogy rendeljen el a vállalati körben törlesztési moratóriumot, ha a bankok nem hajlandók erre. Közben zuhan a forint, ám ebben az esetben sokkal inkább meg van kötve a kormány keze.","shortLead":"A jegybank arra kérte a kormányt, hogy rendeljen el a vállalati körben törlesztési moratóriumot, ha a bankok nem...","id":"20200316_euro_forint_arfolyam_341","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167f8262-54d0-4c43-9049-2b757376c539","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_euro_forint_arfolyam_341","timestamp":"2020. március. 16. 12:38","title":"Szabadesésben a forint, hitelmoratóriumot hirdetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés azonnali kérdések-válaszok órájában erősítette meg a hírt a kormány. ","shortLead":"Az Országgyűlés azonnali kérdések-válaszok órájában erősítette meg a hírt a kormány. ","id":"20200316_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloteret_is_de_meg_nem_vilagos_hogyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd53bddc-c1ba-45d8-8b56-2a2ca9de7072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_Lezarjak_a_ferihegyi_repuloteret_is_de_meg_nem_vilagos_hogyan","timestamp":"2020. március. 16. 16:11","title":"Lezárják a ferihegyi repülőteret is, de még nem világos, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 125 millió dollárt ajánlott fel a Bill & Melinda Gates Alapítvány, a Wellcome és a Mastercard a vírus elleni gyógyszer kifejlesztésére és gyártására.","shortLead":"Összesen 125 millió dollárt ajánlott fel a Bill & Melinda Gates Alapítvány, a Wellcome és a Mastercard a vírus elleni...","id":"20200316_50_millio_dollarral_tamogatja_a_koronavirus_elleni_kuzdelmet_a_Bill_Gates_alapitvanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0eea36d-e871-4a27-8442-1649b94552b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_50_millio_dollarral_tamogatja_a_koronavirus_elleni_kuzdelmet_a_Bill_Gates_alapitvanya","timestamp":"2020. március. 16. 13:05","title":"50 millió dollárral támogatja a koronavírus elleni küzdelmet a Bill Gates alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehország leggazdagabb vállalkozója 120 tonna egészségügyi eszközt adományozott a cseh államnak a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez, az ukrán fővárosban tovább szigorítottak a járvány miatt életbe léptetett korlátozó intézkedéseken, Szerbiában további ajánlásokkal próbálnak érvényt szerezni a vasárnap kihirdetett szükségállapotnak.","shortLead":"Csehország leggazdagabb vállalkozója 120 tonna egészségügyi eszközt adományozott a cseh államnak a koronavírus-járvány...","id":"20200316_A_szerb_kormany_kijarasi_tilalom_bevezeteset_merlegeli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b69f16-03c9-48a8-bafd-ccddee6744c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_A_szerb_kormany_kijarasi_tilalom_bevezeteset_merlegeli","timestamp":"2020. március. 16. 13:53","title":"A leggazdagabb cseh 120 tonna egészségügyi eszközt adott adományként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]