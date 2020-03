A koronavírus elleni védekezésről tájékoztatott az operatív törzs: már heten kaptak többszázezres bírságot, mert nem tartották be a korlátozó intézkedéseket. A román és a bolgár tranzitutasok mellett a szerbeket is átengedik a határon. A tesztekhez pedig további hét laboratóriumot jelöltek ki, valamint több járványkórházat is arra az esetre, ha sokkal több beteg lesz.

Lakatos Tibor a sajtótájékoztatót azzal kezdte, hogy már 2817 ember van hatósági karanténban, és eddig 5094 ellenőrzést hajtottak végre. Emellett az új intézkedések betartását is ellenőrizték, hét személy már 350 ezer forintos bírságot kapott, mert nem mindenki hajlandó bezárni az üzletét.

A határon átengedték az Ausztriában rekedt román és bolgár vendégmunkásokat, mivel ők mindannyian Hegyeshalomnál akartak belépni, ott 22 kilométeres sor alakult ki. Folyamatosan egyeztettek a szomszéd országokkal, így a tranzit forgalmat is át tudták engedni a határon, erre azért is szükség van, hogy biztosítsák a teherforgalmat, és folyamatos legyen az ellátás. Jelenleg Hegyeshalomnál egy óra alá csökkent a várakozás.

© MTI/Krizsán Csaba

Lakatos Tibor szerint a kormány intézkedései jelenleg arra irányulnak, hogy

a vírus terjedésének lelassítása mellett a magyar állampolgárok ellátását biztosítani tudják.

A sajtótájékoztatót Müller Cecília folytatta. Az országos tisztifőorvos ismét hangsúlyozta: a csoportos megbetegedések időszakába lépett Magyarországon a járvány. Elsősorban Európában okozza most a legtöbb gondot a koronavírus. Számos intézkedést hoztak az elmúlt időszakban, az EMMI minden nap olyan szakmai értekezletet tart, amellyel segíti az operatív törzs döntéseit. A megbetegedések számát próbálják csökkenteni és a súlyos megbetegedéseket megelőzni.

Tegnap már ötödik alkalommal módosították az eljárásrendet, az egészségügyi szolgáltatóknak adnak segítséget, hogy helyesen és jól tudják ellátni a feladataikat. A járvány sikeres kezeléséhez azonban ez nem elég, elsősorban a lakosság segítségét kérik. Ismét felhívták a figyelmüket, hogy ha a magyarok nem értik meg az üzenetet, akkor önmagában a hatóságoknak nincs esélyük megakadályozni a járvány terjedését. Ezért fontos, hogy fogadják meg és tartsák be a szabályokat. Az időseket külön kérik erre, mert még mindig nagyon sokan vannak a tömegközlekedési eszközökön, az utcákon. Müller elmondta:

Az egész ország területéről vannak esetek, most már 58 fertőzött van.

A vizsgálatokhoz további hét laboratóriumot jelöltek ki, valamint több járványkórházat is arra az esetre, ha sokkal több beteg lesz.

Müller Cecília a fiatalokat is arra figyelmeztette, hogy az oktatás nem állt le, csak máshogy folytatódott. Rengetegen sétálgatnak, házibulikat rendeznek, ezt ne tegyék - kérte őket a tisztifőorvos. Aki külföldről jön haza, az vonuljon önkéntes karanténba, mert már mindenhol járvány van Európában. Legyenek fegyelmezettek, tartsák be a szabályokat és felelősen viselkedjenek - kérte Müller Cecília.

A tisztifőorvos azt is bejelentette:

az új eljárásrend szerint azoknak nem kell majd kórházba vonulniuk, akiknek enyhe tüneteik vannak.

Kijárási tilalmon még nem gondolkoznak, az operatív törzs szerint erre egyelőre nincs szükség. Ha kell, akkor más országokra is kiterjesztik az ellenőrzést, de mindig nemzetközi ajánlásokat követnek, ezért nem került fel még Spanyolország a listára.

Kérdésekre válaszolva Lakatos Tibor elmondta: gátat kell szabni annak, hogy nagy számban érkezzenek olyan utazók, akik behordozhassák a vírust, ezért csak azoknak biztosítják a belépést, akik esetében biztosított, hogy rövid időn belül elhagyják az országot. Ezért döntöttek úgy, hogy a tranzit utazók csak a meghatározott útvonalon haladhatnak és meghatározott pihenőhelyeken állhatnak meg. Szerdától pedig már nemcsak a román és a bolgár, hanem a szerb utazók is áthaladhatnak Magyarországon.

A kórházak minden nap jelentenek arról, hogy hány lélegeztetőgép működik és hány van szabadon - válaszolta a Pesti Hírlap kérdésére Müller Cecília. Sok gép még kicsomagolatlanul állt, mostanra már beüzemelték őket a potenciális helyzetre. Pontosan tudják, hogy ezek hol vannak, ki vannak jelölve az intenzív ellátásokra a kórházi ágyak és határozott terv van arra, hogyan bővül a szolgáltatás, amikor szükség van rá. Az olasz adatokból arányt is vontak, ez alapján megnyugtató a helyzet, mert a lakosságszámhoz arányosan jobban állunk, mint az olaszok - tette hozzá.

Hazánkban is létezik munkacsoport arra, hogy lemodellezzék a járvány terjedését, de nagyon sok függ a körülményektől. Müller Cecília bízik abban, hogy a szabályok betartásával le lehet csökkenteni az esetek, így a súlyos betegek számát is. Találgatni azonban nem akart, hogy mikor tetőzhet Magyarországon a járvány.

© Túry Gergely

Önmagában egy laboratóriumi vizsgálat nem elég ahhoz, hogy megnyugtató eredményt adjon, mert az csak az adott állapotról ad információt, a kéthetes lappangási időszakban nem. Van olyan ország, ahol beszüntetik a tesztelést, mert nem látják értelmét - magyarázta a tisztifőorvos. Magyarországon is vannak olyan vírusellenes szerek, amelyeket be lehet vetni, ha szükségük van rá. Müller szerint semmiféle vírusteszt nem akadályozza a járvány terjedését, azt a higiénia betartása tudja megtenni. Ennek ellenére nagyon sok tesztet rendeltek, folyamatos a megrendelés.

A hvg.hu kérdésére Müller Cecília azt mondta: még mindig nem gondolják úgy, hogy területi leosztást is kellene közölni a fertőzöttekről. Egyelőre kevés a megbetegedés, így könnyen beazonosíthatók lennének a betegek.

Attól nem kell tartani, hogy az egészségügyi dolgozók tömegesen betegednének meg, de minden segítséget megadnak nekik. Védőeszközöket is folyamatosan szereznek be, de csoportosítani kell az erőforrásokat, ahol kell, ott vannak. A héten is érkezik több szállítmány, Kínából is. A büntetés-végrehajtás növelni fogja a kapacitását 25 ezer felé, az alapanyagok is hamarosan megérkeznek külföldről, nemcsak sebészeti maszkokat, hanem különleges védőfelszereléseket is gyártanak majd a rabok.

Arra a kérdésre Lakatos Tibor nem tudott válaszolni, hogy miért nem a közmédián közvetítették Orbán Viktor szerdai bejelentését, aminek technikai problémák miatt egy órán át nem volt hangja.