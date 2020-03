Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehországi Brnoig sorakoznak az autók.\r

","shortLead":"A csehországi Brnoig sorakoznak az autók.\r

","id":"20200318_93_kilometeres_a_sor_a_rajkai_hataratkelonel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702859f0-7591-487b-b9d6-67a95f9da609","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_93_kilometeres_a_sor_a_rajkai_hataratkelonel","timestamp":"2020. március. 18. 12:09","title":"93 kilométeres a sor a rajkai határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f967c731-984c-4520-9ab8-6538e0aa91f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tilalom sajnos a dinójelmezre is vonatkozik. ","shortLead":"A tilalom sajnos a dinójelmezre is vonatkozik. ","id":"20200318_TRex_jelmez_kijarasi_tilalom_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f967c731-984c-4520-9ab8-6538e0aa91f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2ad3a1-7bcd-4196-bd0f-27ff060cefed","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_TRex_jelmez_kijarasi_tilalom_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:00","title":"T-Rex jelmezben próbálta kicselezni a kijárási tilalmat egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak ezen a héten 30 forinttal lett olcsóbb a 95-ös benzin.","shortLead":"Csak ezen a héten 30 forinttal lett olcsóbb a 95-ös benzin.","id":"20200318_benzinr_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad12bd74-55b7-43c5-a20c-781718451f09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_benzinr_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:19","title":"Már nagyon közel a 300 forintos benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"300-350 ezer vonalas telefonszámra küldött üzenetet a főpolgármester. Az idős embereket így érik el a legkönnyebben.","shortLead":"300-350 ezer vonalas telefonszámra küldött üzenetet a főpolgármester. Az idős embereket így érik el a legkönnyebben.","id":"20200319_Minden_budapestit_felhiv_a_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccb9747-7d0b-4e41-b3e9-a0a088126bca","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Minden_budapestit_felhiv_a_polgarmester","timestamp":"2020. március. 19. 17:25","title":"Karácsony Gergely automata üzenetben figyelmezteti a budapestieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73444a27-8128-481b-b9a0-6603e836e9b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új kabinet tagjait szombaton nevezi ki az államfő, de a kormány összetételét már elfogadta.","shortLead":"Az új kabinet tagjait szombaton nevezi ki az államfő, de a kormány összetételét már elfogadta.","id":"20200318_Megvan_a_leendo_szlovak_kormany_nem_lesz_magyar_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73444a27-8128-481b-b9a0-6603e836e9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36008095-24f1-4db2-a338-df34b87a8644","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Megvan_a_leendo_szlovak_kormany_nem_lesz_magyar_miniszter","timestamp":"2020. március. 18. 14:22","title":"Megvan a leendő szlovák kormány, nem lesz magyar miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e90cee-190e-448a-9cda-625c9f7e0ea1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Önkénteseket toboroznak, telefonos ügyfélközpontot hoztak létre, intézkedési tervet készítettek, szórólapokat osztanak, illetve tartósélelmiszer-gyűjtést indítottak a vidéki önkormányzatok a különösen veszélyeztetett idősek segítésére a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Önkénteseket toboroznak, telefonos ügyfélközpontot hoztak létre, intézkedési tervet készítettek, szórólapokat osztanak...","id":"20200318_Elelmiszert_gyujtenek_az_idoseknek_a_videki_varosokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4e90cee-190e-448a-9cda-625c9f7e0ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01196c1-a52a-4220-9eec-64e1ba95d772","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Elelmiszert_gyujtenek_az_idoseknek_a_videki_varosokban","timestamp":"2020. március. 18. 17:39","title":" Máshogy készülnek az idősek megsegítésére a vidéki városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab05cd8f-5a67-4ab6-9b5d-3fe22868d2aa","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A fiatal nő úgy látja, a pszichológusi segítség lenne a legfontosabb azoknak, akiket elkülönítenek. ","shortLead":"A fiatal nő úgy látja, a pszichológusi segítség lenne a legfontosabb azoknak, akiket elkülönítenek. ","id":"20200318_korhaz_irani_varandos_feleseg_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab05cd8f-5a67-4ab6-9b5d-3fe22868d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3abbcfc-49f4-4469-bc3d-9405107c560f","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_korhaz_irani_varandos_feleseg_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 17:40","title":"Kiengedték a kórházból az egyik első iráni fertőzött várandós feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyugat-Virginiában is regisztráltak egy megbetegedést.","shortLead":"Nyugat-Virginiában is regisztráltak egy megbetegedést.","id":"20200318_Az_USA_osszes_allamaban_megjelent_mar_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f65294b-60d6-45f3-b836-d2a0c1b60acf","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Az_USA_osszes_allamaban_megjelent_mar_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:02","title":"Az USA összes államában megjelent már a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]