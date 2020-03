Megnyitották a komáromi határátkelőt

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Így védik a veszélyeztetett korosztályt. Több élelmiszerbolt is kész átállni az új rendre.","shortLead":"Így védik a veszélyeztetett korosztályt. Több élelmiszerbolt is kész átállni az új rendre.","id":"20200318_ausztria_vasarlas_idosek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52106d6-82ca-4ba4-b822-9aaa33901b58","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200318_ausztria_vasarlas_idosek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:55","title":"Egyes osztrák üzletekben néha csak az időseket engedik vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"23 kilométeres kamionsor torlódott fel az M43-as autópályán.","shortLead":"23 kilométeres kamionsor torlódott fel az M43-as autópályán.","id":"20200320_nyolc_ora_csanadpalota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b846128e-6cd9-41a4-9851-706b6c76de2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a6f1a2-54c5-4c7c-a03c-f033d87f09f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_nyolc_ora_csanadpalota","timestamp":"2020. március. 20. 08:07","title":"Nyolc óránál többet kell várakozniuk a kamionoknak Csanádpalotánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Várható volt. ","shortLead":"Várható volt. ","id":"20200318_Elmarad_az_Eurovizios_Dalfesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9110358f-d71d-4265-a49e-c538f8c81730","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Elmarad_az_Eurovizios_Dalfesztival","timestamp":"2020. március. 18. 14:36","title":"Elmarad az Eurovíziós Dalfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b53abe-291c-4f6d-8ee5-97218fa91f09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Jobban függünk egymástól, mint eddig bármikor - erős beszédet mondott Matthew McConaughey arról, hogyan tekintsünk a mostani világjárványra. ","shortLead":"\"Jobban függünk egymástól, mint eddig bármikor - erős beszédet mondott Matthew McConaughey arról, hogyan tekintsünk...","id":"20200318_Ha_Matthew_McConaughey_sem_tudja_elhitetni_veled_hogy_legyozheto_a_virust_akkor_senki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82b53abe-291c-4f6d-8ee5-97218fa91f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a12659b-a0e5-46d7-a42c-bb33f93bef92","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Ha_Matthew_McConaughey_sem_tudja_elhitetni_veled_hogy_legyozheto_a_virust_akkor_senki","timestamp":"2020. március. 18. 11:59","title":"Ha Matthew McConaughey sem tudja elhitetni veled, hogy legyőzhető a vírus, akkor senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A feltorlódott forgalom is közegészségügyi kockázatot jelenthet, de az áruszállítást is akadályozza, ezért van szükség a kisebb határátkelők újbóli megnyitására azzal, hogy a személyforgalom előtt továbbra is zárva maradnak - érvel az MKFE.","shortLead":"A feltorlódott forgalom is közegészségügyi kockázatot jelenthet, de az áruszállítást is akadályozza, ezért van szükség...","id":"20200318_MKFE_Nyissanak_meg_tobb_hataratkelot_az_aruszallitas_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b031a74-7712-4bf8-8aaa-88161166ed18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa66e902-b5fb-46c8-8220-647398585a00","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_MKFE_Nyissanak_meg_tobb_hataratkelot_az_aruszallitas_elott","timestamp":"2020. március. 18. 13:25","title":"A fuvarozók követelik, nyissanak meg több határátkelőt az áruszállítás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterhelyettesnek kellett figyelmeztetnie a külügyes dolgozókat, hogy a hivatali rend szabályai nem változnak a járvány idején sem.","shortLead":"A miniszterhelyettesnek kellett figyelmeztetnie a külügyes dolgozókat, hogy a hivatali rend szabályai nem változnak...","id":"20200318_Fejvesztettseg_felelem_magyar_kulugy_level_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18e3834e-de4a-4a7d-81e8-3c032229c322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef47b05-ce75-4a6f-bf04-90f78c2ea6dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Fejvesztettseg_felelem_magyar_kulugy_level_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:04","title":"Fejvesztettség és félelem van a magyar külügyben egy belső levél szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3980f446-2cc4-485b-bb7d-0ba6e86a1dab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bártfai-Mager Andrea vezette munkacsoport szerint \"a kritikus infrastruktúra és közszolgáltatások fenntartása, az alapvető élelmiszerellátás nem költségvetési kérdés\".","shortLead":"A Bártfai-Mager Andrea vezette munkacsoport szerint \"a kritikus infrastruktúra és közszolgáltatások fenntartása...","id":"20200319_A_bajba_kerult_vallalkozasok_kereseit_varja_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3980f446-2cc4-485b-bb7d-0ba6e86a1dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d52f99-fa89-44fe-9444-5c90337e8910","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_A_bajba_kerult_vallalkozasok_kereseit_varja_a_kormany","timestamp":"2020. március. 19. 18:07","title":"A bajba került vállalkozások kéréseit várja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook azt tervezi, hogy áprilisban minden munkavállaló számlájára 1000 dollárnyi pluszt utal. Az extra bónusz oka a koronavírus.","shortLead":"A Facebook azt tervezi, hogy áprilisban minden munkavállaló számlájára 1000 dollárnyi pluszt utal. Az extra bónusz oka...","id":"20200318_facebook_koronavirus_jarvany_bonusz_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8d49c6-25ee-4d5a-ac67-a05f8e629ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_facebook_koronavirus_jarvany_bonusz_fizetes","timestamp":"2020. március. 18. 18:03","title":"Extra fizetést ad minden dolgozójának a Facebook, hogy segítse őket a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]