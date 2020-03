Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a431265f-0b34-4e2f-837a-4dd29835dc60","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A karidológusok társasága azt kéri a krónikus szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőktől, hogy a koronavírus-járvány miatt a rutin kontrollvizsgálatok, receptírás miatt ne keressék fel a kórházat, rendelőintézetet.","shortLead":"A karidológusok társasága azt kéri a krónikus szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőktől...","id":"20200318_Kardiologusok_a_kronikus_betegek_ne_menjenek_rutinvizsgalatra_vagy_receptert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a431265f-0b34-4e2f-837a-4dd29835dc60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa41672-faa5-4c50-ad2f-7d0c85114027","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Kardiologusok_a_kronikus_betegek_ne_menjenek_rutinvizsgalatra_vagy_receptert","timestamp":"2020. március. 18. 15:13","title":"Kardiológusok: a krónikus betegek ne menjenek rutinvizsgálatra vagy receptért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két idős beteg hunyt el – közölték pénteken.","shortLead":"Két idős beteg hunyt el – közölték pénteken.","id":"20200320_Meghalt_ket_magyar_koronavirussal_fertozott_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1711af9e-bb08-4ba5-b309-5fd953bebc0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Meghalt_ket_magyar_koronavirussal_fertozott_beteg","timestamp":"2020. március. 20. 11:22","title":"Már három halálos áldozata van a koronavírusnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea525dc-fef9-4d40-b430-8b550a1406f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két másik nagy autómegosztó szolgáltató után a MOL Limo is árat csökkentett.","shortLead":"A két másik nagy autómegosztó szolgáltató után a MOL Limo is árat csökkentett.","id":"20200318_a_koronavirus_miatt_a_mol_limo_is_jelentosen_olcsobb_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ea525dc-fef9-4d40-b430-8b550a1406f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e59b4d-7814-43b3-b1d4-3480da583d09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_a_koronavirus_miatt_a_mol_limo_is_jelentosen_olcsobb_lett","timestamp":"2020. március. 18. 18:46","title":"A koronavírus miatt a MOL Limo is jelentősen olcsóbb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96e7295-4667-446b-b170-cc56ff47e4e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla legnagyobb üzemének működése most nem életbevágó fontosságú. ","shortLead":"A Tesla legnagyobb üzemének működése most nem életbevágó fontosságú. ","id":"20200318_A_hatosag_zarta_be_a_Teslagyarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d96e7295-4667-446b-b170-cc56ff47e4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fc563c-b798-44ff-b77c-331e4ef7eee4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_A_hatosag_zarta_be_a_Teslagyarat","timestamp":"2020. március. 18. 17:07","title":"Bezáratták Elon Musk gyárát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három sportoló tesztje lett pozitív.","shortLead":"Három sportoló tesztje lett pozitív.","id":"20200320_Koronavirusos_kinai_vivok_tertek_haza_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26b8a75-6b2e-4613-8178-36a21b353724","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_Koronavirusos_kinai_vivok_tertek_haza_Magyarorszagrol","timestamp":"2020. március. 20. 07:39","title":"Koronavírusos kínai vívók tértek haza Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Medvevadász játékot indított Füzér. Magyarország legészakibb részén most bárki kutathat az erdőben a macik után, és ha ő találja meg a nyomaikat először, jutalomban részesülhet.\r

\r

","shortLead":"Medvevadász játékot indított Füzér. Magyarország legészakibb részén most bárki kutathat az erdőben a macik után, és ha...","id":"20200319_Medvehajszat_hirdettek_Fuzeren_dijat_er_a_fotoval_vagy_videoval_igazolt_mackofogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe5e9c-c80b-418a-9137-28060150029e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea3de09-373b-49ce-a74f-1735e5294342","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Medvehajszat_hirdettek_Fuzeren_dijat_er_a_fotoval_vagy_videoval_igazolt_mackofogas","timestamp":"2020. március. 19. 08:55","title":"Játékos medvehajszát hirdettek Füzéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3346ba7-8043-4fda-959b-e047abc2cc6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos szerint jelenleg a csoportos fertőzések fázisában tart a koronavírus-járvány Magyarországon, de az \"utolsó órákban\" vagyunk, mielőtt megérkeznénk a tömeges megbetegedések időszakába. Éppen ezért mindenkinek felelőssége van a kórokozó terjedésének lassításában.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos szerint jelenleg a csoportos fertőzések fázisában tart a koronavírus-járvány Magyarországon...","id":"20200319_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_sajtotajekoztato_marcius19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3346ba7-8043-4fda-959b-e047abc2cc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e05b93f-bb04-4e9b-a282-c370308d8366","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_jarvany_operativ_torzs_sajtotajekoztato_marcius19","timestamp":"2020. március. 19. 14:05","title":"\"Nem fogjuk tudni elkerülni a tömeges megbetegedések fázisát\" – az operatív törzs tájékoztatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates egy online fórumos interjú keretében válaszolt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kérdésekre is.","shortLead":"Bill Gates egy online fórumos interjú keretében válaszolt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kérdésekre is.","id":"20200319_bill_gates_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fc6e99-d0cc-4818-9581-48688be13275","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_bill_gates_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 15:33","title":"Bill Gates a koronavírus-járványról: ha jól csináljuk, csak néhány hetet kell átvészelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]