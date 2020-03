Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint az országoknak átfogó intézkedéseket kell foganatosítaniuk a fertőzés terjedésének meggátolására elkülönítve, tesztelve a lehető legtöbb esetet, lenyomozva a fertőzés útját.","shortLead":"Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint az országoknak átfogó intézkedéseket kell foganatosítaniuk a fertőzés...","id":"20200318_WHO_az_emberiseg_ellensege_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acda6b70-7dbf-442a-9977-0bc8fd6f9c81","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_WHO_az_emberiseg_ellensege_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 21:34","title":"WHO: az emberiség ellensége a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a6d266-b530-4e70-ac7b-f940f69761b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szabálytalanságokat állapított meg a jegybank a korábban Est Media néven futó Delta Technologies Nyrt-nél. A cég bírósághoz fordul. Az informatikai Delta-csoport 2019-ben lépett tőzsdére a kiüresedett Est Medián keresztül.","shortLead":"Szabálytalanságokat állapított meg a jegybank a korábban Est Media néven futó Delta Technologies Nyrt-nél. A cég...","id":"20200318_Szazmillios_birsagot_kapott_a_NERudvoske_4iG_konkurenciaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63a6d266-b530-4e70-ac7b-f940f69761b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5057bb9e-beb4-481a-8440-60a5a11ba0fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Szazmillios_birsagot_kapott_a_NERudvoske_4iG_konkurenciaja","timestamp":"2020. március. 18. 18:03","title":"Százmilliós bírságot kapott a NER-üdvöske 4iG konkurenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vállalat abban bízik, hogy a lehető leghamarabb vissza lehet majd állni a normál működésre.","shortLead":"A vállalat abban bízik, hogy a lehető leghamarabb vissza lehet majd állni a normál működésre.","id":"20200318_hetfon_bezar_az_esztergomi_suzuki_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770e1a2b-b8fa-4dd9-b58f-e93976a942c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_hetfon_bezar_az_esztergomi_suzuki_gyar","timestamp":"2020. március. 18. 10:19","title":"Hétfőn bezár az esztergomi Suzuki-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érdemes odafigyelni, mert a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése az adóhatóság előtti határidőket nem érinti.","shortLead":"Érdemes odafigyelni, mert a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése az adóhatóság előtti határidőket nem érinti.","id":"20200319_Adougyekben_nem_hosszabbitja_a_hataridoket_a_rendkivuli_itelkezesi_szunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b24fe3-71b6-415c-b972-bb0d7f224278","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Adougyekben_nem_hosszabbitja_a_hataridoket_a_rendkivuli_itelkezesi_szunet","timestamp":"2020. március. 19. 18:26","title":"Adóügyekben nem hosszabbítja a határidőket a rendkívüli ítélkezési szünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel nyolcezren haltak bele eddig a koronavírusba.","shortLead":"Közel nyolcezren haltak bele eddig a koronavírusba.","id":"20200318_koronavirus_jarvany_globalis_virus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab0f21c-a932-423e-95d0-aadb802df88c","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_jarvany_globalis_virus","timestamp":"2020. március. 18. 13:59","title":"Már több, mint 200 ezer embernél mutatták ki a koronavírust a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyugat-Virginiában is regisztráltak egy megbetegedést.","shortLead":"Nyugat-Virginiában is regisztráltak egy megbetegedést.","id":"20200318_Az_USA_osszes_allamaban_megjelent_mar_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f65294b-60d6-45f3-b836-d2a0c1b60acf","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Az_USA_osszes_allamaban_megjelent_mar_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:02","title":"Az USA összes államában megjelent már a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg a vészhelyzet tart ezt sem kell elvégeztetni.","shortLead":"Amíg a vészhelyzet tart ezt sem kell elvégeztetni.","id":"20200318_muszaki_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aa9bba-2234-4bdf-ac07-3ae6b4f21c03","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_muszaki_auto","timestamp":"2020. március. 18. 10:31","title":"Amíg tart a vészhelyzet, az se baj, ha a most lejáró műszakiját nem hosszabbítja meg a kocsiján ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c820c067-21e0-4eef-ad40-467b690f831f","c_author":"Dobos Emese - Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Adókönnyítéseket jelentett be Orbán Viktor a turizmus és vendéglátás ágazatokban. A segítség elkél, hiszen a koronavírus-járvány padlóra küldte a néhány hete még 2020-at optimistán váró vállalkozásokat. Ráadásul az államkasszát sem rengeti meg a mostani segítség, a kérdés csak az, milyen lépések következnek ez után.","shortLead":"Adókönnyítéseket jelentett be Orbán Viktor a turizmus és vendéglátás ágazatokban. A segítség elkél, hiszen...","id":"20200318_intezkedes_turizmus_gazdasagvedelmi_akcioterv_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c820c067-21e0-4eef-ad40-467b690f831f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db03fd54-6eb7-4dae-9582-5612239ae447","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_intezkedes_turizmus_gazdasagvedelmi_akcioterv_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 20:52","title":"\"Jövő héttől megszűnik a magyar turizmus\" - ezért van szükség a kormányzati segítségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]