[{"available":true,"c_guid":"c239375e-d7c7-4035-a78f-27563d0bbcf8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AvtoVAZ új tesztpályáján az időjárástól függetlenül konstans körülmények mellett tudják kipróbálni az autókat.","shortLead":"Az AvtoVAZ új tesztpályáján az időjárástól függetlenül konstans körülmények mellett tudják kipróbálni az autókat.","id":"20200320_1973_utan_most_uj_tesztpalyat_adtak_at_a_ladanal_avtovaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c239375e-d7c7-4035-a78f-27563d0bbcf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565aea67-c224-42bf-bf5d-01d0301621ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_1973_utan_most_uj_tesztpalyat_adtak_at_a_ladanal_avtovaz","timestamp":"2020. március. 20. 06:41","title":"1973 után most új tesztpályát adtak át a Ladánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2001612d-ca73-402a-9a09-f7c33bdf0bf3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svéd labdarúgó szeretne valamit visszaadni az általa imádott országnak.","shortLead":"A svéd labdarúgó szeretne valamit visszaadni az általa imádott országnak.","id":"20200318_Ibrahimovic_gyujtest_inditott_az_olasz_korhazak_javara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2001612d-ca73-402a-9a09-f7c33bdf0bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48d1fc4-cbf2-4f30-871e-4b302654c0b4","keywords":null,"link":"/sport/20200318_Ibrahimovic_gyujtest_inditott_az_olasz_korhazak_javara","timestamp":"2020. március. 18. 17:46","title":"Ibrahimovic gyűjtést indított az olasz kórházak javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Részleges boltzár bevezetésével, a csoportos összejövetelek betiltásával próbálják fékezni a koronavírus-járványt a szomszédos országok. ","shortLead":"Részleges boltzár bevezetésével, a csoportos összejövetelek betiltásával próbálják fékezni a koronavírus-járványt...","id":"20200318_koronavirus_jarvany_horvatorszag_szlovenia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c2f068-df21-43fe-9da8-08c90bdcf93c","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_koronavirus_jarvany_horvatorszag_szlovenia","timestamp":"2020. március. 18. 20:41","title":"Tovább szigorít Horvátország és Szlovénia a járvány terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerdán bejelentett törlesztési moratórium a diákhitelekre is vonatkozik.","shortLead":"A szerdán bejelentett törlesztési moratórium a diákhitelekre is vonatkozik.","id":"20200319_diakhitel_torlesztes_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27908434-ffa9-4a3c-892b-0008ea27630d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_diakhitel_torlesztes_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 05:45","title":"A járvány miatt a diákhitelek törlesztését is felfüggesztik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cdc4168-d2cd-40da-be7b-0a391a302013","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A köznevelésért felelős államtitkár még nem tudja, mi lesz az érettségivel, de arra biztatja a diákokat, hogy készüljenek rendesen. A tanároknak szerinte a karantén és a digitális oktatás több szabadidőt hozott.","shortLead":"A köznevelésért felelős államtitkár még nem tudja, mi lesz az érettségivel, de arra biztatja a diákokat...","id":"20200320_Maruzsa_valtozhat_az_erettsegi_a_NAT_viszont_nem_mert_a_tanaroknak_tobb_idejuk_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cdc4168-d2cd-40da-be7b-0a391a302013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4065b82b-6c8e-4a4d-8b39-8cc9ac5401d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200320_Maruzsa_valtozhat_az_erettsegi_a_NAT_viszont_nem_mert_a_tanaroknak_tobb_idejuk_lett","timestamp":"2020. március. 20. 09:10","title":"Maruzsa Zoltán: Változhat az érettségi, a NAT viszont nem, mert a tanároknak több idejük lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megszabja a Spar, miből mennyit lehet venni, a diákhitelek törlesztését is felfüggesztik. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megszabja a Spar, miből mennyit lehet venni, a diákhitelek törlesztését is felfüggesztik. A hvg360 reggeli...","id":"20200319_Radar360_Trump_szerint_ez_mar_haboru_holnaptol_katonak_az_utcakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f9d32-9c44-4c92-87f4-8da70224d1ae","keywords":null,"link":"/360/20200319_Radar360_Trump_szerint_ez_mar_haboru_holnaptol_katonak_az_utcakon","timestamp":"2020. március. 19. 08:10","title":"Radar360: Trump szerint ez már háború, holnaptól katonák az utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb1c6cd-d746-42a3-8613-3839d31cce7a","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A fenntartók a vállalkozásukat, a családok a gyereküket és a pénzüket féltik. Egységes iránymutatást, egyáltalán tájékoztatást arról, hogyan járjanak el veszélyhelyzet esetén, máig nem kaptak. ","shortLead":"A fenntartók a vállalkozásukat, a családok a gyereküket és a pénzüket féltik. Egységes iránymutatást, egyáltalán...","id":"20200319_Teljes_a_kaosz_a_maganbolcsodekben_es_ovodakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccb1c6cd-d746-42a3-8613-3839d31cce7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85bf188-4a74-470d-a866-c0a737ecfdc7","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_Teljes_a_kaosz_a_maganbolcsodekben_es_ovodakban","timestamp":"2020. március. 19. 06:30","title":"Teljes a káosz a magánbölcsődékben és -óvodákban a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Arab Emírségek csütörtök óta nem enged be külföldieket, akik visszatérnek, egyből karanténba mennek.","shortLead":"Az Egyesült Arab Emírségek csütörtök óta nem enged be külföldieket, akik visszatérnek, egyből karanténba mennek.","id":"20200319_emirates_wizz_air_budapest_dubaj_jarat_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859ac5fa-13c9-410d-b620-43c7594218d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_emirates_wizz_air_budapest_dubaj_jarat_felfuggesztes","timestamp":"2020. március. 19. 13:50","title":"Az Emirates és a Wizz Air is felfüggeszti a Budapest-Dubaj járatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]