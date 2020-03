Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétszáz fölé emelkedett szombatra az új típusú koronavírus okozta járvány brit halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Kétszáz fölé emelkedett szombatra az új típusú koronavírus okozta járvány brit halálos áldozatainak száma.","id":"20200321_Mar_233_aldozata_van_a_jarvanynak_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c7e59c-53d4-41be-8cc9-eb5c68699993","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Mar_233_aldozata_van_a_jarvanynak_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 21. 20:31","title":"Már 233 áldozata van a járványnak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi dolgozóknak kér védőfelszeréleseket az Uzsoki Utcai Kórház főorvosa.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozóknak kér védőfelszeréleseket az Uzsoki Utcai Kórház főorvosa.","id":"20200321_A_Facebookon_ker_vedofelszerelest_a_zugloi_foorvos_4_hete_nem_kapnak_eszkozoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b533c5bc-912a-453f-999d-9f17571d7abb","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_A_Facebookon_ker_vedofelszerelest_a_zugloi_foorvos_4_hete_nem_kapnak_eszkozoket","timestamp":"2020. március. 21. 20:15","title":"A Facebookon kér védőfelszerelést a zuglói főorvos, 4 hete nem kapnak eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök és az alelnök nem került vele testközelbe.","shortLead":"Az elnök és az alelnök nem került vele testközelbe.","id":"20200321_az_amerikai_alelnok_hivatalaban_is_van_koronavirussal_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7088d3-88f0-4163-b2f6-3bacccfb088f","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_az_amerikai_alelnok_hivatalaban_is_van_koronavirussal_fertozott","timestamp":"2020. március. 21. 08:40","title":"Az amerikai alelnök hivatalában is van koronavírussal fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","shortLead":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","id":"20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d76ce-e9ae-46f9-9d6d-60ca03998f99","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","timestamp":"2020. március. 21. 11:52","title":"Elítéltek videóban üzennek a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy budapesti család egyik tagjánál hozott pozitív eredményt a laborvizsgálat. 